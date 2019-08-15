Финансы

Среда стала худшим днем для американского рынка акций с начала годаИнтерфакс 01:51

Американские фондовые индексы завершили торги в среду падением примерно на 3%, зафиксировав худшую динамику с начала года на опасениях рецессии в США, а также из-за слабых статданных из Германии и Китая.
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