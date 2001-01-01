Финансы
Курс доллара снизился на 4 копейкиNews.ru 04:43
Средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 мск снизился на 3,71 копейки и составил 65,1243 рубля. 4 июня он был на уровне 65,1614 рубля. Торги по американской валюте 5 июня проходят в минусе.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
Политика
Минобрнауки примет меры для устранения замечаний Счетной палаты
Министерство науки и высшего образования России предпримет меры для устранения замечаний Счетной палаты, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:14
Футбол
«Саутгемптон» подпишет малийского полузащитника «Стандарда»
"Саутгемптон" согласовал трансфер 20-летнего вингера "Стандарда" Муссы Дженепо, сообщают в Англии.
Обновлено в 04:16
Политика
Зеленский обвинил Россию в обострении в Донбассе
Обновлено в 05:05
Происшествия
Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии
Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды.
Обновлено в 02:36
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия
СК установил, кто нанес смертельный удар экс-спецназовцу в Подмосковье
СК установил, кто нанес смертельный удар ветерану боевых действий в подмосковном Красногорске, ему предъявлено обвинение, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Обновлено в 05:04
Политика
Захарова ответила на стратегию «возвращения Крыма» Зеленского
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала данные о том, что команда украинского президента Владимира Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма".
Обновлено в 00:49
Армия и оружие
В Минобороны ответили на обвинения в перехвате американского самолета
Обновлено в 03:29
Технологии
Как отреагирует курс NEO. Разработчики успешно обновили сеть
Основная сеть криптовалюты NEO успешно обновилась, сообщили разработчики проекта.
Обновлено в 04:07
Политика
В Забайкалье всех чиновников лишили личных служебных машин
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов лишил региональных чиновников закрепленных за ними персональных служебных автомобилей.
Обновлено в 03:32
Общество
В России предложили ввести новый вид алиментов
Как уточняет «Парламентская газета», суд будет принимать решения о назначении этого вида алиментов с учётом материального и семейного положения родителей, детей и других «заслуживающих внимания интересов сторон».
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России
Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Экономика
Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга
Эксперты объясняют его повышением НДС, отменой внутрисетевого роуминга, а также необходимостью компенсировать тарифы с безлимитным интернетом.
Обновлено в 02:40
Политика
Молдавия отказывается платить за российский газ для Приднестровья
Потребители с правого берега Днестра исправно платят за газ, а это долг левого берега.
Обновлено в 05:04
Общество
Уголовную ответственность введут за оборот глазного лекарства
С 1 декабря 2019 года в России ужесточается наказание за нарушения при обороте трех препаратов: тропикамида (средство для расширения зрачка), тапентадола (опиоидный анальгетик) и прегабалина (противосудорожное лекарство).
Обновлено вчера в 20:24
Энергетика
На Украине инициируют проверку в отношении «Нафтогаза»
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство обяжет НАК "Нафтогаз Украины" снизить цену на газ для населения, а также инициирует проверку формирования компанией цены на газ.
Обновлено в 04:58
Общество
В окрестностях Берлина бушуют лесные пожары
Обновлено в 00:43
Политика
Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов
Обновлено вчера в 17:53
Экономика
Помощник Путина вычислил сливших список Белоусова бизнесменов
Помощник российского лидера Андрей Белоусов заявил, что знает, кто слил журналистам его предложение по изъятию сверхдоходов у металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд рублей.
Обновлено в 03:55
Общество
В свином шашлыке нашли опасные микроорганизмы
Эксперты «Росконтроля» проверили готовый свиной шашлык, продающийся на прилавках российских магазинов.
Обновлено в 01:41
Общество
В российских поездах появились первые вагоны с приятными запахами
В российских поездах дальнего следования появились первые вагоны с приятными запахами: все ароматы гипоаллергенны и безвредны для здоровья.
Обновлено в 02:04
Политика
Трамп допустил возможность военной операции против Ирана
Президент США Дональд Трамп допустил военную операцию против Ирана, но надеется на переговоры, сообщает Reuters.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Дело о крушении катамарана «Елань 12» в Волгограде передано в суд
Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих волгоградцев, обвиняемых в нарушении правил безопасности работы транспорта, утвердил заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев.
Обновлено в 03:10
Политика
Парламент Японии осудил депутата за слова о «военном захвате» Курил
Парламент Японии рассмотрит резолюцию с осуждением слов депутата о военном захвате части Курил.
Обновлено в 04:36
Общество
СК возбудил дело после отказа турбазы принимать детей с ВИЧ
СК РФ по Нижегородской области возбудил уголовное дело из-за отказа сотрудников местной турбазы разместить детей с ВИЧ, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 04:46
Футбол
Суд закрыл дело об обвинении Роналду в изнасиловании
Суд прекратил рассмотрение иска в отношении португальского футболиста Криштиану Роналду, обвиненного в изнасиловании, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 00:41
Политика
У Зеленского пока не нашлось должности для Саакашвили
Отвечая на вопрос о возможной экстрадиции Саакашвили в Грузию, Мендель сказала, что президент Украины восстановил ему украинское гражданство, "остальные шаги должны сделать представители правоохранительных структур".
Обновлено в 02:15
Общество
Генпрокурор России Юрий Чайка обсудит в Ростове мусорную реформу
Во вторник, 4 июня, генеральный прокурор России Юрий Чайка проведет в Ростове оперативное совещание.
Обновлено 03 июня в 09:06
Общество
Возможность отказа от пластиковых пакетов рассматривает 85% россиян
Четверть опрошенных эксплуатирует пакеты повторно.
Обновлено вчера в 20:25