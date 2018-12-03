Политика

Среди задержанных в Тбилиси украинцев оказался депутат Рады
Газета.Ru
03:21

Глава украинской Социалистической партии Илья Кива заявил, что задержанные на грузинской территории граждане Украины являются членами партии "Самопомощь" во главе с депутатом Семеном Семенченко. Об этом сообщает "112 Украина".
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Украинский общественный, военный и политический деятель. Получил известность и политический вес в качестве командира добровольческого батальона «Донбасс». Депутат Верховной Рады Украины VIII созыва от партии «Самопомощь». Первый заместитель главы комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны, майор резерва Национальной гвардии Украины.
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