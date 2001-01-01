Финансы
Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 63,52 рубляБанки.ру 04:31
Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 12:03, Вашингтон
Футбол
Кокорин и Мамаев сравнили жизни в «Бутырке» и в колонии
Бывший нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о разнице условий содержания в Бутырском СИЗО и колонии №4 в Белгородской области, передает "Московский комсомолец".
Обновлено в 09:33
Экономика
Российские компании показали существенный рост финансовых результатов
Российские компании в январе — мае 2019 года показали существенный рост финансовых результатов.
Обновлено в 09:11
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Общество
В Иркутской области из-за наводнения эвакуировано более тысячи человек
В Иркутской области из-за опасных погодных условий и повышения уровня воды в реках эвакуировали более тысячи человек.
Обновлено в 07:03
Общество
Отец Мамаева забрал у его супруги все деньги
На Пашину просьбу вернуть деньги семье ответил: "Выйдешь — заберешь".
Обновлено в 05:57
Космос
Китай вывел на орбиту спутники дистанционного зондирования
Китай вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования «Яогань-30». Об этом заявили в корпорации космической науки и техники (CASC).
Обновлено 27 июля в 01:30
Единоборства
Поветкин планирует провести бой 31 августа
Обновлено в 10:34
Музыка
Ержан Максим представит Казахстан на детском «Евровидении»
Обновлено в 10:40
Политика
Доступ к сайту Sputnik Литва будет возобновлен
Литовская комиссия по радиовещанию и телевидению приняла решение разблокировать сайт Sputnik Литва.
Обновлено в 09:43
Общество
В ПФР напомнили, как избежать ошибок в начислении пенсий
В России возникают случаи переплаты пенсий, после которых «излишки» приходится возвращать обратно.
Обновлено в 07:18
Общество
В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено в 08:36
Культура
Умер дирижер Александр Вакульский
Дирижер Александр Вакульский, более 20 лет руководивший Амстердамским симфоническим оркестром, умер на 71 году жизни в Нидерландах.
Обновлено в 10:38
Политика
На Украине призвали ввести санкции за Крымский мост
"Постоянный представитель украинского президента в Крыму" Антон Кориневич призвал ввести санкционные ограничения в отношении тех международных компаний, которые принимали участие в строительстве моста на Крымский полуостров, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:01
Политика
Вышел из тюрьмы водитель, перевозивший «Бук», из которого сбили MH17
Из тюрьмы вышел мужчина, которого СБУ обвинила в причастности к перевозке ЗРУ "Бук" – из него, по мнению украинской стороны, в 2014 году над территорией Донбасса был сбит малайзийский "Боинг".
Обновлено в 07:50
Происшествия
В Осетии на туриста завели дело за фотосессию в «Городе мертвых»
В МВД по Северной Осетии возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Пятигорска: молодой человек сфотографировался с черепами в Даргавском некрополе, известном как "Город мертвых".
Обновлено в 11:42
Армия и оружие
Украинские Ил-76 уничтожены в Ливии
Напомним, что 27 июля военный эксперт Бабак Тагхвэ сообщил, что ЗРПК «Панцирь-С» Ливии сбил беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства, управляемый силами правительства национального единства, который направлялся на авиабазу Аль Джафра для уничтожения Ил-76 ТД с грузом для Ливийской национальной армии.
Обновлено 27 июля в 21:09
Политика
На Украину вернули собаку задержанных в Керченском проливе моряков
Собаку на судне нашли российские пограничники. Это произошло уже после того, как корабль был доставлен в Керчь.
Обновлено в 11:58
Происшествия
В Свердловской области один человек погиб при пожаре на заводе
Возгорание произошло в одном из цехов Среднеуральского медеплавильного завода в городе Ревда Свердловской области, одна работница предприятия погибла, еще одна госпитализирована, сообщает в понедельник свердловский главк МЧС.
Обновлено в 09:18
Автоспорт
Чемпион «Формулы-1» назвал Квята гонщиком дня на Гран-при Германии
Чемпион «Формулы-1» 2009 года британец Дженсон Баттон высказал мнение, что российский пилот Toro Rosso Даниил Квят стал лучшим гонщиком по итогам Гран-при Германии.
Обновлено вчера в 12:41
Интернет
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
ПО нацелено на кражу платежных данных с банковских карт, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование компании Sucuri, специализирующейся на кибербезопасности.
Обновлено в 09:26
Хоккей
Василевский продлил контракт с «Тампа-Бэй» на 8 лет
Обновлено в 10:07
Авто
ГАЗ готовит новую низкопольную модель городского микроавтобуса
Горьковский автомобильный завод начал работу над новым микроавтобусом.
Обновлено в 09:58
Политика
Georgian Airways потеряла 25 млн долларов из-за запрета на полеты в РФ
Из-за прекращения прямого авиасообщения между РФ и Грузией компания Georgian Airways потеряла 25 миллионов долларов.
Обновлено в 08:23
Происшествия
СК предъявил обвинение участнику митинга 27 июля
Следственный комитет направил в суд ходатайство об аресте участника несогласованного митинга в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 11:16
Общество
«Росконтроль» проверил зубные пасты
"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 10:32