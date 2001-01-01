Финансы
Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск снизился до 62,91 рубляБанки.ру вчера в 04:32
Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 06:01, Ашберн
Происшествия
На пенсионерку из Челябинска завели дело из-за комментария «ВКонтакте»
Женщина положительно отозвалась в соцсети о студенте из Архангельска, который устроил взрыв в приёмной ФСБ.
Обновлено в 04:53
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во вторник оспорили полномочия российской делегации в организации.
Обновлено в 04:40
Политика
На Украине задумались о выходе из ПАСЕ из-за возвращения России
Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что украинская делегация в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) намерена предложить президенту Владимиру Зеленскому принять решение о приостановке членства Украины в организации в знак протеста против восстановления прав российской делегации.
Обновлено в 04:54
Экономика
Минэкономики назвало 11 самых проблемных моногородов России
Минэкономики в ответе на запрос РБК перечислило 11 самых проблемных российских моногородов.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти
27-летний дзюдоист Евгений Кушнир погиб в уличной драке. Об этом сообщает издание "Регион online".
Обновлено вчера в 15:01
Культура
Джанет Джексон не обсуждает своего брата во время интервью
Обновлено вчера в 12:06
Политика
Бурджанадзе назвала виновных в порче отношений России и Грузии
Политик добавила, что начавшиеся в Грузии протесты были намеренно повернуты в русло антироссийской истерии.
Обновлено вчера в 23:12
Экономика
Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт
Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.
Обновлено в 01:00
Кино
Тайка Вайтити снимет мультфильм по комиксу «Флэш Гордон»
Тайка Вайтити, известный как автор фильмов «Тор: Рагнарек» и «Реальные упыри», экранизирует серию комиксов «Флэш Гордон».
Обновлено в 03:07
Экономика
На Украине выведут из обращения монеты в одну, две и пять копеек
Национальный банк Украины выведет из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек, они перестанут быть платежным средством с 1 октября 2019 года.
Обновлено в 05:55
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Политика
МИД подтвердил возможность встречи Путина и Трампа на G20 в Осаке
Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на саммите G20 в японской Осаке, скорее всего, состоится.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие
Шойгу связал подъем джихадистов в Африке с интервенцией НАТО в Ливию
Многочисленные группировки джихадистов появились в Западной и Центральной Африке после того, как Запад провел операцию по смене режима в Ливии, заявил во вторник на "Армии-2019" министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
Обновлено в 04:57
Авто
Fiat 500 в мае вошел в пятерку европейских бестселлеров
Компактный хэтчбек Fiat 500 по итогам мая вошел в ТОП-5 европейских бестселлеров.
Обновлено в 05:34
Происшествия
DPA: Владимира Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море
Испанская береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью с загоревшейся яхты в Средиземном море.
Обновлено в 03:56
Общество
Российский выпускник сдал ЕГЭ на 400 баллов
Обновлено вчера в 10:12
Авто
Британец установил мировой рекорд скорости на 1000-сильном тракторе
Британский мотогонщик и телеведущий Гай Мартин при поддержке производителя промышленного оборудования JCB установил мировой рекорд скорости на тракторе.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Веры Брежневой показала идеальную фигуру в купальнике
Фотографию Соня Киперман опубликовала в Instagram. У дочери Веры Брежневой более 100 тысяч подписчиков в социальной сети.
Обновлено вчера в 23:57
Экономика
Порт Диксон в Красноярском крае откроют для иностранных судов
Порт Диксон в Красноярском крае откроют для захода иностранных судов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.
Обновлено в 02:42
Общество
Раскрыты траты российских чиновников на заграничные поездки
В Минпромторге в 2016–2017 годах потратили на проживание чиновников во время командировок за рубежом около 19,3 миллиона рублей.
Обновлено в 05:43
Политика
Мэром Липецка стала Евгения Уваркина
Конкурировавшая с Евгенией Уваркиной замглавы Добровского района Татьяна Трубачева заявила, что главными проблемами современного Липецка она считает демографию и отток молодежи.
Обновлено в 05:27
Футбол
Мбаппе перейдет в мадридский «Реал» в 2020 году, пишут СМИ
Мадридский "Реал" подпишет контракт с нападающим французского "Пари Сен-Жермен" Килианом Мбаппе летом 2020 года, сообщает Marca.
Обновлено в 04:48
Технологии
МТС впервые за 13 лет поменял логотип
Обновлено в 02:31
Армия и оружие
Более 100 самолетов произведут в России в 2019 году
В России в текущем году будет произведено 104 новых самолета и более 200 вертолетов.
Обновлено в 03:12
Авто
Названы регионы России с самой большой долей автомобилей Lada
Обновлено вчера в 06:15
Политика
Порошенко предложил переименовать Грузию
Экс-президент Украины Петр Порошенко призывал украинцев, планировавших отдых за Границей, поехать в Грузию.
Обновлено вчера в 11:41
Политика
В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана
Правительственному министерству экономики и игрокам туристического рынка Грузии предложили запустить бесплатные шаттлы для россиян из трех точек: аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Смертельное столкновение немецких истребителей попало на видео
В интернете опубликованы кадры столкновения двух немецких истребителей Eurofighter, которые потерпели крушение на федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания.
Обновлено в 01:01
Теннис
Надаль раскритиковал организаторов Уимблдона
Надаль отметил, что Уимблдон является единственным турниром, где организаторы делают с посевом всё, что заблагорассудится.
Обновлено в 04:43
Политика
У Роспотребнадзора возникли претензии к качеству грузинского вина
О претензиях к качеству грузинского вина Роспотребнадзор заявил спустя три дня после решения российских властей закрыть прямое авиасообщение с Грузией.
Обновлено вчера в 07:04