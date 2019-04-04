Футбол

Сразу шесть игроков могут покинуть «МЮ» летомSports.ru 03:18

«Манчестер Юнайтед» по завершении сезона планирует внести изменения в составе. По информации Sky Sports News, клуб летом могут покинуть сразу шесть игроков основной обоймы. В их числе, в частности, Андер Эррера, которым интересуется «ПСЖ», и Хуан Мата, ведущий переговоры с «Барселоной».
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Сульшер хочет распродать половину состава. Моуринью в «МЮ» такого не позволяли

Sport24.ru08:00

The Telegraph: летом «МЮ» может купить пятерых игроков

Бомбардир.ру09:43

СМИ: летом «МЮ» расстанется с шестью футболистами

Спорт-Экспресс01:40

СМИ: Шесть игроков покинут «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно

Матч ТВ03:41

СМИ: Летом «Манчестер Юнайтед» покинут шесть футболистов

Советский спорт03:18

«Манчестер Юнайтед» может летом расстаться с шестью футболистами

Чемпионат03:15

Сульшер хочет пригласить в «МЮ» пять новых игроков

Sports.ru08:38
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 11:34, Ашберн
Культура

Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»

Обновлено вчера в 15:43
Армия и оружие

Над Петербургом и Ленобластью пролетел шведский военный самолет

Самолет пролетел над западными районами Ленинградской области, граничащими с Эстонией и Петербургом, а также вблизи границы РФ с Финляндией.
Обновлено в 09:28
Политика

Порошенко подписал программу укрепления партнёрства с НАТО

Украинский лидер Пётр Порошенко подписал годовую национальную программу под эгидой комиссии Украина — НАТО на 2019 год.
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37-летняя певица Бритни Спирс снова попала в психиатрическую клинику.
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Хоккей

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Бывший хоккейный судья и телекомментатор Леонид Вайсфельд подтвердил информацию о своём отстранении от работы на матчах серии «Авангарда» и «Салавата Юлаева» в рамках финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Обновлено в 10:00
Кино

Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Георгия Данелии

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Обновлено в 10:22
Общество

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Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил, почему в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) сносят дома.
Обновлено в 09:02
Армия и оружие

В России обнаружили «парапсихологический спецназ»

По словам автора, российский спецназ использовал данный метод в ходе чеченских кампаний.
Обновлено вчера в 10:11
Здоровье

В ВОЗ рассказали о росте средней продолжительности жизни в мире

Средняя продолжительность жизни выросла в мире с 2000 по 2016 год с 66,5 до 72 лет.
Обновлено в 09:32
Политика

Европарламент одобрил поправки к Газовой директиве ЕС

Европейский парламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются правил работы морских участков газопровода в ЕС, в том числе и «Северного потока».
Обновлено в 05:56
Политика

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Модератором дебатов кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко станет журналист Павел Казарин, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на главу правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураба Аласанию.
Обновлено в 10:54
Футбол

Фанаты клубов РПЛ проведут митинг в поддержку Кокориных

Кокорина и Мамаева обвиняют в участии в двух драках в центре Москвы осенью 2018 года.
Обновлено вчера в 14:42
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече в четверг обстоятельно и в различных аспектах обсудили тему Сирии, но израильский премьер не представил плана на бумаге по урегулированию ситуации, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Обновлено в 10:24
Общество

В Минске сносят кресты в память о жертвах репрессий

Историки считают, что в районе мемориала в год репрессий могли расстрелять от 30 до 250 тыс. человек.
Обновлено в 11:01
Политика

Япония выразила протест в связи с учениями российских войск на Курилах

Правительство Японии выразило России протест из-за учебных стрельб, которые проводят российские войска в южной части Курильских островов.
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Гаджеты

В смартфонах Xiaomi нашли опасную уязвимость

Эксперты израильской компании Check Point нашли в смартфонах Xiaomi опасную уязвимость, которая позволяет злоумышленникам устанавливать на гаджеты вредоносное программное обеспечение незаметно для владельца.
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Общество

Gallup: каждый пятый россиянин хочет эмигрировать

При наличии возможности каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать в другую страну, следует из результатов опроса американской компании Gallup.
Обновлено в 10:36
Происшествия

СК подключился к проверке инцидента с пенсионеркой в больнице на Урале

Свердловские следователи подключились к проверке инцидента в больнице Первоуральска, где пенсионерке пришлось на коленях спускаться со второго этажа больницы, сообщает региональное управление СК РФ.
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Общество

Минкомсвязи разработало способ контролировать все кабельные телеканалы

Кабельные операторы будут обязаны дать Роскомнадзору доступ к своим сетям связи, чтобы тот установил «технические средства контроля» для исполнения российского законодательства.
Обновлено в 11:16
Общество

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Учительнице русского языка и литературы, много лет занимавшейся зимним плаванием и получившей множество наград, дважды пришлось писать заявление об увольнении после того, как мать одного из ее учеников пожаловалась директору на ее публикацию фото в купальнике.
Обновлено в 09:59
Происшествия

Итоговое заключение о крушении Boeing в Эфиопии подготовят за год

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Одну из центральных улиц Киева назвали в честь американского сенатора-республиканца Джона Маккейна.
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В Госдуме в ходе заседания рабочей группы был оценен ущерб Крыму от Украины, заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко.
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Хуан Мата
Испанский футболист
Испанский футболист, атакующий полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании. 15 мая 2013 года Мата и Фернандо Торрес после победы в Лиге Европы УЕФА в составе «Челси» установили уникальное достижение, одновременно являясь действующими победителями четырёх турниров, выиграв Лигу чемпионов УЕФА, Лигу Европы УЕФА, чемпионат мира и чемпионат Европы. Мата является одним из двух игроков в истории мирового футбола, выигравших сначала чемпионат мира по футболу, а затем молодёжный чемпионат Европы по футболу.
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Андер Эррера
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Испанский футболист баскского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Испании. Начал карьеру в клубе «Реал Сарагоса».
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