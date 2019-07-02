Политика
Среди погибших на глубоководном аппарате были два героя РоссииRT на русском 13:59
Среди погибших на научно-исследовательском глубоководном аппарате моряков-подводников были два героя России и семь капитанов 1-го ранга. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин.
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Армия и оружие
Погибшие в результате катастрофы подводники служили в Санкт-Петербурге
Обновлено в 16:57
Гаджеты
При въезде в Китай на смартфоны туристов устанавливают следящее приложение
По сообщениям сетевых источников, китайские пограничники устанавливают следящее приложение на смартфоны некоторых людей, пересекающих границу государства.
Обновлено в 15:35
Политика
Зеленского назвали очередным Наполеоном
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является "очередным Наполеоном".
Обновлено в 16:44
Политика
Совет Европы требует у России еще €55 млн
Россия должна внести в бюджет Совета Европы еще €55 млн "плюс проценты по умолчанию" за 2017 и 2018 годы, заявил официальный представитель СЕ Дэниел Хольтген. €33 млн за текущий год Москва уже выплатила.
Обновлено в 16:53
Политика
Канада запретит въезд жителям ДНР и ЛНР с российскими паспортами
Канада приняла решение запретить въезд в страну для жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик с российскими паспортами.
Обновлено в 18:48
Общество
Гисметео, прогноз погоды на август: погода расстроит россиян
По их данным, погода в августе может расстроить многих россиян, прежде всего тех, кто не любит удушающую, изнуряющую жару с минимальным количеством осадков.
Обновлено вчера в 12:10
Кино
Герои последнего «Человека-паука» навестили детей в больнице
Обновлено в 14:10
Общество
Пользователи сообщают о сбое в работе Outlook
Неполадки в работе почтового клиента Outlook наблюдаются во вторник в ряде стран.
Обновлено в 16:50
Происшествия
Пожар на складе хлебозавода в Иркутске локализован
Локализован пожар на складе хлебозавода в Иркутске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 16:29
Транспорт
ГИБДД создаст рабочую группу для детального анализа ПДД
Госавтоинспекция приняла решение создать рабочую группу для детального анализа Правил дорожного движения (ПДД) и для их улучшения.
Обновлено в 18:09
Происшествия
Ева Меркачева заявила, что родственники Михаила Хачатуряна ей угрожают
Обновлено вчера в 16:13
Экономика
Германия поблагодарила Rosneft Deutschland
Федеральное министерство экономики и энергетики Германии поблагодарило Rosneft Deutschland за активные действия в решении проблем с загрязнением трубопровода «Дружба».
Обновлено в 15:18
Политика
Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми
Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.
Обновлено в 15:47
Общество
Бари Алибасов не пришел на съемки на Первом канале
Обновлено вчера в 17:25
Политика
Лукашенко предложил белорусам выбирать между НАТО и Россией
Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя критику поправок к закону о службе в армии, заявил, что у граждан, не желающих самим защищать страну, остается два варианта: или просить защиты у НАТО, или у России.
Обновлено в 17:43
Шоу-бизнес
Вайкуле не встретила Пугачеву в Риге после скандала
Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачёву с семьёй на железнодорожном вокзале в Риге, сообщает «Газета.ru».
Обновлено в 04:53
Армия и оружие
Проход кораблей НАТО в Черное море попал на видео
Проход кораблей НАТО через пролив Босфор, направляющихся в Черное море, сняли на видео.
Обновлено в 17:08
Здоровье
Россия катастрофически теряет население, заявила Голикова
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население.
Обновлено в 18:05
Общество
Новый курс
ПГНИУ В этом году в классическом университете открыт набор на 10 новых программ (одна — в бакалавриате, две — в специалитете, четыре — в магистратуре, три — в аспирантуре).
Обновлено в 03:02
Авто
Поставщик объяснил остановку поставки деталей на «АвтоВАЗ»
Обновлено в 16:35
Политика
В США начнут печатать бланки для переписи населения без графы «гражданство»
Администрация США начинает печатать опросники к предстоящей в апреле 2020 года переписи населения без графы "гражданство", сообщает во вторник со ссылкой на заявление представителя министерства юстиции США издание The Hill.
Обновлено в 18:01
Экономика
Правительство ввело новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний
На основе правительственных рекомендаций советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгосрочный период, а затем вынесут на утверждение Росимущества.
Обновлено вчера в 17:25
Авто
Toyota обновила топовую версию пикапа Toyota Hilux
Дилеры Toyota в России начали прием заказов на новую топовую версию пикапа Toyota Hilux — Exclusive Black.
Обновлено в 07:48
Игры
Microsoft не отказалась от проекта облачной игровой консоли Anthem
Anthem будет представлять собой небольшую приставку с очень низким энергопотреблением, которая будет посредником между игроком и облачным сервисом xCloud.
Обновлено в 16:20
Теннис
Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне
Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона против француженки Полин Парментье.
Обновлено в 13:04
Футбол
«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»
Обновлено в 09:06
Кино
РГО снимет сериал о выдающихся людях Югры
Героями ленты станут выдающиеся люди Югры, первооткрыватели и строители региона.
Обновлено в 14:33