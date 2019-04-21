Теракты на Шри-Ланке
Среди погибших при взрывах на Шри-Ланке есть иностранцыРЕН ТВ вчера в 02:18
Среди погибших при шести взрывах на Шри-Ланке есть иностранцы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министра экономических реформ Шри-Ланки. Ранее в посольстве РФ сообщили, что выясняют, есть ли россияне среди пострадавших.
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По меньшей мере 35 иностранцев стали жертвами взрывов в отелях и церквях Шри-Ланки
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