Экономика
Среда стала худшим днем для американского рынка акций с начала годаИнтерфакс 01:51
Американские фондовые индексы завершили торги в среду падением примерно на 3%, зафиксировав худшую динамику с начала года на опасениях рецессии в США, а также из-за слабых статданных из Германии и Китая.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 13:29, Ашберн
Политика
Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Происшествия
Полиция задержала стрелка из Котельников после передачи ему коньяка
Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник, мужчина попросил полицейских передать ему бутылку коньяка.
Обновлено в 13:09
Происшествия
Командир A321 объяснил решение сажать самолет на поле с кукурузой
На пресс-конференции, трансляция которой велась на телеканале «Россия 24», Юсупов рассказал, как принял решение посадить самолет на поле с убранным шасси.
Обновлено в 12:13
Армия и оружие
Украинские каратели раскритиковали «домики от Зеленского»
Модульные домики для солдат ВСУ, которые с помпой представили Зеленскому, оказались абсолютно непригодны для использования на фронте.
Обновлено в 13:00
Происшествия
В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика
Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 05:12
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38
Общество
В Кремле нашли бомбу времен войны
На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 08:15
Общество
ФБК рассказал о пентхаусе главы Мосгордумы за 100 млн рублей
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников является владельцем семикомнатного пентхауса в центре Москвы, говорится в расследование фонда борьбы с коррупцией.
Обновлено в 11:22
Происшествия
Франция поможет расследовать аварийную посадку А321
Обновлено в 13:09
Происшествия
Шесть человек погибли в результате ДТП в Чечне
Столкновение двух легковых автомобилей произошло в Чечне, в результате аварии погибли шесть человек, еще один доставлен в медучреждение, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по региону.
Обновлено в 12:40
Гаджеты
«Умные» духовки повадились сами включаться по ночам
В 2 часа 30 минут устройство включилось и долгое время оставалось работающим, при этом температура поддерживалась на уровне 200 градусов Цельсия.
Обновлено в 13:14
Происшествия
В ДТП с маршруткой пострадали три человека под Петербургом
По предварительным данным, водитель маршрутного такси совершил наезд на стоящий. В результате автоаварии пострадали три пассажира маршрутки.
Обновлено в 12:36
Шоу-бизнес
44-летняя Екатерина Архарова родила сына
В августе прошлого года актриса Екатерина Архарова сказала «да» ресторатору Артему Илясову, с которым начала встречаться в 2017-м.
Обновлено в 11:55
Политика
Нетаньяху прокомментировал запрет на визит конгрессменов США в Израиль
Ранее президент США Дональд Трамп высказался в пользу запрета на визит в Израиль Ильхан Омар и Рашиды Тлаиб, напоминает ТАСС.
Обновлено в 13:14
Происшествия
Они сотворили чудо: стали известны имена успешно посадивших А321
Стали известны имена экипажа самолета.
Обновлено в 12:30
Политика
Власти Гибралтара освободили иранский танкер
Власти Гибралтара освободили иранский танкер Grace 1, который был задержан в начале июля из-за подозрений в нарушении санкций ЕС против Сирии.
Обновлено в 10:38
Музыка
Лидер группы Little Big стал креативным директором «Связного»
Обновлено в 08:47
Финансы
Курс евро впервые с апреля превысил 74 рубля
Курс рубля падает второй день подряд – за среду доллар и евро подорожали на 1,09 руб. и 1,02 руб. соответственно.
Обновлено в 07:22
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено в 09:07
Политика
В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:32
Экономика
Экспорт грузинского вина в Россию обвалился
По данным ведомства, в Россию в мае этого года отправили 4 522 250 бутылок грузинского вина, в июне — 4 209 866, а в июле — только 3 550 264 бутылок.
Обновлено в 13:08
Армия и оружие
Стало известно об испытании под Северодвинском «ядерных батареек»
Взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.
Обновлено вчера в 17:45
Здоровье
Врач назвал продукты, убивающие раковые клетки
Источник фото: pixabay.com Кроме того, врач Уильям Ли перечислил продукты, убивающие раковые клетки.
Обновлено в 04:17
Политика
Россия и Венесуэла договорились о визитах военных кораблей
Министры обороны России и Венесуэлы Сергей Шойгу и Владимир Падрино Лопес заключили соглашение о визитах военных кораблей в венесуэльские и российские порты.
Обновлено в 11:00
Политика
Экспорт российского леса в Китай может быть полностью прекращен
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил, что если Пекин не станет вместе с Москвой решать проблему незаконных вырубок, Россия может полностью запретить экспорт своего леса в Китай.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
Заслуженный пилот России оценил действия экипажа А321
Обновлено в 01:59
Происшествия
На территории промзоны в Москве горит ангар
Пожар возник в ангаре на территории промышленной зоны на севере Москвы, площадь возгорания составляет 400 кв. метров, один человек пострадал.
Обновлено в 12:47
Футбол
Дриусси не сыграет с «Ахматом», участие Малкома под вопросом
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ против грозненского «Ахмата».
Обновлено в 04:48