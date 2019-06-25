Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 62,81 рубляБанки.ру 04:57

Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 62,81 рубля

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Общество Мантуров прокомментировал растраты на дорогие отели в командировках Глава Минпромторга Денис Мантуров прокомментировал публикацию издания Transparency International Russia, в которой рассказывалось о расходах российских чиновников на командировки.

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Политика Россия собралась возвратить долг ПАСЕ Ранее сообщалось, что ПАСЕ голосованием утвердила восстановление прав российской делегации.

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