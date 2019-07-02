Политика
Среди погибших на глубоководном аппарате были два героя РоссииRT на русском 13:59
Среди погибших на научно-исследовательском глубоководном аппарате моряков-подводников были два героя России и семь капитанов 1-го ранга. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин.
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Происшествия
В столице Туниса прогремел мощный взрыв
Обновлено в 18:28
Хоккей
Панарин выбрал игровой номер в «Рейнджерс»
Обновлено в 16:12
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес
Моника Беллуччи рассталась с молодым любовником
Моника Беллуччи рассталась с молодым любовником Итальянская актриса и модель рассказала о крахе очередного романа в интервью французскому журналу "F".
Обновлено в 10:28
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:16
Транспорт
ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения
Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено в 19:18
Авто
Опубликовано первое фото салона УАЗ «Патриот» с АКПП
По данным UAZ Belgium, производство «Патриота» с автоматической коробкой передач начнется в сентябре 2019 года, в это же время дилеры начнут принимать заказы на новинку.
Обновлено в 01:38
Футбол
Шарлия рассказал, почему принял решение перейти в ЦСКА
Новичок ЦСКА Звонимир Шарлия объяснил, почему сделал выбор в пользу московской команды.
Обновлено в 15:37
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено в 10:51
Шоу-бизнес
Селена Гомес показала фигуру в бикини на мексиканском пляже
Селена Гомес держится вдали от драмы, развернувшейся между ее подругой Тейлор Свифт и бывшим бойфрендом Джастином Бибером: певица не дает комментариев относительно скандала.
Обновлено в 09:59
Здоровье
Болячки во рту девушки оказались смертельно опасной болезнью
Малейшая инфекция могла привести к смерти пациентки. Пересадка костного мозга оказалась единственным способом спасти Лавгроув жизнь.
Обновлено в 19:02
Армия и оружие
Пушилин обратился к военным ДНР в связи с обострением в Донбассе
Глава ДНР Денис Пушилин на совещании обратился к силовикам республики с просьбой разработать механизмы, которые позволят обеспечить безопасность граждан и военных в условиях обострения на линии соприкосновения.
Обновлено в 14:24
Общество
В Южно-Сахалинске продолжается строительство второго учебного корпуса и концертного зала ЦДМШ
Администрация города информирует об этапах продолжения строительства центральной детской музыкальной школы (ЦДМШ) в Южно-Сахалинске.
Обновлено в 19:54
Экономика
Российские компании уходят от налогов с помощью самозанятых
Отдельные российские компании нашли возможность экономить на страховых взносах и стандартных ставках подоходного налога.
Обновлено в 20:06
Общество
Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска
Губернатор Красноярского края Александр Усс позвонил по телефону жительнице Канска, которой резко ответил утром, и извинился перед ней.
Обновлено в 08:29
Общество
Россиянка с отрубленными мужем руками снялась в откровенной фотосессии
Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева, которой ревнивый муж отрубил топором кисти рук, спустя полгода после трагедии решилась на откровенную фотосессию с бионическим протезом.
Обновлено в 13:03
Общество
Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение
Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.
Обновлено в 01:10
Технологии
Росстат впервые за 20 лет обновил сайт
Росстат запустил обновленную версию портала с «дружественным интерфейсом», который облегчит поиск статистики, заявил руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 08:21
Армия и оружие
На границе с Украиной найден танк КВ с погибшим экипажем
В Ростовской области поисковики Российского военно-исторического общества и объединения «Миус-Фронт» обнаружили остатки советского тяжелого танка КВ-1 с членами экипажа.
Обновлено в 20:22
Здоровье
Ученые назвали опасные пищевые привычки, которые сокращают жизнь
Ученые составили список из 15 факторов, которые увеличивают риск преждевременной смерти.
Обновлено в 11:07
Общество
Скандал с разными вступительными баллами для мальчиков и девочек привел к пересмотру правил приема в школы
Скандал с разными вступительными баллами для мальчиков и девочек привел к пересмотру правил приема в школы Власти Пермского края решили изменить систему приема в первые классы образовательных учреждений.
Обновлено в 12:20
Футбол
Определились все участники плей-офф Кубка Африки
Завершились матчи группового этапа Кубка Африки, по итогам которых определились все участники плей-офф турнира.
Обновлено в 17:21
Общество
Июнь стал самым жарким месяцем в мире за все время наблюдений
Проведенные в июне наблюдения со спутников показали, что он стал самым жарким месяцем на планете за все время сбора метеоданных.
Обновлено в 13:36
Теннис
Шарапова получила травму в матче первого круга Уимблдона
Российская теннисистка Мария Шарапова получила травму руки в матче первого круга Уимблдона против представительницы Франции Полин Пармантье.
Обновлено в 13:01
Игры
Подписчики PS Plus получат Detroit: Become Human вместо PES 2019
Вместо анонсированного футбольного симулятора PES 2019 игроки могут получить интерактивную «Detroit: Стать человеком».
Обновлено в 08:40