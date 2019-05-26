Армия и оружие
Среди плененных в ДНР украинских военных оказались 50-летние солдатыLenta.ru 17:19
В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против ДНР и непризнанной Луганской народной республики, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти.
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