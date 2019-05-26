Среди схваченных в ДНР украинских военных оказался 54-летний солдатГазета.Ru 02:41

с чего всё началось

В Киеве сообщили о задержанных на территории ДНР бойцах Вооруженных сил Украины, среди которых оказались 54-летний Борис Пундор и 25-летний Александр Геймур, носящие звания старших солдатов.

Политика Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков "Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.

Космос Пролет спутников Илона Маска можно будет наблюдать над Москвой За пролетом 60-ти интернет-спутников, выведенных на орбиту принадлежащей Илону Маску компанией SpaceX, можно будет понаблюдать из Москвы.

Культура Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха» Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.

Гаджеты В страхе перед Navi компания NVIDIA пытается запатентовать число 3080 Согласно упорно циркулирующим в последнее время слухам, новые видеокарты AMD поколения Navi, анонс которых ожидается в понедельник на открытии выставки Computex 2019, получат названия Radeon RX 3080 и RX 3070.

Культура Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска шоу «Голос. Дети» Во время спецвыпуска шоу, который прошел в пятницу, гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил всех финалистов победителями проекта.

Политика Королевская семья Великобритании проведет прием Трампа без Меган Маркл Ранее герцогиня называла лидера США "женоненавистником" и "человеком, сеющим распри" Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл не будет принимать участие в программе государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию, передает ТАСС со ссылкой на Daily Express.

Происшествия Ребенок погиб при обрушении сцены театра в Китае Ребенок погиб, еще 14 человек пострадали при обрушении театральной сцены на востоке Китая. Там проходил творческий танцевальный конкурс.

Кино Сериал на основе «Матильды» могут показать на Первом канале Российский кинорежиссер Алексей Учитель планирует запустить на Первом канале сериал на основе фильма "Матильда" — "Коронация", повествующий о любви последнего российского императора Николая II к балерине Матильде Кшесинской.

Кино Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Паразиты» "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля получила картина "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо, передает корреспондент РИА Новости.

Музыка Ким Кардашьян снялась в новом клипе Пэрис Хилтон Американская актриса, певица и фотомодель Пэрис Хилтон на канале видеохостинга YouTube презентовала новый видеоклип, получивший название «Пятая точка лучшей подруги».

Происшествия Машина въехала в стену Театра Российской армии в Москве Телеканал добавляет, что машина въехала в стену Театра Российской армии. Об этом со ссылкой на очевидцев также сообщает портал News.ru.

Шоу-бизнес Тимати станет отцом во второй раз Отмечается, что у Тимати уже есть дочь Алиса. Ребенок появился после непродолжительных отношений артиста с моделью Аленой Шишковой.

Политика До минимума за последние 13 лет упал рейтинг доверия Путину Рейтинг Путин начал падать вниз с середины прошлого года. Именно с того момента, как было объявлено о пенсионной реформе.

Происшествия Самолёт вернулся в аэропорт Сургута через несколько часов после вылета Пассажирский самолёт, выполнявший рейс из Сургута в город Худжанд в Таджикистане, вернулся в аэропорт вылета спустя несколько часов и благополучно совершил посадку.

Шоу-бизнес Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о ссоре с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым из-за его слов о его жене Валерии.

Политика Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира» Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине, и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».

Шоу-бизнес Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов станут ведущими романтического шоу По сообщениям СМИ, осенью на телеканале ТНТ выходит шоу «План Б», ведущими которого станут Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов.

Происшествия На Эвересте при спуске погибли два альпиниста Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.