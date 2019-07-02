Политика

Путин прокомментировал гибель российских подводниковLenta.ru 13:40

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу лично доложить ему о причинах ЧП с глубоководным аппаратом Минобороны России.
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Владимир Путин
Среди погибших при пожаре на глубоководном аппарате Минобороны — семь капитанов первого ранга, два Героя России. Это большая потеря для армии и флота. Я приношу самые искренние соболезнования семьям погибших, прошу оказать им помощь и поддержку.
— Владимир ПутинDaily Storm 13:42

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