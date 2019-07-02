с чего всё началось

"В соответствии с вашими предварительными докладами из 14 погибших семь - капитаны I ранга, двое - Герои России", - сказал Путин. Он добавил, что произошедшее является потерей для армии и флота, и выразил соболезнования семьям погибших.

Среди погибших подводников были два Героя России

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