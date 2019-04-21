Теракты на Шри-Ланке
В результате шести взрывов на Шри-Ланке погибли 20 человекГазета.Ru 01:18
По последним данным, в результате взрывов погибли не менее 20 человек, а 280 - получили ранения. Уточняется, что взрывы произошли в трех церквях и трех отелях в Коломбо и других частях страны.
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