Финансы
Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 63,05 рубляБанки.ру 04:33
Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 05:44, Вашингтон
Экономика
МТС направит 17 млрд рублей на промежуточные дивиденды
МТС может направить на промежуточные дивиденды за I полугодие 2019 года 17 млрд рублей, заявил на годовом собрании акционеров вице-президент по финансам и инвестициям, слияниям и поглощениям Андрей Каменский.
Обновлено в 05:20
Интернет
Google будет автоматически чистить историю браузера
В компании отметили, что данные будут удаляться для всех без исключения через 18 месяцев, даже если не использовать новую опцию.
Обновлено вчера в 16:48
Политика
В туалетах британского парламента нашли следы кокаина
В британском парламенте нашли следы кокаина.
Обновлено в 04:54
Политика
У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Шоу-бизнес
Полина Гагарина призналась, что хочет еще детей
Певица Полина Гагарина призналась подписчикам, что хочет стать многодетной матерью и завести третьего ребенка.
Обновлено в 02:20
Авто
Названы российские цены на обновлённый Land Rover Discovery Sport
На российский рынок приехал обновленный британский внедорожник. Российским покупателям стал доступен новый Land Rover Discovery Sport.
Обновлено вчера в 08:26
Кино
Звезда сериала «Альф» скончался в США
Звезда популярного американского комедийного сериала 80-х годов «Альф» умер дома в Хермоса-Бич, штат Калифорния в возрасте 75 лет.
Обновлено в 03:18
Транспорт
Водителей смогут лишать прав за грязные номера
Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное сокрытие номерных знаков.
Обновлено вчера в 07:29
Армия и оружие
Самолет ВВС Индии сбросил на город учебные бомбы
Обновлено в 05:17
Наука
В Крыму нашли останки огромной птицы
Останки огромной птицы обнаружили исследователи в Крыму.
Обновлено в 03:34
Общество
Девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия» в Брянске
Советский районный суд Брянска оштрафовал жительницу города на 30 тыс. рублей за неуважение к обществу.
Обновлено в 00:46
Происшествия
Опубликовано видео с места крушения Ан-24 в Бурятии
Следственный комитет России опубликовал видео с места крушения пассажирского Ан-24 в Бурятии.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие
Генсек НАТО высказался о размещении ядерных ракет в Европе
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс согласовал "оборонные и сбалансированные" меры реагирования на распад ДРСМД.
Обновлено вчера в 13:20
Авто
Mitsubishi возродит Lancer Evolution
Компания Mitsubishi возродит «заряженную» модель Lancer Evolution, сообщает Autocar.
Обновлено в 03:08
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Происшествия
В Твери задержали вероятного отравителя людей в московских электричках
В Тверской области задержали мужчину, подозреваемого в отравлении пассажира электрички, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.
Обновлено в 05:24
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Футбол
«Зенит» официально подтвердил переход Панюкова в «Урал»
Обновлено в 05:33
Происшествия
Сотрудники СКР и ФСБ пришли в «Рольф»
На входе в центральный офис автодилера «Рольф» на Алтуфьевском шоссе, 31 стоят сотрудники ФСБ в масках и никого не впускают внутрь.
Обновлено в 05:04
Транспорт
Чаще всего номера на парковках прячут владельцы премиальных авто
Чаще всего на платных парковках номерные знаки автомобилей пытаются спрятать владельцы премиальных машин.
Обновлено в 04:59
Армия и оружие
ФСБ задержала контрабандистов оружия с Украины и из Литвы
ФСБ задержала участников преступной группы, контрабандой ввозивших оружие с территории Украины и Литвы.
Обновлено в 03:00
Музыка
Для детей на Ural Music Night приедут иллюзионисты
Обновлено в 04:19
Футбол
РФС утвердил новый лимит на легионеров
В среду источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что исполком Российского футбольного союза (РФС) принял новый лимит на легионеров, с сезона-2020/21 будет действовать формат "8+17", при котором в заявке клуба на сезон может быть максимум восемь иностранных футболистов, но без ограничений на поле.
Обновлено вчера в 06:33
Политика
Евкуров станет заместителем Шойгу
Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.
Обновлено в 03:22
Происшествия
В Польше возобновились поиски украденной нацистами Янтарной комнаты
Поиски украденной нацистами из Царского Села во время Великой Отечественной войны Янтарной комнаты возобновились в Мамерках на северо-востоке Польши, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес
Церемония прощания с актрисой Аллой Покровской началась в Москве
Церемония прощания с народной артисткой России Аллой Покровской началась в столице, гражданская панихида проходит в Московском художественном театре имени А. П. Чехова, передает в четверг корреспондент РИАМО.
Обновлено в 04:25
Экономика
Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд руб. в работе таможни
Счетная палата проверила работу Центральной базовой таможни (ЦБТ) и нашла нарушения на сумму более 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:45
Общество
Forbes составил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.
Обновлено в 04:03