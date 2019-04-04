Футбол
В «Манчестер Юнайтед» может произойти самый массовый уход игроковГазета.Ru 02:51
В "Манчестер Юнайтед" в предстоящее трансферное окно может уйти самое большое количество футболистов за последние четыре года. По информации Daily Mail, есть вероятность ухода шести игроков.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 14:39, Ашберн
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Как сообщает Neva.Today, самолет пролетал над западными районами Ленинградской области, граничащими с Эстонией и Петербургом, а также близ границы с Финляндией.
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Армия и оружие
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В российском МИДе прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку "Исламское государство" (запрещена в РФ).
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Обновлено в 13:54
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Обновлено в 13:17
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Калошин: на мой взгляд, судьи VAR справились очень достойно
Руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин рассказал о работе системы VAR, которая была впервые применена в России в полуфинальных матчах Кубка России.
Обновлено в 09:29
Здоровье
Срок предоставления бесплатных путевок для лечения за рубежом могут увеличить
Российское министерство здравоохранения опубликовало проект регламента по предоставлению бесплатных путевок для лечения за рубежом.
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