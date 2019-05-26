Среди схваченных в ДНР украинских военных оказался 54-летний солдатГазета.Ru 02:41

с чего всё началось

В Киеве сообщили о задержанных на территории ДНР бойцах Вооруженных сил Украины, среди которых оказались 54-летний Борис Пундор и 25-летний Александр Геймур, носящие звания старших солдатов.

Общество Жара до 32 градусов придет в Москву на следующей неделе В середине предстоящей рабочей недели в Москве ожидается аномальная жара до 32 градусов и без осадков.

Единоборства Майкл Хантер нокаутировал Мальдонадо и защитил титул WBA Американский боксер Майкл Хантер провел удачную защиту своего титула чемпиона всемирной боксерской ассоциации (WBA) International в супертяжелом весе, победив представителя Бразилии Фабио Мальдонадо на турнире по профессиональному боксу, проходившему в Оксон-Хилле (США).

Происшествия СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.

Происшествия На полицейского напали с ножом в ночном клубе в Ленобласти В ночном клубе «Марсель», расположенном в городе Волхов Ленинградской области злоумышленники напали с ножом и дробовиком на сотрудника местного ГИБДД.

Шоу-бизнес Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о ссоре с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым из-за его слов о его жене Валерии.

Хоккей Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов Жена хоккеиста сборной России Александра Овечкина Анастасия Шубская заявила, что часть болельщиков национальной команды всегда обязательно хочет "облить команду грязью", когда случаются поражения.

Политика Кандидат в президенты Литвы выступил за прагматичный подход к России Кандидат в президенты Литвы Гитанас Науседа выступил против "жесткой риторики" в отношениях с Россией, сообщает Associated Press.

Армия и оружие Столтенберг убежден, что ДРСМД еще можно спасти Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг убежден, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности еще можно спасти, но лишь при наличии политической воли.

Политика Французский депутат призвал отменить антироссийские санкции Французский депутат от партии «Национальное объединение» Жозе Эврар призвал прекратить «антироссийскую истерию».

Политика Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков "Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.

Политика Иран предложил странам Персидского залива договор о ненападении Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф предложил странам Персидского залива подписать пакт о ненападении.

Происшествия Британский альпинист скончался при спуске с Эвереста Британский альпинист Робин Фишер скончался сегодня при покорении Эвереста (8848 м). Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на заявление директора Управления туризма Непала Миры Ачариа.

Происшествия Автомобиль врезался в здание театра Российской армии в Москве Легковая машина в ночь на воскресенье влетела в здание театра Российской армии в Москве.

Экономика Минтруд уточнил порядок доплаты к пенсиям С 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, которым корректируются правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.

Политика Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира» Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».

Политика Меган Маркл отказалась встречаться с Трампом Супруга принца Гарри, актриса Меган Маркл не будет принимать участие в приеме президента США Дональда Трампа 3-5 июня, предполагается, что это связано с ее политическими взглядами, сообщила газета Daily Express.

Гаджеты У Lenovo уже готов первый ноутбук на платформе Snapdragon 8cx и с модемом 5G Однокристальная платформа Snapdragon 8cx, предназначенная для постоянно подключенных к Сети ноутбуков (Always connected PC), анонсирована еще начале декабря прошлого года, но ни одного готового продукта на ее базе до сих пор не появилось.

Авто Это надо видеть – дорогущий Rolls-Royce Cullinan преодолевает бездорожье Посмотрим правде в глаза, 99,9% из всех экземпляров невероятно роскошного и столь же дорогого кроссовера Rolls-Royce Cullinan никогда не увидят никакого другого покрытия, кроме гладких дорог.

Кино Вручены награды Каннского кинофестиваля «Золотая пальмовая ветвь» досталась режиссеру Пон Джун-хо за фильм «Паразиты».

Политика Замгубернатора Ростовской области Юрий Молодченко ушел в отставку Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам экономики Юрий Молодченко ушел в отставку по собственному желанию, сообщает пресс-служба Правительства Ростовской области.

Политика Выборы в Европарламент пройдут в 21 стране ЕС Граждане семи стран ЕС (Нидерландов, Великобритании, Ирландии, Чехии, Словакии, Латвии и Мальты) уже проголосовали 23-25 мая, теперь выборы пройдут в оставшейся 21 стране сообщества.