Финансы

ФинмаркетФинмаркетЦБ РФ установил курс евро с 3 сентября в размере 73,1726 руб

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По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 21,21 коп.
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