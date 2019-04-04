Футбол
Сразу шесть игроков могут покинуть «МЮ» летомSports.ru 03:18
«Манчестер Юнайтед» по завершении сезона планирует внести изменения в составе. По информации Sky Sports News, клуб летом могут покинуть сразу шесть игроков основной обоймы. В их числе, в частности, Андер Эррера, которым интересуется «ПСЖ», и Хуан Мата, ведущий переговоры с «Барселоной».
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 11:34, Ашберн
Культура
Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»
Обновлено вчера в 15:43
Армия и оружие
Над Петербургом и Ленобластью пролетел шведский военный самолет
Самолет пролетел над западными районами Ленинградской области, граничащими с Эстонией и Петербургом, а также вблизи границы РФ с Финляндией.
Обновлено в 09:28
Политика
Порошенко подписал программу укрепления партнёрства с НАТО
Украинский лидер Пётр Порошенко подписал годовую национальную программу под эгидой комиссии Украина — НАТО на 2019 год.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес
Бритни Спирс легла в психиатрическую больницу
37-летняя певица Бритни Спирс снова попала в психиатрическую клинику.
Обновлено в 04:14
Хоккей
Вайсфельд подтвердил своё отстранение от работы на матчах «Салавата Юлаева» и «Авангарда»
Бывший хоккейный судья и телекомментатор Леонид Вайсфельд подтвердил информацию о своём отстранении от работы на матчах серии «Авангарда» и «Салавата Юлаева» в рамках финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 11:27
Кино
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Георгия Данелии
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким режиссера Георгия Данелии, который скончался в четверг в возрасте 88 лет.
Обновлено в 10:22
Общество
Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова
Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил, почему в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) сносят дома.
Обновлено в 09:02
Армия и оружие
В России обнаружили «парапсихологический спецназ»
По словам автора, российский спецназ использовал данный метод в ходе чеченских кампаний.
Обновлено вчера в 10:11
Здоровье
В ВОЗ рассказали о росте средней продолжительности жизни в мире
Средняя продолжительность жизни выросла в мире с 2000 по 2016 год с 66,5 до 72 лет.
Обновлено в 09:32
Политика
Европарламент одобрил поправки к Газовой директиве ЕС
Европейский парламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются правил работы морских участков газопровода в ЕС, в том числе и «Северного потока».
Обновлено в 05:56
Политика
На Украине назвали модератора дебатов Зеленского и Порошенко
Модератором дебатов кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко станет журналист Павел Казарин, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на главу правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураба Аласанию.
Обновлено в 10:54
Футбол
Фанаты клубов РПЛ проведут митинг в поддержку Кокориных
Кокорина и Мамаева обвиняют в участии в двух драках в центре Москвы осенью 2018 года.
Обновлено вчера в 14:42
Политика
Путин и Нетаньяху обсудили тему Сирии, рассказал Ушаков
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече в четверг обстоятельно и в различных аспектах обсудили тему Сирии, но израильский премьер не представил плана на бумаге по урегулированию ситуации, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Обновлено в 10:24
Общество
В Минске сносят кресты в память о жертвах репрессий
Историки считают, что в районе мемориала в год репрессий могли расстрелять от 30 до 250 тыс. человек.
Обновлено в 11:01
Политика
Япония выразила протест в связи с учениями российских войск на Курилах
Правительство Японии выразило России протест из-за учебных стрельб, которые проводят российские войска в южной части Курильских островов.
Обновлено в 03:27
Общество
Эксперты назвали перспективные сферы для трудоустройства выпускников
В России выпускники высших и средних профессиональных учебных заведений имеют большие шансы быстро трудоустроиться в сферах здравоохранения и информационных технологий.
Обновлено в 04:35
Гаджеты
В смартфонах Xiaomi нашли опасную уязвимость
Эксперты израильской компании Check Point нашли в смартфонах Xiaomi опасную уязвимость, которая позволяет злоумышленникам устанавливать на гаджеты вредоносное программное обеспечение незаметно для владельца.
Обновлено в 10:50
Общество
Gallup: каждый пятый россиянин хочет эмигрировать
При наличии возможности каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать в другую страну, следует из результатов опроса американской компании Gallup.
Обновлено в 10:36
Происшествия
СК подключился к проверке инцидента с пенсионеркой в больнице на Урале
Свердловские следователи подключились к проверке инцидента в больнице Первоуральска, где пенсионерке пришлось на коленях спускаться со второго этажа больницы, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 01:57
Общество
Минкомсвязи разработало способ контролировать все кабельные телеканалы
Кабельные операторы будут обязаны дать Роскомнадзору доступ к своим сетям связи, чтобы тот установил «технические средства контроля» для исполнения российского законодательства.
Обновлено в 11:16
Общество
Уволенная за фото учительница преподаст россиянам уроки здоровой жизни
Учительнице русского языка и литературы, много лет занимавшейся зимним плаванием и получившей множество наград, дважды пришлось писать заявление об увольнении после того, как мать одного из ее учеников пожаловалась директору на ее публикацию фото в купальнике.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Бастрыкин вменил судье 37 преступлений
Обновлено в 05:51
Политика
Улицу в центре Киева назвали в честь американского сенатора Маккейна
Одну из центральных улиц Киева назвали в честь американского сенатора-республиканца Джона Маккейна.
Обновлено в 07:56
Общество
Росстат разъяснил данные о нехватке у россиян денег на обувь
Росстат разъяснил итоги своего исследования об уровне жизни россиян, а также объяснил, почему его данным можно доверять.
Обновлено в 01:04
Авто
Удешевленный седан Hyundai Solaris вышел за пределы Китая
По некоторым данным, седан появится и на других рынках, но на каких конкретно пока неизвестно.
Обновлено в 09:32
Культура
Ярмольник назвал Данелию «слишком дорогим человеком»
Актер Леонид Ярмольник отреагировал на новость о кончине советского и российского кинорежиссера Георгия Данелии, ушедшего из жизни в четверг, 4 апреля, в возрасте 88 лет.
Обновлено в 09:05
Общество
В ПФР назвали сроки перевода бумажных СНИЛС в электронный формат
Перевод номеров свидетельств обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) в электронный формат займёт около трёх месяцев.
Обновлено в 11:25
Политика
Депутаты Госдумы оценили ущерб Крыму от Украины в 1,5 трлн рублей
В Госдуме в ходе заседания рабочей группы был оценен ущерб Крыму от Украины, заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко.
Обновлено вчера в 13:30