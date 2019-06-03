Футбол
Сразу 10 футболистов покинули «Енисей»НИА-Красноярск вчера в 21:51
Накануне руководство красноярского клуба объявило о том, что «Енисей» покинули: вратари Давид Юрченко и Юрий Нестеренко, защитник Дмитрий Ятченко, полузащитники Павел Комолов, Фегор Огуде, Бабакар Сарр, Дмитрий Торбинский, Арсен Хубулов, нападающие Михаил Костюков и Александр Кутьин.
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Tinder опроверг передачу данных российским властям
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В дневном лагере в Петербурге избили и душили 10-летнего мальчика
Мальчик посещал дневной лагерь при школе №547 в Красносельском районе Петербурга.
Обновлено в 02:00
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Сенат США принял законопроект о санкциях за вмешательство в выборы
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В Подмосковье экс-спецназовец ГРУ убит в драке
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Футбол
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Представители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовали обновленный рейтинг клубов, в котором лучшей из российских команд стал петербургский «Зенит».
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Здоровье
В Екатеринбурге открывается школа для желающих бросить курить
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Медведев утвердил план по реализации «регуляторной гильотины»
Дмитрий Медведев утвердил план по реализации "регуляторной гильотины", сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 04:25
Экономика
Строительство самой дорогой дороги России решили отложить
Обновлено в 04:27
Кино
Дэвид Линч получит почётный «Оскар»
Американская академия киноискусств приняла решение вручить кинорежиссёру Дэвиду Линчу почётную премию «Оскар» за выдающийся вклад в кинематограф.
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Гаджеты
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Холдинг "Швабе" (входит в "Ростех") сообщил о старте продаж дальномерной камеры "Зенит М". В пресс-релизе Ростеха указывается, что практически вся партия фотоаппаратов - первой модели, выпущенной с момента возрождения бренда, была распродана по предварительным заказам.
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