с чего всё началось

В результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ России погибли семь капитанов первого ранга, два Героя России. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости. По его словам, экипаж подлодки был высокопрофессиональным.

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Политика Лукашенко предложил белорусам выбирать между НАТО и Россией Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя критику поправок к закону о службе в армии, заявил, что у граждан, не желающих самим защищать страну, остается два варианта: или просить защиты у НАТО, или у России.

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Общество Появились первые кадры полного солнечного затмения В интернете появились фотографии и видеозаписи полного солнечного затмения. В частности видеозапись разместил канал ABC News.

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Шоу-бизнес Федор Бондарчук лишился миллионов из-за строителей Бондарчук нанял другую бригаду строителей, которая делает новый ремонт. О беспокойстве, которое причиняет соседям, Бондарчук знает.

Шоу-бизнес Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.

Происшествия Мужчину ранили ножом в ходе конфликта на юге Москвы Мужчина госпитализирован с ножевым ранением после конфликта на Ленинском проспекте в Москве.

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Транспорт ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).

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