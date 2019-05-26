Армия и оружие
Среди плененных в ДНР украинских военных оказался 54-летний солдатРИА Новости вчера в 18:58
Среди украинских бойцов, задержанных на этой неделе в самопровозглашенной Донецкой народной республике, оказались военнослужащие в возрасте 54, 49 и 48 лет. Об этом написала в Facebook украинские волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк, опубликовавшая данные задержанных.
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с чего всё началось
Украинский волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк опубликовала в своем Facebook имена восьми бойцов Вооруженных сил Украины, задержанных в районе населенного пункта Новотроицкий в Донбассе.РБКвчера в 22:40
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