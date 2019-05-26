Среди схваченных в ДНР украинских военных оказался 54-летний солдатГазета.Ru 02:41

с чего всё началось

В Киеве сообщили о задержанных на территории ДНР бойцах Вооруженных сил Украины, среди которых оказались 54-летний Борис Пундор и 25-летний Александр Геймур, носящие звания старших солдатов.

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