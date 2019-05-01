Армия и оружие

Среди «заблудившихся» военнослужащих ВСУ - 54-летний старший солдатВоенное обозрение 01:50

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Командование операцией объединённых сил утверждает, что восемь военнослужащие ВСУ «заблудились», непреднамеренно оказавшись на неподконтрольной территории на грузовике. В НМ ДНР говорят о том, что речь идёт о диверсионной группе и об обнаружении в кузове грузовика взрывных устройств.
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Среди «заблудившихся» военнослужащих ВСУ - 54-летний старший солдат

Военное обозрение01:50
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