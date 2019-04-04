Сразу шесть игроков могут покинуть «МЮ» летомSports.ru 03:18

«Манчестер Юнайтед» по завершении сезона планирует внести изменения в составе. По информации Sky Sports News, клуб летом могут покинуть сразу шесть игроков основной обоймы. В их числе, в частности, Андер Эррера, которым интересуется «ПСЖ», и Хуан Мата, ведущий переговоры с «Барселоной».

Сразу шесть игроков могут покинуть «МЮ» летом

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