Футбол

Салах, Мане и Обамеянг разделили «Золотую бутсу» АПЛЕвро-футбол.ру вчера в 13:39

Все три игрока отличились 22 раза. Для покорения такой отметки Мане и Обамеянгу понадобилось 36 игр, Салаху - 38. К слову, Салах становится лучшим бомбардиром второй год подряд.
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Салах пошутил по поводу «Золотой бутсы»

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Мохамед Салах - о призе «Золотая бутса»: «Да, я знаю, что у нас есть один дома. Это новый»

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Мане, Салах и Обамеянг – лучшие бомбардиры АПЛ. У всех по 22 гола

Sports.ruвчера в 12:08
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В России предлагают усложнить бракоразводный процесс.
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Происшествия

Швеция возобновила расследование в отношении Ассанжа

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В Госдуме нашли идеальный способ рассадки пассажиров самолетов

В Госдуме хотят обязать авиакомпании не рассаживать членов семьи в разных частях самолета.
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Министр труда РФ Максим Топилин рассказал об условиях, которые позволят жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик претендовать на российскую пенсию.
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Защитник Артём Блажиевский покинул расположение сборной России по хоккею перед матчем с Чехией, который состоится в рамках группового этапа чемпионата мира в Словакии.
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Политика

Могерини рассказала о незапланированной встрече с Помпео

Глава Европейской службы внешних связей Федерика Могерини подтвердила, что госсекретарь США Майк Помпео вместо Москвы посетит с официальным визитом Брюссель, передает Reuters.
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Сегодня в Севастополе проходят торжества по случаю 236-й годовщины со дня основания Черноморского флота.
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Эксперты аналитического агентства "АвтоСТАТ" назвали ТОП-10 самых продаваемых автомобилей с "автоматом" в РФ.
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Вышел тизер финальной серии «Игры престолов»

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Египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Египта. Входит в пятёрку лучших бомбардиров в истории национальной сборной Египта. Представлял свою страну на международной арене с раннего возраста, участвовал на чемпионате мира среди молодёжных команд 2011 и летних Олимпийских играх 2012.
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