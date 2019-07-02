Политика
Путин прокомментировал гибель российских подводниковLenta.ru 13:40
Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу лично доложить ему о причинах ЧП с глубоководным аппаратом Минобороны России.
Читать в источнике
Оценить87
Среди погибших при пожаре на глубоководном аппарате Минобороны — семь капитанов первого ранга, два Героя России. Это большая потеря для армии и флота. Я приношу самые искренние соболезнования семьям погибших, прошу оказать им помощь и поддержку.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 14:19, Вашингтон
Политика
Путин изменил свои планы из-за гибели российских подводников
Президент России Владимир Путин 2 июля не примет участие в форуме «Реки России» в Тверской области, так как в ближайшее время встретится с министром обороны Сергеем Шойгу.
Обновлено в 12:45
Здоровье
Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население.
Обновлено в 13:45
Экономика
Счетная палата нашла 62 тысячи незавершенных бюджетных строек
На начало 2019 года в России числилось 62 тыс. незавершенных строек на 4 трлн руб. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (СП) после проверки проектов, финансируемых из федерального и регионального бюджетов, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:27
Общество
Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ
Оклад, составляющий базовую часть зарплаты учителей, могут приравнять к МРОТ.
Обновлено вчера в 20:36
Происшествия
В Кузбассе осудили опекунов, замучивших до смерти детей
Мысковский городской суд Кемеровской области вынес приговор супругам, истязавшим и убившим двух приемных сыновей.
Обновлено в 06:08
Политика
Граждане Украины смогут стать россиянами в упрощенном порядке
"При необходимости внести предложения по предоставлению гражданам Украины, желающим приобрести гражданство Российской Федерации, дополнительных преференций", —говорится в перечне поручений главы российского государства.
Обновлено в 10:35
Происшествия
В ДТП на Кутузовском проспекте погибли два человека
Два человека погибли и пять пострадали в крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили "Интерфаксу" во вторник в столичном главке полиции.
Обновлено в 08:44
Футбол
Рамиль Шейдаев стал игроком «Динамо»
Обновлено в 10:40
Спорт
WADA подозревает 298 российских атлетов в употреблении допинга
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало международным спортивным федерациям первую партию информации по данным из московской лаборатории, речь идет о данных по 43 спортсменам и 150 пробам, сообщается на официальном сайте WADA.
Обновлено в 12:28
Общество
Член «Единой России» намерен подать в суд на ФБК Навального
Обновлено в 09:38
Происшествия
Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию
Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию.
Обновлено в 04:49
Футбол
Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту»
Обновлено в 08:50
Теннис
Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона
Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла пробиться во второй круг Уимблдонского турнира, который проходит в пригороде Лондона.
Обновлено в 12:55
Экономика
ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»
Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие».
Обновлено в 12:51
Происшествия
В госпиталь Североморска доставлены выжившие в катастрофе подводники
Telegram-канал «Baza» со ссылкой на свои источники сообщает, что в военно-морской клинический госпиталь Североморска доставлены 4-5 человек.
Обновлено в 11:19
Общество
Россияне получат пенсионную льготу
Согласно документу, льготой могут воспользоваться те россияне, которые должны были выйти на заслуженный отдых в 2019–2020 годах.
Обновлено в 00:15
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:07
Авто
Названы трёхлетние кроссоверы с наилучшей остаточной стоимостью
Проведя собственное исследование среди среднеразмерных кроссоверов, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг моделей, которые лучше других сохраняют свою стоимость спустя три года после покупки.
Обновлено в 06:44
Общество
Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги в рамках нового флешмоба
Актер Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги, приняв участие в новом флешмобе — Bottle Cap Challenge.
Обновлено в 12:47
Политика
В Совбезе предупредили о подготовке «цветных революций» в странах ОДКБ
НАТО готовится провести «цветные революции» в некоторых странах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), чтобы поспособствовать приходу к власти нужных Западу режимов.
Обновлено в 11:21
Авто
В России Lexus объявил скидки на свои автомобили в июле
Японский автопроизводитель объявил специальные цены на премиальные кроссоверы Lexus UX и Lexus NX, а также другие модели линейки премиальных кроссоверов и внедорожников Lexus, бизнес-седанов ES и флагманских седанов LS, которые будут действовать с 1 по 31 июля 2019 года.
Обновлено в 00:46
Экономика
Президент Segezha Group Шамолин сократил свою долю в АФК «Система» до 0,2988%
Президент Segezha Group (принадлежит АФК "Система") Михаил Шамолин сократил свою долю в АФК "Система" до 0,2988% с 0,3299%, говорится в сообщении корпорации.
Обновлено в 14:01
Общество
В Самарской области ввели режим ЧС из-за нашествия саранчи
По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в Чапаевске развернули штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации, а министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области разрабатывает план по снижению возможных последствий.
Обновлено в 11:28
Интернет
Microsoft анонсировала полностью новую Windows 1.0
На официальной страничке в Твиттер, Microsoft разместила «анонс» полностью новой операционной системы под интересным названием – Windows 1.0.
Обновлено в 14:16
Политика
Лидеры ЕС согласовали назначения на ключевые европейские посты
Туск подчеркнул, что саммит ЕС согласовал кандидатуру премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля на пост главы Евросовета.
Обновлено в 13:19
Общество
2 июля состоится полное солнечное затмение
2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Авто
Toyota обновила топовую версию пикапа Toyota Hilux
Дилеры Toyota в России начали прием заказов на новую топовую версию пикапа Toyota Hilux — Exclusive Black.
Обновлено в 07:48