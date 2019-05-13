Футбол
Салах, Мане и Обамеянг разделили «Золотую бутсу» АПЛЕвро-футбол.ру вчера в 13:39
Все три игрока отличились 22 раза. Для покорения такой отметки Мане и Обамеянгу понадобилось 36 игр, Салаху - 38. К слову, Салах становится лучшим бомбардиром второй год подряд.
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Актриса в восторге от своего нового образа Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" звезды юмористического сериала "Папины дочки" Дарьи Мельниковой появилось любопытное видео.
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Обновлено вчера в 09:56
Политика
Могерини рассказала о незапланированной встрече с Помпео
Глава Европейской службы внешних связей Федерика Могерини подтвердила, что госсекретарь США Майк Помпео вместо Москвы посетит с официальным визитом Брюссель, передает Reuters.
Обновлено в 04:24
ЖКХ
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В столице начали отключать горячую воду.
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Сегодня в Севастополе проходят торжества по случаю 236-й годовщины со дня основания Черноморского флота.
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Экономика
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Вышел тизер финальной серии «Игры престолов»
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Шоу-бизнес
Телеканал «Звезда» взял интервью у мертвой актрисы
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Французский депутат предложил ЕС прекратить «антироссийскую истерию»
Странам ЕС следует изменить и политику по отношению к НАТО. Французский депутат призвал избавиться от «антироссийской истерии».
Обновлено вчера в 22:49