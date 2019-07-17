Происшествия
На чиновников в Астраханской области завели 17 уголовных делАстрахань 24 03:51
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с чего всё началось
Следственный комитет по Астраханской области возбудил 17 уголовных дел о мошенничестве и превышении полномочий при переселении жильцов аварийных домов, сообщается на сайте СК.Дождь03:48
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В праздник Дня крещения Руси 28 июля патриарх Кирилл совершит литургию в Успенском соборе Кремля, а затем возглавит крестный ход от храма до памятника князю Владимиру на Боровицком холме, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
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Subaru сделал это в прошлом году с несколькими внедорожниками Ascent 2019 модельного года, и теперь японский автопроизводитель повторяет историю с несколькими свежими экземплярами моделей Legacy и Outback.
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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
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Президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставки и.о. губернатора Николаевской области Вячеслава Бони.
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Происшествия
Уголовное дело на задержавших Голунова полицейских не заведено
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Неизвестные совершили нападение на турецких дипломатов в Ираке
Группа неизвестных открыла огонь по ресторану, в котором находились турецкие дипломаты, передаёт Haberturk.
Обновлено в 08:36
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В Архангельске поспорили с политологами о рисках отставки губернатора
В аппарате губернатора Архангельской области Игоря Орлова, который в рейтинге «Минченко консалтинг» попал в число тех, чья смена в ходе следующей кадровой ротации наиболее высока, «крепко поспорили» с выводами коммуникационного холдинга.
Обновлено в 07:13
Гаджеты
Смарт-часы Huami Amazfit GTR смогут проработать 74 дня без подзарядки
Новые смарт-часы Huami Amazfit GTR смогут проработать 74 дня без подзарядки.
Обновлено вчера в 15:47
Путешествия
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Армия и оружие
Учения британских и эстонских военных обернулись конфузом
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Обновлено в 07:30
Общество
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Жители Яранска в Кировской области получили уведомления от городской администрации о своей смерти из-за технического сбоя.
Обновлено в 07:53
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Президент Украины Владимир Зеленский внёс изменения в положение о прохождении военной службы в Вооружённых силах страны.
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Известно, что уже с 1 сентября существенно увеличится денежное жалование военнослужащих, замещающих первичные воинские должности. в том числе должностных окладов с 1-го по 4-й тарифный разряд.
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Происшествия
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Суд в мексиканском штате Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве местного жителя и приговорил к 37,5 годам тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего в 405 тыс. песо (около $22 тыс.).
Обновлено вчера в 17:59
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Бизнес-джет едва не разбился в Пулково
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Обновлено в 08:02
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Обновлено в 03:13
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В Москве за сутки выпало более 15% месячной нормы осадков
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