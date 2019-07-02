Политика

Среди погибших на глубоководном аппарате были два героя РоссииRT на русском 13:59

Среди погибших на научно-исследовательском глубоководном аппарате моряков-подводников были два героя России и семь капитанов 1-го ранга. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин.
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