Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 63,52 рубля

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