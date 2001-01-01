Финансы
Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 62,81 рубляБанки.ру 04:57
Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 07:55, Вашингтон
Происшествия
Поисковики выдвинули свою версию гибели группы Дятлова
Обновлено в 07:39
Происшествия
Михаил Савостин получил условный срок
Сегодня Минераловодский городской суд огласил обвинительный приговор Михаилу Савостину по делу о приобретении и хранении наркотиков (статья 228 УК РФ) и приговорил его к 3,5 года условно, сообщил адвокат Международной правозащитной группы Агора Виталий Зубенко, представляющий интересы Савостина.
Обновлено в 07:24
Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Шоу-бизнес
Алла Пугачева посетит казино во время гастролей в Минске
Обновлено в 03:06
Общество
В Красноярске выпускникам подарили торт «с надгробиями»
Красноярским выпускникам подарили необычный торт с их фотографиями. Фото кондитерского изделия очень быстро разлетелось по социальным сетям.
Обновлено в 04:47
Политика
На выборы в Раду зарегистрировали восемь Зеленских
Председатель Центризбиркома Украины Татьяна Слипачук заявила, что на внеочередных выборах в Верховную раду зарегистрированы восемь кандидатов с фамилией Зеленский.
Обновлено в 07:10
Экономика
В Белоруссии назвали цели получения госкредита России в $630 млн
Республика Беларусь при получении государственного кредита России в размере $630 млн планирует перенаправить средства на погашение обязательств в 2020–2021 годах.
Обновлено в 05:41
Происшествия
СК прокомментировал информацию о вине младшего сына в убийстве жены Соколова
Представитель управления СК РФ по Ленинградской области заявил, что информация о том, что 15-летний Арсений Соколов убил свою мать, не соответствует действительности, сообщают РИА "Новости".
Обновлено в 06:10
Общество
Роскомнадзор начал готовить провайдеров к закону о суверенном Рунете
Роскомнадзор начал подготовку к вступлению в силу закона о суверенном Рунете и уже направил операторам связи по всей стране запросы на предоставление необходимых для реализации положений закона данных.
Обновлено в 04:57
Экономика
В Казахстане власти погасят кредиты социально уязвимым заемщикам
Речь идет о кредитах на сумму не более 300 тысяч тенге Правительство Казахстана погасит потребительские кредиты социально уязвимым заемщикам.
Обновлено в 07:23
Политика
Посольство США направило ноту протеста в МИД РФ по делу Уилана
Посольство США заявило, что выразило российскому МИД протест в связи с ненадлежащим обращением в СИЗО с американским гражданином Полом Уиланом, обвиняемом в РФ в шпионаже.
Обновлено в 06:51
Политика
Опрос: Партия Вакарчука вышла на третье место, обогнав партию Порошенко
Если бы парламентские выборы проходили в ближайшее время, то в Верховную Раду IX созыва прошли бы "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Голос", "Европейская солидарность" и "Батькивщина" Социологическая группа "Рейтинг" провела 20-24 июня опрос среди 2000 совершеннолетних респондентов методом личного интервью, чтобы выяснить электоральные настроения населения.
Обновлено в 05:17
Футбол
РФС утвердил новый лимит на легионеров
В среду источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что исполком Российского футбольного союза (РФС) принял новый лимит на легионеров, с сезона-2020/21 будет действовать формат "8+17", при котором в заявке клуба на сезон может быть максимум восемь иностранных футболистов, но без ограничений на поле.
Обновлено в 06:33
Политика
Коломойский показал видео, где люди Зеленского просили у него деньги
На видео, которое опубликовано на странице Strana.ua показано, как Евгений Кошевой, Валерий Жидков и другие участники «Квартал-95» поздравляют Коломойского с днем рождения и просят его повлиять на канал.
Обновлено в 05:13
Общество
На Урале мужчину оштрафовали за гомофобный комментарий
В Сысерти суд оштрафовал мужчину за гомофобный комментарий в интернете. Такое решение суд принял впервые в Свердловской области .
Обновлено в 03:30
Политика
Россия поставит Турции первые С-400 в июле
Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что первые комплексы ПВО С-400 поставят Турции в июле этого года.
Обновлено в 07:30
Происшествия
В Челябинске машина сбила четырех пешеходов
Автомобиль вылетел на тротуар в Челябинске и сбил четырех пешеходов, они госпитализированы.
Обновлено в 06:07
Транспорт
МВД разработало новый регламент по регистрации автомобилей
Министерство внутренних дел России подготовило проект административного регламента по регистрации транспортных средств и прицепов к ним.
Обновлено в 04:05
Энергетика
Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникам
Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.
Обновлено вчера в 14:11
Политика
Зеленский назначил своего постпреда в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму.
Обновлено в 07:16
Политика
Россия продлила продовольственное эмбарго
Кабинет министров продлил действие продовольственного эмбарго на 2020 год.
Обновлено в 05:51
Политика
В РПЦ объяснили слова митрополита Иоанна о безбожниках на войне
В Московском патриархате объяснили смысл высказываний митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна, который ранее заявил, что Великую Отечественную войну выиграли крещеные люди.
Обновлено вчера в 14:11
Происшествия
Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом
Прошение Александра Кокорина о направлении в одну колонию с братом Кириллом будет удовлетворено, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 05:39
Музыка
Трагически погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
Обновлено в 05:02
Политика
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 18:01
Политика
СК просят проверить «убивавшего русских» депутата парламента Грузии
В разговоре с News.ru Земцов отметил, что заявления, аналогичные тем, что сделал депутат парламента Грузии, не должны оставаться без внимания и соответствующей оценки правоохранительных органов.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Володин: Россия может покинуть ПАСЕ
Российская Федерация покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), если права не будут полноценными, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 06:39