Армия и оружие

Среди схваченных в ДНР украинских военных оказался 54-летний солдатГазета.Ru 02:41

В Киеве сообщили о задержанных на территории ДНР бойцах Вооруженных сил Украины, среди которых оказались 54-летний Борис Пундор и 25-летний Александр Геймур, носящие звания старших солдатов.
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с чего всё началось
Украинский волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк опубликовала
 в своем Facebook имена восьми бойцов Вооруженных сил Украины, задержанных в районе населенного пункта Новотроицкий в Донбассе.
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Среди схваченных в ДНР украинских военных оказался 54-летний солдат

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Среди захваченных в ДНР украинских военных оказался 54-летний солдат

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Среди плененных в ДНР украинских военных оказался 54-летний солдат

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Волонтер сообщила о 54-летнем задержанном в ДНР украинском солдате

РБКвчера в 22:40

Среди плененных в ДНР украинских военных оказались 50-летние солдаты

Lenta.ruвчера в 17:19
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 04:56, Ашберн
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