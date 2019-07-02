Энергетика

Среднесуточная добыча нефти в РФ в июне составила 11,155 млн баррелейПРАЙМ 01:46

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Среднесуточная добыча нефти в РФ в июне выросла в годовом выражении на 0,8%, до 11,155 миллиона баррелей в день, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).
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Среднесуточная добыча нефти в РФ в июне составила 11,155 млн баррелей

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