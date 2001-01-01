Финансы
Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск снизился до 62,91 рубляБанки.ру 24 июня в 04:32
Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:25, Вашингтон
Общество
Жириновский предложил переименовать Петербург
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил объединить в один регион Москву и Подмосковье, Ленинградскую область - с Санкт-Петербургом, переименовав его в Петроград.
Обновлено в 08:42
Армия и оружие
Шойгу: Запад стремится подчинить себе Россию и весь мир
Запад хочет подчинить себе весь мир, для чего ведет информационную войну с Россией.
Обновлено в 09:19
Общество
Ученые предсказали гибель тысяч европейцев от аномальной июньской жары
Климатолог из Потсдамского университета Стефан Рамсторф назвал жаркую погоду "тихой убийцей", напомнив, что в 2003 году в аналогичных условиях скончались 70 тысяч европейцев, а во время прошлогоднего лета в Германии умерла как минимум тысяча человек.
Обновлено в 05:58
Происшествия
«Фонтанка»: в суд передали дело сотрудника ФСБ, пытавшего петербургского бизнесмена охотничьим карабином
В Петербурге СК возбудил дело о пытках бизнесмена, которому сотрудник ФСБ вонзил в анус ствол карабина "Медиазона" подробно писала, как 7 мая 2018 года сотрудник ФСБ во время обыска воткнул бизнесмену в задний проход охотничий карабин "Тигр".
Обновлено в 09:09
Экономика
Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч
Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
Обновлено в 00:43
Технологии
РЖД получили первую «Ласточку» с системой машинного зрения
Завод "Уральские локомотивы" передал РЖД первый электропоезд "Ласточка" с системой машинного зрения, которая позволит внедрить технологию беспилотного вождения, сообщает в среду РИА Новости.
Обновлено в 07:08
Наука
Обезьяны начали пользоваться каменными орудиями труда 3 тыс. лет назад
Животные разбивали камнями орехи и фрукты. За 3 тыс. лет каменные орудия у обезьянок постоянно менялись.
Обновлено в 08:12
Политика
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 18:01
Футбол
Вратарь молодёжной команды «Ромы» подтвердил, что переходит в «Спартак»
Вратарь молодёжной команды итальянского футбольного клуба «Рома» Андреа Романьоли опубликовал фото в своём Instagram с домашнего стадиона московского «Спартака» «Открытие Арена».
Обновлено в 09:13
Общество
Красноярским выпускникам подарили торт с надгробиями
В качестве подарка на выпускной красноярским школьникам подарили торт с их фотографиями, похожими на надгробия.
Обновлено в 06:55
Политика
Слуцкий не набрал голоса для избрания вице-спикером в ПАСЕ
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий не получил необходимое количество голосов для избрания вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передает ТАСС.
Обновлено в 04:25
Транспорт
Российских водителей могут лишить прав за грязные номера
Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное загрязнение и сокрытие номерных знаков, сообщил 25 июня «Коммерсант» со ссылкой на постановление пленума Верховного суда.
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Медведев поддержал конфискацию машин у пьяных водителей
В новом КоАП можно предусмотреть возможность конфискации автомобиля, водитель которого совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 09:16
Общество
Токсины сделали воду Байкала непригодной для питья
Концентрация продуцирующих токсины бактерий выросла в воде озера Байкал до предельных значений.
Обновлено в 03:28
Общество
Психотропные вещества нашли в организме Алибасова
Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие
В Афганистане убили двух американских военных
Обновлено в 01:31
Транспорт
С августа автомобили смогут регистрировать прямо в автосалонах
Как пишет «Коммерсантъ», уже есть проект соответствующего приказа, в котором подробно описывается весь механизм взаимодействия ГИБДД с автосалонами, которые с 4 августа смогут самостоятельно регистрировать автомобили.
Обновлено в 07:18
Экономика
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию
Обновлено в 04:39
Происшествия
Reuters узнал о краже Китаем данных у крупнейших ИT-компаний мира
Связанные с Китаем хакеры смогли проникнуть в сети крупнейших технологических компаний, сообщает Reurters со ссылкой на источники.
Обновлено в 08:18
Общество
Мантуров прокомментировал свои расходы в командировках
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров прокомментировал расследование Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Russia о тратах на его командировки. передает корреспондент RNS.
Обновлено в 09:15
Игры
Страдающий от чумы город в новом трейлере RPG GreedFall
Обновлено в 08:06
Культура
Картину Караваджо сняли с аукциона во Франции и продали иностранцу
Картина "Юдифь и Олоферн", приписываемая знаменитому итальянскому живописцу Караваджо, снята с торгов во Франции и продана частному коллекционеру, сообщает издание Tribune de l'Art со ссылкой на коммюнике аукционного дома Labarbe.
Обновлено вчера в 14:05
Экономика
Совфед одобрил закон о компенсации ипотеки для многодетных семей
Совфед на заседании в среду одобрил закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Угрожавшего сжечь себя у здания Минстроя мужчину задержали
Приехавший в Москву из Рязанской области многодетный отец облил себя бензином возле здания Минстроя РФ на Цветном бульваре и пригрозил самосожжением, если ему не позволят возвести дом на участке.
Обновлено в 06:22
Футбол
Гинер: Марио Фернандес останется в ЦСКА
Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер заявил журналистам, что защитник Марио Фернандес продолжит выступать за команду.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие
Украина начала отвод войск в районе станицы Луганской
Обновлено в 07:55
Политика
Разрыв между партиями Зеленского и Порошенко сократился
Согласно результатам первых двух исследований, поддержка «Слуги народа» сократилась примерно на 2 процента, опустившись до уровня 45 процентов.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Завершено расследование громкого дела об изнасиловании в Якутске
Следственные органы направили в суд материалы уголовного дела о похищении и изнасиловании жительницы Якутска уроженцами Киргизии, произошедшего в марте этого года.
Обновлено в 07:08