с чего всё началось

На чиновников в Астраханской области завели 17 уголовных дел

Политика Против Порошенко завели 11 уголовных дел Госбюро расследований Украины занимается 11 уголовными делами, возбужденными против бывшего президента страны Петра Порошенко, заявил представитель ведомства Роман Труба.

Политика Песков опроверг переговоры по обмену украинских моряков Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов от том, ведутся ли переговоры с Киевом по обмену украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.

Религия В день Крещения Руси пройдет крестный ход к памятнику князю Владимиру В праздник Дня крещения Руси 28 июля патриарх Кирилл совершит литургию в Успенском соборе Кремля, а затем возглавит крестный ход от храма до памятника князю Владимиру на Боровицком холме, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Авто Subaru вновь отзывает автомобили из-за плохой сварки Subaru сделал это в прошлом году с несколькими внедорожниками Ascent 2019 модельного года, и теперь японский автопроизводитель повторяет историю с несколькими свежими экземплярами моделей Legacy и Outback.

Футбол Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.

Происшествия Катастрофа MH17: СБУ рассказала о водителе, перевозившем «Бук» Служба безопасности Украины (СБУ) объявила об осуждённом водителе тягача, который, как утверждают силовики, перевозил зенитный ракетный комплекс "Бук", аналогичный тому из которого в небе над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский самолёт Malaysia Airlines, передает News.ru.

Политика МИД разъяснил ситуацию с визами для учителей Англо-американской школы В российском министерстве иностранных дел отказ в выдаче виз 30 учителям из США назвали ложью, так как американская сторона скрыла важный факт - преподаватели направлялись в Россию по дипломатическим паспортам, передает ТАСС.

Происшествия Арестованные за разбой сотрудники ФСБ похитили 136 млн рублей Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ), арестованные за разбой, похитили не менее 136 млн рублей.

Политика Зеленский потребовал отставки главы Николаевской области Президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставки и.о. губернатора Николаевской области Вячеслава Бони.

Происшествия Уголовное дело на задержавших Голунова полицейских не заведено Против полицейских, задержавших в начале июня корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, не заведено уголовное дело, сообщил в среду адвокат журналиста Сергей Бадамшин.

Происшествия Неизвестные совершили нападение на турецких дипломатов в Ираке Группа неизвестных открыла огонь по ресторану, в котором находились турецкие дипломаты, передаёт Haberturk.

Политика В Архангельске поспорили с политологами о рисках отставки губернатора В аппарате губернатора Архангельской области Игоря Орлова, который в рейтинге «Минченко консалтинг» попал в число тех, чья смена в ходе следующей кадровой ротации наиболее высока, «крепко поспорили» с выводами коммуникационного холдинга.

Путешествия Китайские туристы расхищают один из самых красивых пляжей Владивостока Китайские туристы могут уничтожить один из уникальных российских пляжей, расположенный во Владивостоке: игнорируя все запреты, путешественники килограммами вывозят отшлифованные кусочки стекла из Стеклянной бухты.

Политика Зеленскому поступило предложение выкупить Крым и Донбасс Президент Украины Зеленский мог бы выкупить Крым у России в рассрочку.

Общество Россияне получили извещения о своей смерти из-за сбоя Жители Яранска в Кировской области получили уведомления от городской администрации о своей смерти из-за технического сбоя.

Шоу-бизнес Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.

Армия и оружие Зеленский изменил порядок службы в армии в случае военного положения Президент Украины Владимир Зеленский внёс изменения в положение о прохождении военной службы в Вооружённых силах страны.

Политика Военнослужащим по контракту существенно поднимут зарплату Известно, что уже с 1 сентября существенно увеличится денежное жалование военнослужащих, замещающих первичные воинские должности. в том числе должностных окладов с 1-го по 4-й тарифный разряд.

Происшествия Россиянина Макеева приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике Суд в мексиканском штате Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве местного жителя и приговорил к 37,5 годам тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего в 405 тыс. песо (около $22 тыс.).

Происшествия Бизнес-джет едва не разбился в Пулково Бизнес-джет Cessna 680 едва не разбился в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Происшествия Задержан и.о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области Исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ Олега Гужвинского задержали в Астраханской области, но пока неясно, в связи с чем, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах региона.