Финансы
Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск снизился до 65,34 рубляБанки.ру 06 мая в 04:41
Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.
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Наука
Химики построили стену из графеновых кирпичей
Спрессовав кирпичи из геля восстановленого оксида графена, исследователи получили материал, который выдержал сжимающее давление в 47 мегапаскалей, деформации больше 97 процентов, обладал высокой электрической проводимостью и устойчивостью к температурам до 750 градусов Цельсия.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Суд 8 мая огласит приговор в отношении Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы 8 мая огласит приговор по делу в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, обвиняемых в хулиганстве, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
Обновлено 06 мая в 15:04
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Политика
США превращаются из союзника Германии в её противника
Во многих случаях США уже следует воспринимать как противника.
Обновлено в 07:07
Политика
Коломойский заявил о возможной перезагрузке экономики Украины, как в 1917 году
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в опубликованном на сайте YouTube интервью Bigus.info выразил мнение, что Украине требуется полная перезагрузка экономики, как в 1917-м году, когда была организована общегосударственная национализация.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Еще один SSJ-100 задержали в Шереметьеве из-за запаха гари
Как сообщает «Вечерняя Москва», по предварительным данным, кто-то из пассажиров почувствовал запах гари, в частности – горелой проводки.
Обновлено вчера в 22:57
Шоу-бизнес
Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин помогают людям с раком кожи
Несколько месяцев назад супруги Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин, популярные в прошлом артисты, пришли на передачу «Секрет на миллион» и впервые на всю страну рассказали о своей победе над раком кожи.
Обновлено в 06:38
Происшествия
Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае
Туристическая группа из девяти человек попала 6 мая под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 00:35
Политика
Украина усилила контроль на границе из-за российских байкеров
Госпогранслужба Украины усилила меры контроля на границе страны в преддверии 9 мая, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 04:34
Театры
Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной
Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия
В курганском селе объявили эвакуацию из-за пожара
Обновлено в 07:39
Футбол
ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на годовой трансферный запрет
Решение о запрете «Челси» на покупку игроков ФИФА приняла в феврале этого года в связи с нарушением английским клубом правил подписания несовершеннолетних футболистов.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США
Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в Instagram.
Обновлено в 07:40
Общество
Тверские спасатели объяснили сообщения телеканалов о радиации
Радиационный фон в Тверской области в норме, говорится в сообщении областного управления министерства.
Обновлено в 06:23
Хоккей
Назван капитан сборной России по хоккею на ЧМ-2019
Главный тренер национальной сборной Илья Воробьев заявил, что капитаном сборной России на ЧМ по хоккею в Словакии будет нападающий клуба НХЛ Los Angeles Kings Илья Ковальчук.
Обновлено в 07:51
Политика
Киев отказался признавать выданные жителям Донбасса паспорта России
Ранее в Кремле, комментируя планы Киева признать незаконными и недействительными российские паспорта жителей Донбасса, подчеркнули, что Москва «продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые этого пожелают».
Обновлено в 06:21
Игры
В Minecraft 2009 года появилась возможность сыграть бесплатно
Сообщается, что в честь такого праздника разработчики выпустили бесплатную оригинальную версию Minecraft, созданную в 2009 году.
Обновлено в 06:17
Футбол
«Реал» может обменять Хамеса на Неймара с доплатой в € 350 млн
По данным источника, французский клуб может согласиться продать форварда, если получит за него € 350 млн, а также колумбийского полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса.
Обновлено в 06:49
Общество
Экс-глава московского департамента ЖКХ возглавил «Мосгаз»
Гасангаджиев уже возглавлял "Мосгаз", он был гендиректором компании до сентября 2017 года, когда стал главой столичного департамента ЖКХ.
Обновлено в 05:54
Общество
Рианна выбрала лучший наряд на Met Gala 2019
Почти каждый год певица находила способ привести зрителей и остальных гостей бала в восторг от своих вечерних нарядов, но, к сожалению, в этот раз сумела появиться лишь на гала-приёме.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
В Петербурге 8-летняя девочка жила в квартире с сотней крыс
Прибывшие в квартиру соцработники увидели, что у ребенка нет постоянного места, где он делает уроки и где спит, а кровать девочки завалена различными вещами.
Обновлено в 07:22
Космос
Российские ученые нашли возможные причины появления солнечного ветра
Воздействие солнечного ветра на атмосферу и магнитное поле Земли является одной из причин магнитных и ионосферных бурь, он считается одним из главных факторов космической погоды.
Обновлено в 04:38
Общество
Прокуратура требует наказать учителя за непристойные фото
Прокуратура установила, что учитель русского языка и литературы разместил в интернете фото непристойного содержания, в том числе обнаженные тела, изображены факты насилия, жесткости, применения оружия, а также комментарии с использованием ненормативной лексики.
Обновлено в 07:23
Общество
Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов
Обновлено вчера в 04:10
Финансы
Минфин с 14 мая по 6 июня направит на покупку валюты 300,5 млрд рублей
Минфин РФ с 14 мая по 6 июня 2019 года в рамках бюджетного правила направит на покупку валюты 300,5 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов.
Обновлено в 05:36
Происшествия
В Самаре при пожаре на дебаркадере и катерах погиб человек
Один человек погиб и двое пострадали в результате пожара на дебаркадере и катерах в Самаре, сообщил в среду журналистам начальник ГУ МЧС по региону Олег Бойко.
Обновлено в 07:54
Происшествия
В Ростове будут судить мужчину, который убил пенсионерку
Ранее обвиняемый был судим за совершение имущественного преступления. Мужчине грозит лишение свободы на срок от шести до 15 лет.
Обновлено в 06:42
Игры
Google объявила лучшие игры и приложения Google Play прошлого года
Google объявила лауреатов премии Google Play Awards 2019 в рамках ежегодной конференции для разработчиков Google I / O. Руководство компании сообщило об этом в корпоративном блоге.
Обновлено в 02:57
Футбол
Лионель Месси в профессиональной карьере потерпел 15 крупных поражений
Вчерашний матч в Ливерпуле стал для Месси 813-м в профессиональной карьере (684 – за «Барселону», 129 – за сборную Аргентины).
Обновлено в 01:36