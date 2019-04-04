Футбол
Сразу шесть игроков могут покинуть «МЮ» летомSports.ru вчера в 03:18
«Манчестер Юнайтед» по завершении сезона планирует внести изменения в составе. По информации Sky Sports News, клуб летом могут покинуть сразу шесть игроков основной обоймы. В их числе, в частности, Андер Эррера, которым интересуется «ПСЖ», и Хуан Мата, ведущий переговоры с «Барселоной».
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Сульшер хочет распродать половину состава. Моуринью в «МЮ» такого не позволяли
Sport24.ruвчера в 08:00
Sky Sports: Эррера, Мата, Санчес и еще три игрока могут уйти из «МЮ» летом
Бомбардир.ру03 апреля в 17:58
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 02:51, Ашберн
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