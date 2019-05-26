Армия и оружие
Среди плененных в ДНР украинских военных оказался 54-летний солдатИзвестия 21:36
Среди задержанных на этой неделе в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) военных вооруженных сил Украины (ВСУ) есть люди около 50 лет и старше. Об этом сообщила украинский волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк. По ее словам, были задержаны военные в возрасте 48, 49 и 54 лет.
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с чего всё началось
Украинский волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк опубликовала в своем Facebook имена восьми бойцов Вооруженных сил Украины, задержанных в районе населенного пункта Новотроицкий в Донбассе.РБК22:40
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