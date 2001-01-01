Финансы

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск снизился до 64,46 рубляБанки.ру 04:32

2 фото
Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Средний курс евро со сроком расчетов «завтра» по итогам торгов на 19:00 мск составил 72,1486 руб

Финмаркет12:33

Курс доллара снизился на 15 копеек

News.ru05:13

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск снизился до 64,46 рубля

Банки.ру04:32

СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЙ КУРС ДОЛЛАРА НА ЕТС РАСЧЕТАМИ «ЗАВТРА» К 11.30 МСК - 64,4636 Р/$1 (64,6106 Р НА ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГАХ)

Financial One04:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 20:29, Ашберн
Политика

Постановление об отмене внутрисетевого роуминга подписано Медведевым

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое окончательно закрепляет отмену внутрисетевого роуминга в Российской Федерации.
Обновлено в 09:14
Футбол

«Унион» обыграл «Штутгарт» и впервые вышел в бундеслигу

В рамках ответного стыкового матча за право играть в бундеслиге берлинский "Унион" сыграл вничью со "Штутгартом" (0:0) и впервые в своей истории пробился в элитный дивизион чемпионата Германии.
Обновлено в 18:59
Хоккей

«Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с Кузнецовым

"Вашингтон Кэпиталз" отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард клуба Евгений Кузнецов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:17
Культура

В Лувре сомневаются, что «Спаситель мира» написан да Винчи

По данным британского издания, эксперты Лувра рекомендовали выставить полотно с новой сопроводительной надписью «из мастерской» итальянского художника.
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес

Шурыгина поселилась в элитном московском жилом комплексе

Обновлено в 18:53
Политика

Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»

Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России».
Обновлено в 06:45
Политика

Кремль ответил на требование трибунала ООН выдать украинских моряков

Свое требование Международный трибунал ООН по морскому праву озвучил 25 мая.
Обновлено в 03:51
Культура

Дмитрия Диброва обвинили в одобрении цветной революции на Дону

Популярный телеведущий Дмитрий Дибров ждет цветную революцию на Дону.
Обновлено в 11:19
Футбол

«Краснодар» интересуется защитником сборной Уругвая

Обновлено в 19:42
Происшествия

В Японии неизвестный с ножом напал на школьников

Неизвестный напал с ножом на людей в парке японского города Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено в 19:44
Происшествия

В Перми строительный кран упал на жилой дом

Сегодня вечером, в 19.00 по местному времени, в Перми на жилой дом по улице Решетникова, 17 упал строительный кран.
Обновлено в 11:07
Происшествия

Опубликованы показания свидетелей катастрофы самолета совладелицы S7

Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о падении самолета Epic LT под Франкфуртом.
Обновлено в 20:14
Армия и оружие

Израиль атаковал ракетную установку в Сирии

Обновлено в 15:18
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне

Шесть человек, среди которых подросток, получили ранения в результате стрельбы в столице США. Об этом 27 мая сообщила полиция Вашингтона.
Обновлено в 16:29
Общество

В Китае начнут проверять мессенджеры у транзитных туристов

У иностранных туристов, которые следуют транзитом через международные аэропорты Китая, миграционные власти будут проверять такие мессенджеры как Wechat, What'sUp, Viber и другие, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение генконсульства России в Гуанчжоу.
Обновлено в 11:57
Авто

В Набережных Челнах открыли завод каркасов кабин «КамАЗа» и Daimler

В Набережных Челнах автопроизводители «Камаз» и Daimler торжественно открыли новый завод по производству каркасов кабин для грузовиков.
Обновлено в 09:42
Политика

На Украине заявили о бесполезности санкций ЕС против России

Украинский политик, руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак заявил о бесполезности европейских санкций против России.
Обновлено в 19:31
Транспорт

Таксистам хотят запретить работать сверхурочно

Глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что российские таксисты вскоре могут забыть о сверхурочной работе из-за внедрения системы ГЛОНАСС.
Обновлено в 01:53
Здоровье

Врачи предупредили об угрозе туберкулеза из-за курения кальяна

Комиссия Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья ранее поддержала законопроект о приравнивании вейпов и кальянов к табачной продукции.
Обновлено в 02:58
Интернет

Предсерийный образец российского квантового телефона протестируют 28 мая в Москве

Квантовый телефон ViPNet QSS Phone, входящий в комплекс защищенной телефонии ViPNet Quantum Security System (ViPNet QSS), - совместная разработка Центра квантовых технологий МГУ и российской компании "Инфотекс", входящей в консорциум центра.
Обновлено в 17:09
Происшествия

На Эльбрусе нашли двух заблудившихся лыжников из Санкт-Петербурга

Спасатели нашли двух лыжников из Санкт-Петербурга, которые заблудились на Эльбрусе, и спустили их вниз, спортсмены не нуждаются в медицинской помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
Обновлено в 12:13
Экономика

КНР прекратила закупки нефти в Иране из-за США

Китай прекратил закупки нефти в Иране из-за санкций США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:42
Футбол

«КПРФ» одолел «Тюмень» в первом финальном матче ЧР по мини-футболу

Московский «КПРФ» на своей площадке одержал волевую победу в первом финальном матче чемпионата России по мини-футболу с «Тюменью» — 6:5. К перерыву гости вели в счёте с преимуществом в 2 мяча, но в ходе второго тайма хозяева усилиями Андрея Понкратова и Ромуло, оформившего покер в этом матче, сравняли счёт.
Обновлено в 15:12
Футбол

Игорь Денисов покинул «Локомотив»

Обновлено в 13:49
Политика

Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

Обновлено в 13:22
Политика

Лавров проведет переговоры с главой МИД Белоруссии

Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет в Москве встречу с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеевым.
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия

Силовики предотвратили теракт в Астраханской области

Сторонник радикального ислама готовил нападение на сотрудников ФСБ в городе Харабали Астраханской области.
Обновлено в 14:17
Политика

Главу Facebook пригласили для выступления в парламенте Канады

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта глава Facebook Марк Цукерберг высказался в пользу государственного регулирования интернета.
Обновлено в 19:27
Шоу-бизнес

МакSим впервые вышла на сцену после страшного ДТП

Российская поп-исполнительница МакSим (Марина Абросимова) впервые выступила после того, как попала в страшное дорожно-транспортное происшествие и в течение нескольких недель восстанавливалась.
Обновлено в 07:13
Музыка

12 финалистов шоу «Ты супер!» получили по собственной квартире

Друг шоу «Ты супер!» каждому из финалистов решил подарить по квартире в городах, где они живут.
Обновлено в 13:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное