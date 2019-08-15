Экономика
Среда стала худшим днем для американского рынка акций с начала годаИнтерфакс 01:51
Американские фондовые индексы завершили торги в среду падением примерно на 3%, зафиксировав худшую динамику с начала года на опасениях рецессии в США, а также из-за слабых статданных из Германии и Китая.
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Футбол
Георгий Джикия: «„Спартак“ посвящает победу над „Туном“ Бахыту»
Капитан "Спартака" защитник Георгий Джикия прокомментировал победу над "Туном" в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы (2:1).
Обновлено в 15:28
Политика
В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:32
Общество
ВШЭ: 13% россиян могут быть изолированы от «большого» общества
Высшая школа экономики просчитала, что 13,1% жителей России, а также 19,8% домохозяйств могут быть изолированы от "большого" общества из-за бедности.
Обновлено в 08:24
Интернет
Microsoft призналась в прослушивании голосовых запросов пользователей
Американская компания Microsoft признала, что хранила записи разговоров пользователей с голосовым ассистентом Cortana и переводчиком Skype Translator.
Обновлено в 01:41
Футбол
«Порту» намерен подать в суд на «Матч ТВ»
Директор по коммуникациям "Порту" Франсишку Маркеш рассказал о намерении клуба подать в суд на телеканал "Матч" в связи со скандалом после ответной встречи с "Краснодаром" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов (2:3).
Обновлено в 09:18
Футбол
«Астана» вышла в следующий раунд Лиги Европы
В первой встрече команда из Казахстана была сильнее соперника со счетом 5:1 и, таким образом, прошла в следующий раунд турнира.
Обновлено в 15:55
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о Курильских островах
Обновлено в 14:39
Общество
Минтруд оценил идею четырехдневной рабочей недели
Ранее профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней.
Обновлено 13 августа в 08:34
Происшествия
Пьяный стрелок из Котельников оказался иностранцем
Мужчина, который устроил стрельбу в подмосковном городе Котельники и забаррикадировался в продуктовом магазине, является иностранцем.
Обновлено в 15:04
Происшествия
Мосгорсуд оставил основателя Baring Vostok Калви под домашним арестом
До оглашения решения по Калви Мосгорсуд изменил меру пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест еще одному фигуранту дела — Филиппу Дельпалю.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Шесть человек погибли в результате ДТП в Чечне
Столкновение двух легковых автомобилей произошло в Чечне, в результате аварии погибли шесть человек, еще один доставлен в медучреждение, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по региону.
Обновлено в 12:40
Происшествия
Поезд из Петербурга в Гомель врезался в «Ниву» на путях
Поезд задержался всего на 15 минут. В ОЖД подчеркнули, что авария не повлияла на движение поездов на этом направлении.
Обновлено в 15:01
Космос
Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой
Обновлено в 05:16
Общество
Любовь Соболь объявила о прекращении голодовки
Напомним, Соболь отказали в регистрации в качестве кандидата из-за большого количества брака в подписях.
Обновлено вчера в 16:05
Кино
Гора из «Игры престолов» поднял над головой Эда Ширана
Исполнивший роль Григора «Горы» Клигана в сериале «Игра престолов» актёр и спортсмен Хафтор Бьёрнссон опубликовал видео, на котором он поднял певца Эда Ширана над головой.
Обновлено в 12:56
Происшествия
Новозеландский стрелок написал из тюрьмы письмо в Россию
Брентон Таррант, обвиняемый в убийстве 51 человека в мечетях Новой Зеландии в марте этого года, сумел отправить из тюрьмы, где он дожидается суда, письмо в Россию.
Обновлено вчера в 08:36
Политика
Додон надеется встретиться с Путиным для обсуждения газовых вопросов
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что надеется в конце августа - начале сентября встретиться с главой РФ Владимиром Путиным и обсудить газовые вопросы.
Обновлено в 14:21
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день
Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени.
Обновлено в 14:30
Авто
УАЗ разрабатывает новую платформу «Патриот-2020»
Ульяновский автомобильный завод активно работает над созданием новой платформы под названием «Патриот-2020».
Обновлено в 04:49
Происшествия
Кремль наградит летчиков, посадивших в поле самолет
Обновлено в 08:48
Происшествия
Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери
16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом».
Обновлено в 16:03
Шоу-бизнес
Рианна познакомила маму с бойфрендом-миллиардером, пишут СМИ
Певица и актриса Рианна познакомила маму с бойфрендом Хассаном Джамилем - миллиардером из Саудовской Аравии, сообщает People.
Обновлено в 16:15
Экономика
Расходы в сфере информационных технологий достигнут $4,8 трлн к 2023 году
Мировые расходы в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) достигнут к 2023 году $4,8 трлн.
Обновлено в 11:17
Наука
У неандертальцев часто встречалось «ухо пловца-серфера»
Обновлено в 09:03