Глава украинской Социалистической партии Илья Кива заявил, что задержанные на грузинской территории граждане Украины являются членами партии "Самопомощь" во главе с депутатом Семеном Семенченко. Об этом сообщает "112 Украина".

Политика Политика Песков заявил об отсутствии в планах переговоров Путина и Порошенко Телефонного разговора между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Петром Порошенко после инцидента в Керченском проливе не было.

Политика Политика Глава ХДС сочла чрезмерно радикальным отказ от «Северного потока — 2» Генеральный секретарь немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую считают вероятной преемницей Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ, заявила, что считает чрезвычайно жестким шагом отказ от строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом политик сказала в интервью ARD.

Политика Политика Китай согласился снизить пошлины на импорт американских автомобилей Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что китайские власти согласились «снизить и отменить пошлины на автомобили, которые ввозятся в Китай из США».

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Политика Политика Порошенко высказался по срокам отмены военного положения Украинский президент Пётр Порошенко выразил надежду, что после 26 декабря у него не будет причин продлевать в ряде областей страны военное положение.

Политика Политика Главе Смоленска вручили уведомление об удалении в отставку

Армия и оружие Армия и оружие Коалиция США при ударе по Сирии уничтожила одного из главарей ИГ Международная коалиция во главе с США в результате удара по территории Сирии уничтожила одного из главарей террористической группировки "Исламское государство".

Армия и оружие Армия и оружие В России разработали проект экспедиционного корабля для ВМФ Конструкторы "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) сделали универсальный проект экспедиционного судна для ВМФ РФ для реализации сразу нескольких задач, сообщил журналистам в понедельник глава ОСК Алексей Рахманов.

Политика Политика Власти Японии оценили новый механизм решения проблемы мирного договора Токио высоко оценил новый механизм решения проблемы мирного договора между Японией и Россией, в рамках которого были назначены спецпредставители — заместители глав МИД России и Японии Игорь Моргулов и Такэо Мори.

Политика Политика Премьер-министр Башкирии ушёл в отставку Премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов ушёл в отставку.

Политика Политика МИД РФ: Россия защищает Европу от варварства, агрессии и милитаризма Перефразируя изречение президента Украины Петра Порошенко, можно сказать, что именно Россия защищает Европу от "варварства, тирании, терроризма, агрессии, милитаризма, которые нависли над всем нашим континентом".

Армия и оружие Армия и оружие Sky: США и Британия могут поссориться из-за F-35

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