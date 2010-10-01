Финансы
ФинмаркетЦБ РФ установил курс евро с 3 сентября в размере 73,1726 руб
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Футбол
ЦСКА все еще пытается уговорить Боласье на переход
По данным «СЭ», переговорщики армейцев пытаются разубедить футболиста и добиться перехода в ЦСКА.
Спорт-Экспресс 05:12
Экономика
В Госдуме предложили отменить транспортный налог
Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Катасонов в разговоре с Агентством городских новостей "Москва" высказался за отмену транспортного налога в России.
РИА Новости 04:03
Интернет
Рыночная доля Windows 10 превысила 50%
Аналитики Netmarketshare сообщают, что за последний месяц рыночная доля «десятки» выросла на 2% и составила 50,99% общего рынка.
Игромания.ру 04:56
Музыка
Кристина Агилера станцевала в московском ночном клубе
Известная американская певица Кристина Агилера выступила на закрытом корпоративе, который проходил в Москве, и там она показала настоящий талант.
iReactor вчера в 22:16
Политика
Канберра рассмотрит обращение Реша по делу о МН17, если оно поступит
Канберра рассмотрит обращение немецкого детектива Йозефа Реша с доказательствами о крушении МН17, если оно поступит, заявил в интервью РИА Новости посол Австралии в РФ Грейм Михан.
РИА Новости 03:28
Политика
Премьер Грузии подал в отставку
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку.
РИА Новости 04:28
Происшествия
В Зеленограде подросток покончил с собой во время школьной линейки
Школьник покончил с собой во время праздничной линейки в Зеленограде, подтвердил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 04:47
Общество
Какие изменения в российских законах вступят в силу с 1 сентября
С 1 сентября текущего года вступят в силу некоторые изменения в российском законодательстве. Основные из них приведены ниже.
REGNUM 31 августа в 05:14
Происшествия
В Ленобласти грузовой поезд сошел с рельсов
Установлено, что с рельсов сошел тепловоз и два пустых полувагона. Восстановительные поезда пришли к Высоцку из Выборга и Петербурга.
Российская газета 05:09
Общество
Россияне смогут узаконить самовольно занятую землю
Если же предел не установлен, площадь самовольно занятого участка не должна составлять более 10 процентов от площади законно приобретенного участка.
Вести.Ru 05:20
Шоу-бизнес
Как Валерия отреагировала на извинения Наргиз
Наргиз назвала Валерию «телочкой в туфлях» во время интервью Ирине Шихман в программе «А поговорить», таким образом как бы противопоставляя себя остальным звездам шоу-бизнеса.
Пятый канал вчера в 16:40
Экономика
Пенсионный фонд хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий
По подсчетам специалистов индустрии негосударственных пенсионных фондов, к моменту выхода на пенсию сегодня надо иметь на счету порядка 177 тыс. рублей пенсионных накоплений, чтобы была назначена ежемесячная сумма накопительной выплаты.
Газета.Ru 03:18
Экономика
В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском 04:15
Происшествия
Розенбаум перенес тяжелую операцию
Газета.Ru 05:25
Происшествия
В ДТП в Воронежской области погибли четыре человека
Столкновение четырех автомобилей в Павловском районе Воронежской области стало причиной гибели четырех человек и травмирования еще двоих.
ТАСС вчера в 14:28
Общество
Лабораторию обязали выплатить 10 тыс. руб. за ошибочный ВИЧ-диагноз
Весной этого года суд постановил взыскать с ООО "КДЛ Новокузнецк-Тест" в пользу истца 10 тыс. руб. "Судья вроде бы признала, что они меня не проинформировали о том, что результат мог быть ложно-положительный, но присудила мне всего 10 тыс. руб. Хотя я больше на бензин прокатал", — прокомментировал решение суда потерпевший.
РБК 05:49
Наука
В Китае изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб
Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.
Ugpressa.ru 31 августа в 12:50
Футбол
Тренер «Спартака» связал поражение от «Зенита» с «каким-то вирусом»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение от петербургского «Зенита» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Lenta.ru 05:48
Наука
Ученые обнаружили, что гена гомосексуальности не существует
Учеными из Соединенных Штатов Америки проведено масштабное исследование генов, после чего было установлено, что предрасположенность к однополым отношениям все же можно обнаружить в ДНК.
Ugpressa.ru 31 августа в 00:48
Происшествия
В Брянске скончался подросток, избитый пьяным майором полиции
REGNUM вчера в 07:46
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru вчера в 03:29
Гаджеты
Премьера: В Россию приехал смартфон ASUS Zenfone 6 Edition 30 с 512 Гбайт памяти и аккумулятором на 5000 мАч
Все версии Zenfone 6 – и обычные, и Edition 30 – оснащены топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 855, аккумулятором на 5000 мАч, 6,4-дюймовым IPS-экраном и двойной камерой в откидном модуле.
Dgl.ru вчера в 16:16
Политика
Гончарук пообещал рост украинской экономики в 40%
Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук на совещании с президентом Владимиром Зеленским пообещал, что украинская экономика за пять лет вырастит на 40%.
Московский Комсомолец 05:34
Финансы
Официальный курс евро снизился на 21 копейку
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 21,21 копейки - до 73,1726 рубля, курс доллара увеличился на 13,38 копейки - до 66,6235 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 05:45
Политика
Польша, Украина и США заключили соглашение по газу
Представители США, Украины и Польши заключили соглашение о безопасности поставок газа.
Московский Комсомолец 31 августа в 13:29
Политика
Глава Минэнерго Украины призвал начать переговоры по газу с Россией
Новый глава Министерства энергетики Украины Алексей Оржель призвал завершить выделение газотранспортной системы (ГТС) из структуры «Нафтогаза» и приступить к переговорам с Россией по транзиту газа.
RT на русском 05:47