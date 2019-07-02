Политика
Среди погибших подводников оказались два Героя РоссииLenta.ru 13:47
В результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ России погибли семь капитанов первого ранга, два Героя России. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости. По его словам, экипаж подлодки был высокопрофессиональным.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:20, Вашингтон
Происшествия
В Боливии зафиксировали неизвестный смертельный вирус
В Боливии зафиксировали несколько случаев заражения смертельно опасным вирусом, который пока не удалось идентифицировать, сообщает местный портал La Razon.
Обновлено в 11:54
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Армия и оружие
Минобороны опровергло взрыв газа на российском подводном аппарате
Министерство обороны опровергло информацию о взрыве газа на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России.
Обновлено в 15:26
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие
Проход кораблей НАТО в Черное море попал на видео
Проход кораблей НАТО через пролив Босфор, направляющихся в Черное море, сняли на видео.
Обновлено в 17:08
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:07
Политика
Трюдо рассказал, что в ходе G20 поговорил с Путиным об Украине
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассказал о своей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке.
Обновлено в 15:41
Футбол
Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту»
Обновлено в 08:50
Армия и оружие
Журналисты ВГТРК попали под обстрел в Донецке
Обновлено в 08:10
Общество
Госцентр современного искусства войдет в состав Пушкинского музея
ГЦСИ выстроена как сетевая структура с центрами в девяти городах России, государственный музей - иерархическая структура.
Обновлено в 14:41
Наука
Новое свойство света обнаружили ученые
Обновлено в 12:20
Общество
Сын правителя Шарджи скончался в Лондоне
Обновлено в 07:50
Происшествия
Пожар на складе хлебозавода в Иркутске локализован
Обновлено в 16:29
Политика
На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария
Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.
Обновлено в 16:34
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено в 10:51
Политика
Путин и Шойгу проведут встречу по инциденту с погибшими подводниками
Президент России Владимир Путин в скором времени встретится с министром обороны Сергеем Шойгу.
Обновлено в 12:48
Космос
50 лет высадке на Луне: отмечаем юбилей вместе с NASA
Обновлено вчера в 00:17
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии
Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено в 15:13
Экономика
ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»
Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие».
Обновлено в 12:51
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено 30 июня в 14:53
Общество
Изучена причина наводнения в Иркутской области
Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Убитый на Уралмаше мужчина оказался экс-главой киргизской диаспоры
«Убитым на Калинина, 22 бизнесменом оказался Камчыбек Каримов, бывший глава киргизской диаспоры в Екатеринбурге», — пишет местный портал Е1.
Обновлено в 13:03
Гаджеты
Xiaomi представила новую линейку смартфонов
Китайская компания Xiaomi представила новую линейку смартфонов Mi CC9, сообщает портал Gizmochina.
Обновлено в 15:53
Авто
Audi представила спортивный седан S8
Компания Audi представила новую модификацию модели A8 — спортивное исполнение S8.
Обновлено в 03:31
Политика
Почти 50 стран ввели безвизовый режим с Россией за десять лет
Количество стран, которые граждане России могут посещать без виз, выросло почти вдвое за десять лет — с 60 до 116.
Обновлено в 04:56
Происшествия
На Украине во время тренировочного полета разбился самолет
Крушение самолета Л-39 произошло во время учебно-тренировочного полета в Харьковской области, пилот катапультировался, сообщается во вторник на странице Харьковского национального университета воздушных сил в Facebook.
Обновлено в 11:23