Среди плененных в ДНР украинских военных оказался 54-летний солдатРИА Новости вчера в 18:58

с чего всё началось

Среди украинских бойцов, задержанных на этой неделе в самопровозглашенной Донецкой народной республике, оказались военнослужащие в возрасте 54, 49 и 48 лет. Об этом написала в Facebook украинские волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк, опубликовавшая данные задержанных.

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