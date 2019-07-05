Финансы

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 63,58 рубляБанки.ру 04:40

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Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.
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Доллар вырос на 18 копеек

Финмаркет04:45

СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЙ КУРС ДОЛЛАРА НА ЕТС РАСЧЕТАМИ «ЗАВТРА» К 11.30 МСК - 63,5841 Р/$1 (63,4013 Р НА ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГАХ)

Financial One04:40

Курс рубля пошел вниз

Росбалт03:19

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 63,58 рубля

Банки.ру04:40

Рубль начал день в минусе на сползании рынка нефти

ПРАЙМ03:13
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 10:14, Ашберн
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ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы

Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
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Обновлено вчера в 14:22
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Обновлено в 09:24
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Обновлено в 09:03
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Обновлено в 06:02
Театры

Мединский уволил директора театра имени Волкова

Ранее труппа театра направила письмо министру культуры с просьбой поддержать художественного руководителя Евгения Марчелли в конфликте с директором театра Алексеем Туркаловым.
Обновлено в 09:48
Общество

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Обновлено в 09:44
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Военный суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ, подозреваемых в разбое.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Число жертв паводка в Иркутской области достигло 20

Число погибших из-за паводка в Иркутской области достигло 20 человек, сообщили ТАСС в среду в оперативном штабе по ликвидации ЧС управления МЧС России по региону.
Обновлено 03 июля в 06:57
Авто

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Дилеры Toyota в России начали прием заказов на микроавтобус Toyota Hiace шестого поколения.
Обновлено в 06:18
Происшествия

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«Деньги предназначались за организацию сопровождения патрульным автомобилем Госавтоинспекции Новгородской области транспортного средства, находящегося в аренде у данной организации и осуществляющего перевозку крупногабаритного груза по территории региона», — отметили в СК.
Обновлено в 08:25
Политика

Украинские спецслужбы похитили в ДНР «важного свидетеля» по MH17

Украинские спецслужбы в конце июня якобы провели операцию в ДНР и задержали в городе Снежное экс-командира ПВО Владимира Цемаха, утверждают западные СМИ.
Обновлено вчера в 13:38
Происшествия

Безногая россиянка зарезала избивавшего ее и ребенка мужа

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Эксперты ГК «АвтоСпецЦентр» выяснили в ходе опроса, что по итогам 2018 года в России было выдано 801,3 тыс. автокредитов.
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Происшествия

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Обновлено в 09:00
Происшествия

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Суд в Воронежской области оштрафовал на 30 тысяч рублей бывшего учителя, который провел горячим утюгом по спине пятиклассника, а затем ударил его гладильной доской за то, что он шумел, сообщает прокуратура региона.
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Пресс-служба Зеленского и депутат Рады Геращенко учат географию

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Ученые создали помогающие лечить рак бактерии

Ученые из Колумбийского университета в рамках исследования создали бактерии, разумно воспринимающие и реагирующие на различные среды.
Обновлено в 06:47
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