Финансы
Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 63,5 рубляБанки.ру вчера в 04:35
Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.
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Происшествия
14 моряков-подводников погибли при пожаре на глубоководном аппарате
Причина пожара не раскрывается. Были ли среди моряков уроженцы Башкирии - пока неизвестно.
Обновлено 02 июля в 10:57
Футбол
«Атлетико» приобрел 19-летнего футболиста «Бенфики» Фелиша за €126 млн
По информации портала Goal, "Атлетико" активировал опцию отступных в контракте 19-летнего футболиста с "Бенфикой" в размере €126 млн.
Обновлено вчера в 14:22
Авто
«АвтоВАЗ» приостановит производство автомобилей
Приостановка выпуска автомобилей состоится с 3 июля. Поставки запчастей срывает ООО «Завод Автокомпонент», расположенный в Нижнем Новгороде.
Обновлено 02 июля в 13:01
Экономика
Набиуллина назвала главные ограничения для развития экономики России
Главные ограничения для развития российской экономики - внутренние, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.
Обновлено в 03:01
Авто
Как выросла средняя цена на новый автомобиль в России
Обновлено в 02:42
Происшествия
Число пострадавших от взрывов во время салюта в Минске достигло 8
Накануне вечером в Минске дали салют по случаю Дня независимости республики. Из-за взрывов ракет салютной установки разлетелись осколки.
Обновлено в 02:16
Политика
Путин назвал особенными отношения России и Италии
Президент России Владимир Путин назвал двусторонние отношения с Италией особенными, что дало двум странам возможность сохранить сотрудничество на высоком уровне даже в условиях санкций и ответных мер.
Обновлено вчера в 19:09
Шоу-бизнес
Фолловеры подозревают, что Маша Распутина снова сделала пластику носа
Внимательно рассмотрев снимок, фолловеры сошлись во мнении, что, скорее всего, недавно Маша изменила форму носа.
Обновлено вчера в 13:37
Общество
Назван самый бодрящий растворимый кофе
Обновлено в 02:19
Финансы
Три американских фондовых индекса установили новые рекорды
Главные биржевые индексы США завершили торговую сессию среды, 3 июля, с новыми рекордами закрытия.
Обновлено в 01:58
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре
Обновлено вчера в 06:20
Общество
Профильные ведомства проверят влияние 5G на здоровье россиян
Профильные ведомства, среди которых Минздрав, Минкомсвязь, Роспотребнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и департамент информационных технологий Москвы (ДИТ), намерены проанализировать влияние 5G на здоровье людей.
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия
В дублинском пруду лебедь забил до смерти собаку на глазах у хозяина
Птица забила собаку крыльями до смерти на глазах у хозяина, сообщает The Sun.
Обновлено вчера в 14:11
Общество
Афинский Акрополь закроют для туристов из-за жары
Обновлено в 00:11
Общество
Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий
По планам ведомства, документ вступит в силу в 2021 году. В перечень войдут 98 профессий, которыми женщины не смогут заниматься.
Обновлено в 01:54
Политика
Единороссам перед выборами рекомендовали не врать и не лебезить
Стратегической целью партии названа задача формирования нового образа кандидата и депутата «Единой России» в контексте предстоящих в 2021 году выборов в Госдуму.
Обновлено вчера в 17:01
Экономика
Путин секретным указом повысил зарплаты работникам СК
Зарплаты работников Следственного комитета вырастут к 2022 году на 20%. Указ президента на этот счет засекречен.
Обновлено в 02:25
Происшествия
У шеф-повара ресторана на Новом Арбате украли 23 пары кроссовок
Неизвестные украли 23 пары кроссовок у шеф-повара ресторана в центре столицы, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 01:53
Происшествия
Чиновников Минобрнауки уличили в мошенничестве на 365 млн рублей
Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, с 2012 по 2015 годы ведомство заключило три контракта на создание специализированной информационной системы на сумму 364,7 млн рублей.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
Внук Назарбаева покусал полицейского в Лондоне
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия
Пожар на складе Jim Beam в Кентукки уничтожил 45 тысяч бочек виски
Пожар на складе производителя виски Jim Beam в американском штате Кентукки уничтожил 45 тысяч бочек напитка (свыше семи миллионов литров), сообщает телеканал СВS.
Обновлено вчера в 10:11
Политика
В Гибралтаре по подозрению в поставках нефти в Сирию задержали танкер
Власти Гибралтара задержали танкер Grace 1, команду которого заподозрили в поставках нефти в Сирию в обход санкций Евросоюза.
Обновлено в 02:44
Происшествия
Обвиняемого в убийстве спецназовца ГРУ объявили в международный розыск
Следственный комитет России объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, обвиняемого в убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено вчера в 20:33
Наука
Пропажу марсианского метана объяснили ветреной погодой
Обновлено вчера в 07:33
Экономика
Эксперты сообщили о росте желания россиян продать свой бизнес
Спад цен наблюдался в большинстве включенных в отчет «Авито» городов (15 из 23), и компенсировать его не смогло даже то, что в некоторых из крупных городов готовый бизнес заметно подорожал (в Воронеже — на 37%, в Тольятти — на 35%, в Казани — на 32%).
Обновлено в 01:00
Здоровье
На Сахалине показатель естественной убыли населения вырос почти вдвое
На Сахалине дела обстоят не лучше — за период с января по апрель 2019 года этот показатель составил 370 человек, что на 170 процентов больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Обновлено в 01:22
Происшествия
В Краснодаре горит склад на площади свыше тысячи квадратных метров
Склад горит в Краснодаре на площади 1,2 тысячи квадратных метров, возгорание уже удалось локализовать, сообщили РИА Новости в четверг в МЧС РФ.
Обновлено в 00:18