Финансы

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск снизился до 64,69 рубляБанки.ру 04:34

Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.
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Курс доллара незначительно снизился

News.ru04:42

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск снизился до 64,69 рубля

Банки.ру04:34

Средний курс доллара США со сроком расчетов «завтра» по итогам торгов на 19:00 мск составил 64,5808 руб

Финмаркет12:15

СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЙ КУРС ДОЛЛАРА НА ЕТС РАСЧЕТАМИ «ЗАВТРА» К 11.30 МСК - 64,6917 Р/$1 (64,7053 Р НА ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГАХ)

Financial One04:36
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Политика

Караулова заявила, что стыдится своей попытки присоединиться к ИГ

Обновлено в 10:10
Культура

Рейтинг финала «Голос. Дети» оказался самым низким за всю историю шоу

Самый высокий средний рейтинг у первого сезона шоу — 8,8%. Выпуски программы в среднем смотрели 5,9 млн человек, или 26,9% телезрителей.
Обновлено в 09:37
Транспорт

ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения

Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
Обновлено вчера в 23:23
Футбол

«Оренбург» и «Арсенал» сыграли вничью в матче РПЛ

Обновлено в 12:22
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Обновлено вчера в 01:58
Армия и оружие

Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади

Обновлено в 12:17
Футбол

Денис Суарес из-за травмы не сыграет за «Арсенал» до конца сезона

Полузащитник «Арсенала» Денис Суарес сообщил о травме паха.
Обновлено в 12:16
Кино

Вышел трейлер четвертой серии финала «Игры престолов»

Четвертную серию поставил Дэвид Наттер, снявший первый и второй эпизоды этого сезона.
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева: «Слезы душат, душа болит»

Лариса Андреевна поздравила поклонников с Воскресением Христовым, но на вопрос пользователя, пекла ли телезвезда кулич, Гузеева честно ответила, что ничего не может делать из-за мыслей о родственнице.
Обновлено в 04:30
Спорт

Тарасова и Морозов выбрали тренеров на новый сезон

Обновлено в 12:49
Шоу-бизнес

Победа дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» обошлась в 7 млн рублей

Дочь Алсу поддержали 145,44 тыс. телезрителей. Звонки и сообщения обошлись поклонникам в 6,87 млн рублей.
Обновлено в 00:19
Происшествия

В Подмосковье задержаны семь членов ячейки ИГ

«На территории одного из районов Московской области подозреваемые вступили в преступный сговор по созданию и участию в деятельности законспирированной ячейки международной террористической организации «Исламское государство», запрещённой на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении СК.
Обновлено в 12:52
Происшествия

Дети пострадали при пожаре в церкви Челябинской области

Обновлено в 07:36
Армия и оружие

Шойгу назвал развал ДРСМД первым шагом к гонке вооружений

"Идет возврат к гонке наступательных вооружений, первым шагом на пути к которой стало решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - сказал Шойгу на совещании министров обороны государств ШОС в Бишкеке.
Обновлено в 10:25
Шоу-бизнес

Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами

Народная артистка СССР, старейшая актриса Малого театра Элина Быстрицкая скончалась 26 апреля после продолжительной болезни.
Обновлено в 07:56
Авто

Обугленный остов Ferrari F355 удалось продать на аукционе

Напомним, ранее наш портал рассказывал о том, что уникальный лемановский Ferrari F40 продали дешевле, чем рассчитывали.
Обновлено в 07:33
Экономика

Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов

Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Общество

Бесконечное начисление процентов по микрокредитам признали незаконным

Верховный суд России признал незаконным бесконечное начисление процентов по микрокредитам для граждан, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:16
Культура

Оператор СМС-голосования шоу «Голос. Дети» исключил хакерскую атаку

«В момент проведения голосования платформа не подвергалась DDoS или иным хакерским атакам», — говорится в сообщении.
Обновлено в 10:57
Музыка

Ержан Максим не обиделся на дочь Алсу после финала «Голос. Дети»

Напомним, что результаты голосования в финале музыкального конкурса на Первом канале породили массовые споры в сети и на телевидении.
Обновлено в 06:36
Политика

Зеленский вернулся на Украину после отдыха в Турции

Обновлено в 04:59
Здоровье

Зоолог рассказал, что бояться гадюк в столичных парках не стоит

Зоолог и телеведущий Тимофей Баженов заявил, что людям с хорошим иммунитетом не стоит бояться укуса гадюки, так как для них он совершенно не представляет опасности.
Обновлено в 11:51
Общество

Жители Китая массово вывозят из России собак и кошек

Обновлено в 04:27
Музыка

В школе Краснодара ученики на уроке пели «Владимирский централ»

Обновлено в 09:33
Общество

В Москве запускают социальный тариф мобильной связи

Абонентская плата по тарифу составит 150 рублей в месяц. В стоимость включены 200 минут звонков и 3 Гб мобильного интернета.
Обновлено в 08:32
Энергетика

В «Газпроме» оценили шансы запустить «Северный поток – 2» в срок

Компания «Газпром» сохраняет планы завершить строительство газопровода «Северный поток – 2» в срок.
Обновлено в 11:08
Политика

Штаб Зеленского пригрозил уголовными делами окружению Порошенко

Против людей из окружения действующего президента Украины Петра Порошенко могут возбудить уголовные дела за «недобросовестные действия», говорится в заявлении штаба победившего на президентских выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 09:55
Происшествия

Священник с электрошокером подрался с женщиной в Новокузнецке

Обновлено в 11:12
Происшествия

Дети три часа играли рядом с оставленным питерскими медиками трупом

Тело скончавшегося мужчины после осмотра питерских медиков около трех часов пролежало рядом со спортивной площадкой, на которой играли дети.
Обновлено в 09:27
Авто

Владелец бейсбольного клуба заказал сумасшедший Ford Raptor

Совладелец бейсбольного клуба Los-Angeles Dodgers Бобби Паттон получил особый пикап Ford Raptor, который был доработан специалистами из компании Jimco Racing Inc. Новинка отличается от стандартной модели синим цветом кузова и белыми надписями LA Dodgers.
Обновлено в 08:33
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