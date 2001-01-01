Финансы
Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 62,81 рубляБанки.ру вчера в 04:57
Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.
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Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
Обновлено вчера в 19:11
Экономика
Налоговая нагрузка на российскую экономику выросла в 2018 году
Налоговое бремя на российскую экономику увеличилось в 2018 году по сравнению с предыдущим годом, свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы (ФНС).
Обновлено в 01:00
Политика
США и Китай прервут торговую войну
В мае Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что торговая война США и Китая может привести к сокращению объемов мировой экономики на 0,5 процента уже в 2020 году.
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова впервые высказалась об отношениях с Аленой Шишковой
Решетова подтвердила слова Шишковой о том, что между ними – нормальные отношения.
Обновлено вчера в 06:57
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на Камчатке
Обновлено в 00:46
Авто
Кросс-хэтч Kia XCeed официально представили
Корейская компания Kia официально представила новый компактный кроссовер Kia XCeed, построенный на базе хэтчбека Ceed третьего поколения.
Обновлено 25 июня в 22:20
Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ
Ранее сообщалось, что ПАСЕ отказалась забирать полномочия у делегации России.
Обновлено вчера в 15:45
Общество
Почти 600 домов подтоплены в Иркутской области
В МЧС России проинформировали о том, что пять населенных пунктов в Иркутской области подтоплены паводком, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:09
Общество
В «Роскачестве» рассказали, как выбрать хороший зонт
Эксперты «Роскачества» дали рекомендации по выбору зонта.
Обновлено в 02:05
Происшествия
Петербурженке на голову упал кусок штукатурки
Обновлено в 01:36
Происшествия
В центре Екатеринбурга в аварию попала правительственная машина
Во время аварии в центре Екатеринбурга перевернулась машина. Об этом «URA.RU» рассказали очевидцы произошедшего.
Обновлено в 01:24
Кино
В США скончался актер из сериала «Альф»
В США скончался актер Макс Райт, широко известный по роли Уилли Таннера в сериале «Альф».
Обновлено в 02:18
Общество
Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд
Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
Обновлено в 01:30
Общество
Три выпускника сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов
ЕГЭ по информатике и ИКТ выбрали 452 человека, при этом сократилось количество тех одиннадцатиклассников, которые не набрали установленный балл (40 пунктов) – с 8,16% до 3,76%.
Обновлено вчера в 04:54
Политика
МИД РФ направил ноту на тему освобождения украинских моряков
Москва направила Киеву ноту, в которой указывается, что уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков, задержанных за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе, продолжается.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Команда Зеленского предложила перенести столицу Украины
Один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович рассказал телеканалу «112 Украина», что команда президента Украины Владимира Зеленского предложила перенести столицу страны из Киева в другой город.
Обновлено вчера в 13:48
Футбол
Сарри заявил, что выкуривает 60 сигарет в день
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри заявил изданию «La Nuova Riviera», что курение по-прежнему является для него серьезной проблемой - в день он может выкуривать до 60-ти сигарет.
Обновлено в 01:44
Технологии
В России появится сервис оценки риска по стилю вождения
Сервис оценки качества и стиля вождения автомобиля в России появится в 2021 году, с его помощью страховщики получат возможность относить водителей к группе риска, от которой будет зависеть стоимость полиса, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе рабочей группы национальной технологической инициативы «Автонет».
Обновлено в 00:15
Общество
В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре
Дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с сохранятся в Москве до конца суток, отметили в МЧС со ссылкой на Росгидромет.
Обновлено в 01:59
Хоккей
Эрик Хаула в результате обмена перешел из «Вегаса» в «Каролину»
"Вегас" обменял нападающего Эрика Хаулу в "Каролину", информирует пресс-служба "Харрикейнз".
Обновлено в 01:18
Футбол
«Ростов» обыграл «Спартак» в предсезонном матче
«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в матче Кубка «Париматч Премьер».
Обновлено в 00:29
Политика
Историк из Киева заявил, что реформы Петра I проводили украинцы
Украинский историк Виктор Брехуненко заявил, что реформы Петра I проводились выходцами с Украины, усомнившись при этом в значимости и реформаторских способностях первого российского императора.
Обновлено вчера в 20:07
Кино
На Сахалине во второй раз проходит фестиваль «Утро Родины»
Обновлено вчера в 07:01
Технологии
Глава Роскомнадзора пригрозил Google штрафом в 700 тыс. рублей
Компании Google грозит штраф в размере 700 тыс. рублей за неисполнение российского законодательства.
Обновлено вчера в 06:05
Футбол
Руни забил мяч со своей половины поля в матче MLS
Обновлено в 01:32
Путешествия
Названы самые дешевые туры на море с вылетом в середине июля
Эксперты проанализировали минимальные цены на десятидневные туры с вылетом в период с 13 по 15 июля по двенадцати наиболее востребованным летним пляжным направлениям: Турция, Греция, Кипр, Испания, Италия, Болгария, Черногория, Хорватия, Тунис и российские Анапа, Сочи и Крым.
Обновлено вчера в 23:02
Армия и оружие
Волкер прокомментировал разведение сил в Станице Луганской
Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер прокомментировал предусмотренное Минскими соглашениями разведение сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской в Донбассе.
Обновлено в 01:23
Экономика
Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд рублей у таможни
Госаудиторы выяснили, что при всех успехах ФРП регулярно снижал целевые показатели своей работы при постоянном росте бюджетных субсидий или не определял их и не оценивал эффективность оказываемой господдержки.
Обновлено вчера в 21:20