Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.

Армия и оружие Лавров заявил о готовности России подавить вылазки боевиков в Идлибе Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, их действия будут жестоко подавляться.

Политика Совет Европы поддержал заявления Путина и Макрона по Украине Совет Европы полностью поддерживает заявления президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона о возможности возобновления переговоров в нормандском формате по урегулированию кризиса на Украине.

Политика Песков назвал абсурдом «радиоактивное облако» над Северодвинском Публикации о некоем «радиоактивном облаке», которое могло распространяться после аварии на полигоне в Архангельской области, достаточно абсурдны.

Футбол ЦСКА может арендовать защитника «Севильи» Серджи Гомеса 27-летним футболистом заинтересовался ЦСКА. Сообщается, что армейцы намерены арендовать игрока с правом выкупа.

Происшествия В Рио-де-Жанейро снайпер застрелил захватчика автобуса с заложниками Полицейские нейтрализовали мужчину, захватившего автобус с пассажирами в Рио-де-Жанейро, все заложники освобождены, сообщает портал Globo со ссылкой на заявление правоохранителей.

Общество Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".

Экономика Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Происшествия В Тульской области задержан водитель, сбивший трех паралимпийцев Водитель, сбивший трех паралимпийцев в Тульской области, задержан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Политика Новое руководство «Рустави 2» уволило оскорбившего Путина журналиста Скандал в эфире Телеканал "Рустави 2" оказался в центре скандала после того, как вечером 7 июля Габуния начал эфир своей программы "P. S." с нецензурной брани в адрес президента России.

Политика Путин прокомментировал акции протеста в Москве Президент РФ заявил, что никто не имеет права нарушать закон Президент России Владимир Путин в ходе визита во Францию прокомментировал массовые беспорядки во время несанкционированных митингов в Москве.

Происшествия В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом Саратовская полиция проверяет сообщение о том, что мужчина посыпал конфеты на прилавке одного из магазинов крысиным ядом, подозреваемый задержан, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.

Экономика На курортах Болгарии срочно снижают цены для россиян Курорты Болгарии в попытках спасти сезон экстренно снижают цены и раздают щедрые скидки на спецпредложения (СПО), достигающие 40 %, сообщает АТОР.

Авто Chevrolet назвал дату продаж новой Captiva Представители именитого автогиганта General Motors анонсировали недавно дату продаж свежей версии модели Chevrolet Captiva.

Транспорт «Аэрофлот» перевел свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин Крупнейший российский авиаперевозчик - "Аэрофлот" - перевел со вторника все свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Авто Новый минивэн Toyota Majesty появится в России В линейке бренда Majesty встанет между Hiace и премиальным Alphard. Скоро модель появится и в России.

Происшествия Россиян предупредили о новом способе кражи денег с банковских карт Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт — имитируя звонок от службы безопасности, они используют робота, пишет газета «Известия».

Происшествия Медведев уволил замглавы ПФР Иванова Премьер Дмитрий Медведев уволил замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова в связи с утратой доверия.

Политика Третий раунд дебатов кандидатов в губернаторы начался в Петербурге Во вторник, 20 августа, в 09:00 по местному времени начался третий раунд дебатов кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга.

Политика Против мэра Днепра завели уголовное дело Против мэра Днепра Бориса Филатова возбуждено уголовное дело за подачу недостоверных данных в декларации о доходах и имуществе, сообщил источник в правоохранительных органах.

Музыка Назарбаев снял клип на собственную песню Пресс-служба первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева опубликовала во вторник видеозапись, на которой он исполняет песню собственного сочинения, передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия Российская легкоатлетка умерла в 25 лет Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова умерла в возрасте 25 лет.