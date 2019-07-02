Политика
Среди погибших подводников были два Героя РоссииГазета.Ru 00:46
"В соответствии с вашими предварительными докладами из 14 погибших семь - капитаны I ранга, двое - Герои России", - сказал Путин. Он добавил, что произошедшее является потерей для армии и флота, и выразил соболезнования семьям погибших.
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с чего всё началось
Президент Владимир Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу принес соболезнования родным погибших в пожаре подводников, сообщает пресс-служба Кремля.РБКвчера в 14:23
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«Большая потеря для всего флота»: Путин провёл совещание с Шойгу в связи с гибелью моряков-подводников
RT на русскомвчера в 14:15
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