Армия и оружие
Среди схваченных в ДНР украинских военных оказался 54-летний солдатГазета.Ru 02:41
В Киеве сообщили о задержанных на территории ДНР бойцах Вооруженных сил Украины, среди которых оказались 54-летний Борис Пундор и 25-летний Александр Геймур, носящие звания старших солдатов.
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с чего всё началось
Украинский волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк опубликовала в своем Facebook имена восьми бойцов Вооруженных сил Украины, задержанных в районе населенного пункта Новотроицкий в Донбассе.РБКвчера в 22:40
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