Финансы

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 63,52 рубляБанки.ру 04:31

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Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.
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Средний курс доллара США со сроком расчетов «сегодня» по итогам торгов составил 63,5146 руб

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СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЙ КУРС ДОЛЛАРА НА ЕТС РАСЧЕТАМИ «ЗАВТРА» К 11.30 МСК - 63,5210 Р/$1 (63,1271 Р НА ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГАХ)

Financial One04:36

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 63,52 рубля

Банки.ру04:31
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