Финансы

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 63,05 рубляБанки.ру 04:33

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Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.
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Курс доллара прибавил 24 копейки

News.ru04:39

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 63,05 рубля

Банки.ру04:33

СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЙ КУРС ДОЛЛАРА НА ЕТС РАСЧЕТАМИ «ЗАВТРА» К 11.30 МСК - 63,0452 Р/$1 (62,8083 Р НА ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГАХ)

Financial One04:36
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Экономика

МТС направит 17 млрд рублей на промежуточные дивиденды

МТС может направить на промежуточные дивиденды за I полугодие 2019 года 17 млрд рублей, заявил на годовом собрании акционеров вице-президент по финансам и инвестициям, слияниям и поглощениям Андрей Каменский.
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В компании отметили, что данные будут удаляться для всех без исключения через 18 месяцев, даже если не использовать новую опцию.
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Следственный комитет России опубликовал видео с места крушения пассажирского Ан-24 в Бурятии.
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Генсек НАТО высказался о размещении ядерных ракет в Европе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс согласовал "оборонные и сбалансированные" меры реагирования на распад ДРСМД.
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Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
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Чаще всего номера на парковках прячут владельцы премиальных авто

Чаще всего на платных парковках номерные знаки автомобилей пытаются спрятать владельцы премиальных машин.
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ФСБ задержала контрабандистов оружия с Украины и из Литвы

ФСБ задержала участников преступной группы, контрабандой ввозивших оружие с территории Украины и Литвы.
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РФС утвердил новый лимит на легионеров

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Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.
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В Польше возобновились поиски украденной нацистами Янтарной комнаты

Поиски украденной нацистами из Царского Села во время Великой Отечественной войны Янтарной комнаты возобновились в Мамерках на северо-востоке Польши, передает корреспондент РИА Новости.
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Церемония прощания с актрисой Аллой Покровской началась в Москве

Церемония прощания с народной артисткой России Аллой Покровской началась в столице, гражданская панихида проходит в Московском художественном театре имени А. П. Чехова, передает в четверг корреспондент РИАМО.
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