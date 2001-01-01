Финансы

Курс доллара снизился на 4 копейкиNews.ru 04:43

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Средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 мск снизился на 3,71 копейки и составил 65,1243 рубля. 4 июня он был на уровне 65,1614 рубля. Торги по американской валюте 5 июня проходят в минусе.
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Курс доллара снизился на 4 копейки

News.ru04:43

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск снизился до 65,12 рубля

Банки.ру04:35

Доллар снизился на 4 копейки (исправленная версия)

Финмаркет05:09

СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЙ КУРС ДОЛЛАРА НА ЕТС РАСЧЕТАМИ «ЗАВТРА» К 11.30 МСК - 65,1243 Р/$1 (65,1614 Р НА ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГАХ)

Financial One04:32
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