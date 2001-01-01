Финансы
Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск снизился до 64,63 рубляБанки.ру 04:33
Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.
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Политика
В Норвегии поймали белуху с оборудованием из Петербурга
Обновлено вчера в 02:00
Происшествия
Сын российского миллиардера Саркисова впал в кому после передозировки
Сын российского миллиардера, совладельца "РЕСО-Гарантии", Сергея Саркисова был срочно госпитализирован после передозировки неизвестными препаратами в одном из ночных клубов столицы.
Обновлено в 05:23
Общество
Екатеринбургское метро оштрафовали после того, как ФСБ условно заминировало четыре станции
Свердловский областной суд оштрафовал ЕМУП Екатеринбургский метрополитен на 200 тыс. рублей после того, как в декабре 2018 года сотрудники регионального УФСБ смогли пронести мимо сканнеров муляж взрывного устройства на четыре станции метрополитена.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Задержан глава Минэкономики Дагестана
Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток.
Обновлено в 05:04
Шоу-бизнес
Алсу впервые вышла в свет после скандала
Сама Алсу продолжает хранить молчание и не выходит на связь ни с журналистами, ни с поклонниками.
Обновлено в 03:04
Общество
Японский император Акихито отрекся от престола
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил об отречении императора Акихито от престола и как представитель народа передал ему благодарность от подданных.
Обновлено в 04:11
Транспорт
В расширение аэропорта «Пулково» инвестируют 500 млн евро
Обновлено вчера в 20:37
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy S10 5G загорелся и взорвался
Пока не понятно, что заставило Samsung Galaxy S10 5G загореться, а затем взорваться. Пока что данный случай единичный.
Обновлено в 04:24
Общество
Индийцы показали следы снежного человека
Альпинистская экспедиционная группа армии Индии заявила, что ей удалось обнаружить следы "йети" (мифического снежного человека) в Гималаях, снимок опубликован в твиттере индийской армии.
Обновлено в 04:43
Происшествия
В Италии госпитализировали Сильвио Берлускони
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в больницу миланского пригорода Сеграте, рассказал РИА Новости представитель 82-летнего политика.
Обновлено в 05:35
Наука
Таяние шельфового ледника Росса ускорила тёплая полынья океана
Таяние шельфового ледника Росса ускорила тёплая полынья океана и активность солнца.
Обновлено вчера в 15:28
Политика
Глава «Мираторга» назвал балаболами противников запрета на ввоз хамона
По словам Линника, прибыли российских производителей мясо-молочной продукции запрет на ввоз в Россию хамона, пармезана и т.д. не увеличит, но он необходим для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность России.
Обновлено в 05:15
Общество
«Эксмо» подало в суд на «ВКонтакте» из-за аудиокниги «Темный лес»
Издательство "Эксмо" подало в суд на соцсеть "ВКонтатке" из-за аудиокниги "Темный лес" китайского писателя Лю Цысиня.
Обновлено в 04:37
Политика
СМИ посчитали выданные Порошенко россиянам украинские паспорта
Президент Украины Петр Порошенко, раскритиковавший идею победителя президентских выборов Владимира Зеленского выдавать паспорта россиянам, за два года выдал паспорта более чем 180 гражданам России, пишут «Украинские новости».
Обновлено в 05:20
Экономика
Чистая прибыль «Магнита» в первом квартале снизилась на 52%
Чистая прибыль ретейлера «Магнит» в первом квартале 2019 года сократилась на 52,2%, до 3,5 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из сообщения компании.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие
Россия не вошла в пятерку стран-лидеров по расходам на оборону
Россия четвертый год подряд сокращает траты на оборону, в этом году она впервые с 2006 года вышла из пятерки стран с наибольшим оборонным бюджетом, свидетельствуют данные доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), опубликованного 29 апреля.
Обновлено вчера в 00:43
Экономика
Бизнес опасается массового закрытия несетевых магазинов
По мнению экспертов «Опоры России» и Ассоциации малоформатной торговли, принятие законопроекта может привести к массовому закрытию небольших торговых точек, под удар попадут продавцы табачных изделий, одежды и обуви.
Обновлено вчера в 04:53
Происшествия
В Пятигорске загорелся рынок на площади 2,4 тысячи квадратных метров
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается горение на площади 2,4 тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении.
Обновлено в 03:47
Экономика
В России предложили обложить посылки из-за рубежа единым сбором
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выступила с предложением заменить действующие пошлины на дорогостоящие зарубежные посылки единым сбором в 15%.
Обновлено в 02:16
Политика
Кремль заявил об очевидности победы Зеленского
Кремль уважает мнение украинцев, выраженное на минувших президентских выборах, и считает победу Владимира Зеленского очевидной.
Обновлено в 05:21
Авто
Chevrolet впервые представил среднемоторный Corvette на видео
Короткий 30-секундный ролик показывает классические Chevrolet Corvette разных лет и закамуфлированную машину нового поколения (C8), едущую по знаменитой Нюрбургрингской трассе.
Обновлено в 03:23
Происшествия
В Москве на мусоросжигательном заводе нашли 14 гранат
На территории мусоросжигательного завода на востоке Москвы нашли 14 гранат для подствольного гранатомета, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 03:31
Политика
Саакашвили оценил заявление Путина о его гражданстве
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после призыва Владимира Путина к Киеву вернуть политику украинское гражданство заявил, что его "притесняла" Россия.
Обновлено вчера в 11:55
Экономика
UC Rusal сменила руководителя американского подразделения
UC Rusal назначила руководителем своего американского подразделения бывшего вице-президента по продажам индийской компании Vedanta ltd Брайана Хесса, говорится в пресс-релизе металлургической компании.
Обновлено вчера в 17:59
Хоккей
Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к сборной России по хоккею
Сборная России в настоящее время готовится к чешскому этапу Евротура (1-5 мая) и чемпионату мира (10-26 мая).
Обновлено в 02:54
Происшествия
На Урале сотрудники Росгвардии задержаны с крупной партией наркотиков
В Челябинске полиция задержала с наркотиками трех сотрудников регионального управления Росгвардии.
Обновлено в 03:50
Футбол
Неймар сообщил Марсело, что хочет перейти в «Реал»
Ранее неоднократно сообщалось о желании Неймара покинуть «ПСЖ» и перейти в «Реал», однако сам форвард и его отец опровергали эту информацию.
Обновлено в 04:17
Космос
Астрономы впервые увидели, как черная дыра «вращает» пространство
Наблюдая за черной дырой, поглощающей звезду, астрономы впервые увидели, как струи выбрасываемого ей вещества многократно изменяли свое направление в течение очень коротких промежутков времени, лучшим объяснением чему является вовлечение во вращение гравитационным монстром окружающего его пространства-времени.
Обновлено вчера в 11:00
Футбол
«Енисей» исполнил мечту болельщика, который хочет стать журналистом
История болельщика «Енисея» Павла Черноусова, который хочет стать спортивным журналистом.
Обновлено в 03:53