Происшествия
При взрыве на полигоне погибли пять инженеров атомного КБКоммерсантъ вчера в 17:57
В минувшие выходные стало известно, что при взрыве на морском ракетном полигоне под Северодвинском (Архангельская область) 8 августа погибли пять сотрудников Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) «Росатома».
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В Сети были опубликованы имена нижегородцев, погибших при взрыве под Северодвинском
Нижний Новгород on-lineвчера в 05:15
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:01, Вашингтон
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Суд арестовал признавшего вину фигуранта дела о массовых беспорядках
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Профсоюзы выступили за сокращение рабочей недели без ущерба в зарплате
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Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью
Обновлено вчера в 16:55
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Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
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Армия и оружие
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Модель обучили предсказывать заболевания по 3D-структуре белка
Ученые из Сколковского института науки и технологий, Технического университета Мюнхена, Санкт-Петербургского политехнического университета и Индийского технологического института Мадраса разработали метод на основе машинного обучения, позволяющий анализировать 3D-модели белков и предсказывать болезнетворность встречающихся мутаций.
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Например, за минувшие пять лет на многие из упраздняемых позиций просто никто не поступал.
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В Госдуме 19 августа обсудят иностранное вмешательство в дела России
Совет Госдумы проведёт 19 августа заседание по поводу ситуации с вмешательством во внутренние дела России.
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