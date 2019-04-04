Футбол

В «Манчестер Юнайтед» может произойти самый массовый уход игроковГазета.Ru 02:51

В "Манчестер Юнайтед" в предстоящее трансферное окно может уйти самое большое количество футболистов за последние четыре года. По информации Daily Mail, есть вероятность ухода шести игроков.
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