Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск снизился до 64,69 рубляБанки.ру 04:34

Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск снизился до 64,69 рубля

Культура Рейтинг финала «Голос. Дети» оказался самым низким за всю историю шоу Самый высокий средний рейтинг у первого сезона шоу — 8,8%. Выпуски программы в среднем смотрели 5,9 млн человек, или 26,9% телезрителей.

Транспорт ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.

Кино Вышел трейлер четвертой серии финала «Игры престолов» Четвертную серию поставил Дэвид Наттер, снявший первый и второй эпизоды этого сезона.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева: «Слезы душат, душа болит» Лариса Андреевна поздравила поклонников с Воскресением Христовым, но на вопрос пользователя, пекла ли телезвезда кулич, Гузеева честно ответила, что ничего не может делать из-за мыслей о родственнице.

Происшествия В Подмосковье задержаны семь членов ячейки ИГ «На территории одного из районов Московской области подозреваемые вступили в преступный сговор по созданию и участию в деятельности законспирированной ячейки международной террористической организации «Исламское государство», запрещённой на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении СК.

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Шоу-бизнес Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами Народная артистка СССР, старейшая актриса Малого театра Элина Быстрицкая скончалась 26 апреля после продолжительной болезни.

Авто Обугленный остов Ferrari F355 удалось продать на аукционе Напомним, ранее наш портал рассказывал о том, что уникальный лемановский Ferrari F40 продали дешевле, чем рассчитывали.

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Культура Оператор СМС-голосования шоу «Голос. Дети» исключил хакерскую атаку «В момент проведения голосования платформа не подвергалась DDoS или иным хакерским атакам», — говорится в сообщении.

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