Армия и оружие
Среди «заблудившихся» военнослужащих ВСУ - 54-летний старший солдатВоенное обозрение 01:50
Командование операцией объединённых сил утверждает, что восемь военнослужащие ВСУ «заблудились», непреднамеренно оказавшись на неподконтрольной территории на грузовике. В НМ ДНР говорят о том, что речь идёт о диверсионной группе и об обнаружении в кузове грузовика взрывных устройств.
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Кадыров прокомментировал нападение на корреспондента RT во Франции
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал избиение корреспондента RT полицейским во Франции.
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Самых высокооплачиваемых руководителей в США назвала NYT
Руководителем американской компании с самой большой зарплатой назван генеральный директор Tesla Илон Маск, его заработок составляет $2,28 млрд.
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Армия и оружие
В Вооруженных силах России появились главные сержанты
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Празднование в России Дня Победы вызывает "некий дискомфорт" в Японии, у которой другое отношение ко Второй мировой войне.
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