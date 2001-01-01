Финансы

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск снизился до 64,69 рубляБанки.ру вчера в 04:34

Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.
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Курс доллара снизился на 6 копеек

News.ru04:39

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск снизился до 64,63 рубля

Банки.ру04:33

СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЙ КУРС ДОЛЛАРА НА ЕТС РАСЧЕТАМИ «ЗАВТРА» К 11.30 МСК - 64,6314 Р/$1 (64,6917 Р НА ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГАХ)

Financial One04:34
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:53, Ашберн
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Архангельскому активисту грозит уголовное дело за митинг 7 апреля

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Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав

"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
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Йошкар-Олинское соединение РВСН перевооружено на комплексы «Ярс»

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«Мстители: Финал» установили новый рекорд сборов в России

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Цукерберг показал новый дизайн Facebook

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Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
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Минздрав предложил запретить отрицание ВИЧ

Медики предлагают запретить «распространение информации, содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и (или) лечения ВИЧ-инфекции».
Обновлено в 13:17
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Обновлено в 15:50
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Киев потребовал не признавать выданные жителям Донбасса паспорта РФ

Указ об упрощении процедуры предоставления гражданства России жителям ДНР и ЛНР подписал президент РФ Владимир Путин 24 апреля.
Обновлено в 10:22
Политика

Зеленский снова извинился перед Кадыровым

Обновлено в 13:09
Политика

Зеленский встретился с главой канонической УПЦ митрополитом Онуфрием

Митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрий во время встречи с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским пожелал ему Божьего благословения на ответственном пути, собеседники обсудили также религиозную ситуацию в стране.
Обновлено в 13:30
Общество

ЕСПЧ вынес первое решение по акции «Он вам не Димон»

Обновлено в 04:47
Политика

В ЦИК Украины заявили о готовности к досрочным парламентским выборам

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Татьяна Слипачук заявила, что в Центризбиркоме готовы к проведению досрочных выборов в Верховную раду.
Обновлено в 09:27
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с нефтепроводом «Дружба»

Ситуация с нефтепроводом "Дружба" наносит России серьезный имиджевый и материальный ущерб, а также свидетельствует о том, что систему контроля за качеством нефти нужно менять.
Обновлено в 11:01
Политика

Минск отклонил предложение Литвы по БелАЭС

Белоруссия отклонила предложение литовского премьер-министра Саулюса Сквернялиса, который призвал превратить строящуюся в Островце БелАЭС в электростанцию, работающую на газе, говорится в ответе белорусского премьера Сергея Румаса.
Обновлено в 10:16
Политика

В Венесуэле отключили вещание CNN и Би-би-си

Как сообщил в своем Twitter Национальный профсоюз сотрудников прессы Венесуэлы (SNTP), 30 апреля власти также прекратили вещание британской телерадиокорпорации Би-би-си и венесуэлькой радиостанции Caracas Radio.
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Политика

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Посол США в Москве Джон Хантсман посетил во вторник задержанного в РФ американца Пола Уилана, сообщается в Twitter посольства.
Обновлено в 12:20
Гаджеты

Продажи iPhone сократились на 17%

Отмечается, что прибыль за первые три месяца 2019 года снизилась на 16% до $11,56 млрд. Выручка упала на 5% — до $58,02 млрд.
Обновлено в 17:42
Политика

Советник Трампа поставил ультиматум приближенным Мадуро

Каких-либо доказательств, что приближенные Мадуро выразили готовность выступить против него, Болтон не привел.
Обновлено в 15:55
Общество

В Чечне состоялся самый массовый в России конный поход

В Чечне зафиксировали рекорд России по количеству участников в конном походе - более 1200 всадников.
Обновлено в 11:02
Общество

Суд взыскал с Ярмольника более 400 тысяч рублей за ДТП с машиной ФСО

«Суд решил исковые требования ФСО к Ярмольнику удовлетворить частично, взыскать в счёт возмещения ущерба 432 тыс. 34 рубля, в остальной части оставить без удовлетворения», — сказал судья.
Обновлено в 08:00
Политика

В Италии госпитализировали Сильвио Берлускони

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в больницу миланского пригорода Сеграте, рассказал РИА Новости представитель 82-летнего политика.
Обновлено в 05:35
Футбол

Тоттенхэм — Аякс 0:1

Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:57
Общество

Ревизоров шоу «Голос. Дети» проверят на детекторе лжи

После скандала «Первый канал» привлек для проверки результатов голосования компанию Group-IB, занимающуюся раскрытием киберпреступлений.
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Скончалась французская актриса Анемон

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Адвокат назвала возможную дату вынесения приговора Кокорину

Приговор российскому футболисту Александру Кокорину может быть вынесен 8 мая.
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