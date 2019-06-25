Финансы
Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 62,81 рубляБанки.ру 04:57
Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 14:01, Вашингтон
Политика
ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации
ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме.
Обновлено в 12:02
Общество
Мантуров прокомментировал растраты на дорогие отели в командировках
Глава Минпромторга Денис Мантуров прокомментировал публикацию издания Transparency International Russia, в которой рассказывалось о расходах российских чиновников на командировки.
Обновлено в 10:21
Политика
Путин назначил врио главы Ингушетии
Президент России Владимир Путин назначил нового врио главы Ингушетии.
Обновлено в 13:45
Политика
Россия собралась возвратить долг ПАСЕ
Ранее сообщалось, что ПАСЕ голосованием утвердила восстановление прав российской делегации.
Обновлено в 12:56
Политика
В Киеве запретили называть проспекты именами Шухевича и Бандеры
Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня Окружной административный суд Киева отменил решения Киевского городского совета о присвоении двум проспектам в Киеве имен запрещенных в России Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Обновлено в 10:24
Происшествия
Суд арестовал «московского отравителя»
Таганский суд арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии отравлений молодых людей в центре Москвы с целью хищения имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 12:53
Происшествия
Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова
Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.
Обновлено в 11:54
Армия и оружие
НАТО согласовала меры реагирования на распад ДРСМД
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес
Яна Рудковская вызвала в загородный дом священника
Рудковская отметила еще один необъяснимый факт — часы в их доме постоянно показывают неправильное время.
Обновлено в 13:00
Футбол
Сборная России по пляжному футболу уступила испанцам на старте Евроигр
Обновлено вчера в 09:59
Гаджеты
Смартфоны Oppo смогут работать без подключения к сотовой сети
Китайская компания Oppo представила новую технологию под названием MeshTalk, позволяющую совершать звонки и обмениваться SMS-сообщениями без подключения к Интернету, сотовой связи и Bluetooth.По сути, в данных смартфонах реализована связь на радиочастотах, благодаря чему аппараты Oppo становятся аналогами рации, однако их радиус действия составляет только 3 километра.
Обновлено в 12:16
Политика
Беглов отказался сдавать в ГИК собранные в Выборгском районе подписи
Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов после заседания Госсовета в Кремле заявил, что не будет использовать подписи, собранные в Выборгском районе, для регистрации себя кандидатом в градоначальники.
Обновлено в 11:32
Политика
Слуцкий не набрал голоса для избрания вице-спикером в ПАСЕ
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий не получил необходимое количество голосов для избрания вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передает ТАСС.
Обновлено в 04:25
Общество
BadComedian выступил с претензиями к Собчак
Блогер BadComedian (Евгений Баженов) опубликовал на YouTube видео по итогам разбирательств с Kinodanz, в котором обрушился с критикой на Ксению Собчак.
Обновлено в 12:12
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Футбол
«Ростов» и «Спартак» назвали составы на турнир в Австрии
Обновлено в 11:47
Происшествия
В Вене произошел взрыв в жилом доме
Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Общество
Ученые предсказали гибель людей от адской жары
Европейские ученые и метеорологи предполагают, что аномальная жара в конце июня 2019 года приведет к гибели тысячи людей, пишет издание The Washington Post.
Обновлено в 11:39
Футбол
Жозе Моуринью прокомментировал слухи о назначении в «Ньюкасл»
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал возможное назначение на пост главного тренера «Ньюкасла».
Обновлено в 05:46
Происшествия
Два человека получили ножевые ранения в массовой драке в Петербурге
Два человека в среду получили ножевые ранения в результате массовой драки на Свердловской набережной в Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленобласти.
Обновлено в 13:42
Футбол
РФС утвердил новый лимит на легионеров в премьер-лиге
На проходящем заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) был утвержден новый лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:13
Общество
Совфед разрешил выращивать опийный мак
Совет Федерации одобрил инициативу, разрешающую выращивать на территории России наркосодержащие растения, в частности опийный мак, для изготовления обезболивающих препаратов.
Обновлено в 07:54
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Как уточнил "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко, выше нормы температура ожидается на большей части Северо-Западного округа и на севере Приволжского округа.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Россия направила Украине ноту по вопросу освобождения моряков
МИД России направил в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины ноты с указанием возможностей, которые Киев в рамках российского законодательства может использовать для освобождения моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 13:05
Авто
Kia представил новый кроссовер Kia XCeed
Компания Kia официально показала свой новый кроссовер, который был разработан на базе модели Ceed третьего поколения.
Обновлено в 10:17
Гаджеты
В Intel придумали, как противостоять успехам AMD
В Intel объясняют возрождение AMD "стратегической переориентацией компании на высокопроизводительные продукты премиум-класса для сегментов рынка настольных компьютеров, центров обработки данных и серверов".
Обновлено в 07:21
Происшествия
Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя в центре Москвы
У здания Минстроя в центре Москвы мужчина облил себя бензином и требует встречи с представителем властей.
Обновлено в 05:57