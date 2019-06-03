Футбол

Сразу 10 футболистов покинули «Енисей»НИА-Красноярск вчера в 21:51

Накануне руководство красноярского клуба объявило о том, что «Енисей» покинули: вратари Давид Юрченко и Юрий Нестеренко, защитник Дмитрий Ятченко, полузащитники Павел Комолов, Фегор Огуде, Бабакар Сарр, Дмитрий Торбинский, Арсен Хубулов, нападающие Михаил Костюков и Александр Кутьин.
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«Енисей» объявил об уходе 10 футболистов

Чемпионатвчера в 12:55

Покинувший премьер-лигу «Енисей» объявил об уходе 10 игроков

РИА Новостивчера в 12:11

«Енисей» объявил об уходе 10 футболистов после вылета из РПЛ

Sport24.ruвчера в 11:19

«Енисей» покинули десять игроков

Soccer.ruвчера в 11:38

«Енисей» покинули Торбинский и еще 9 футболистов

Спорт-Экспрессвчера в 11:32

Деcять футболистов покинули «Енисей»

Sportbox.RUвчера в 11:56

10 футболистов покинули «Енисей»

Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 11:15
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Происшествия

Задержаны двое подозреваемых в убийстве экс-спецназовца в Подмосковье

Обновлено в 04:26
Происшествия

Смертельное ДТП с микроавтобусом произошло под Пензой

Авария случилась в 09:10 (мск) на 753-м километре трассы М-5 «Урал». В микроавтобусе находились мигранты из Узбекистана.
Обновлено в 04:16
Здоровье

Назван напиток, лучше всего утоляющий жажду в жару

Лучший напиток в жаркую погоду — яблочный сок, в два раза разбавленный водой, пишет РГ со ссылкой на руководителя проекта Российского союза производителей соков Людмилу Хомич.
Обновлено в 03:05
Происшествия

Арестовали подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика полицейского

Украинский полицейский Ивана Приходько, который убил 5-летнего мальчика, выстрелив ему в голову, был арестован.
Обновлено в 04:30
Происшествия

В Мурманской области возбудили дело после кражи моста через реку Умба

В Мурманской области полиция возбудила уголовное дело по факту хищения пролета 56-тонного железнодорожного моста через реку Умба у пустующего поселка Октябрьский в Апатитско-Кировском районе.
Обновлено в 04:19
Наука

Учёные Курчатовского института обновляют Большой адронный коллайдер

Обновлено вчера в 05:08
Авто

Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469

Независимый промышленный дизайнер представил рендерные изображения культового внедорожника УАЗ-469.
Обновлено вчера в 11:41
Гаджеты

AMD представила свой самый производительный графический ускоритель — Radeon Pro Vega II Duo

Что касается перспектив данных ускорителей, обычная версия Radeon Pro Vega II, вполне вероятно, будет доступна для приобретения, а вот двухпроцессорная версия Radeon Pro Vega II Duo, скорее всего, останется эксклюзивом нового Mac Pro.
Обновлено в 04:00
Политика

Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
Обновлено в 03:23
Политика

Трамп нарушил протокол, прикоснувшись к Елизавете II

Президент США Дональд Трамп слегка коснулся спины королевы Великобритании Елизаветы II, чем нарушил протокол, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:21
Путешествия

Названы самые дешевые страны для отдыха летом

Самыми дешевыми зарубежными направлениями для организованного отдыха этим летом стали Турция, Венгрия и Латвия, дорогими – Маврикий и Ямайка, сообщает OneTwoTrip.
Обновлено в 00:02
Происшествия

Задержанный экс-глава клиники Мешалкина госпитализирован

Ранее Покушалов работал заместителем директора клиники Мешалкина.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес

Вышедшая замуж за короля Малайзии «Мисс Москва» родила сына

Супруга бывшего короля Малайзии и обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина родила мальчика.
Обновлено вчера в 14:39
Общество

Tinder опроверг передачу данных российским властям

Приложение для знакомств Tinder не передавало российским властям никакой информации пользователей, заявил «Коммерсанту» официальный представитель сервиса.
Обновлено в 01:52
Политика

Сергей Пономаренко обвинил журналиста Караулова в вымогательстве

Первый заместитель губернатора края Сергей Пономаренко обвинил журналиста Андрея Караулова в вымогательстве.
Обновлено в 01:56
Происшествия

В дневном лагере в Петербурге избили и душили 10-летнего мальчика

Мальчик посещал дневной лагерь при школе №547 в Красносельском районе Петербурга.
Обновлено в 02:00
Политика

Сенат США принял законопроект о санкциях за вмешательство в выборы

Законопроект DETER («О сдерживании иностранного вмешательства в выборы») получил единогласную поддержку сената США, пишет газета The Hill.
Обновлено в 00:16
Здоровье

«Онкопатруль71» проверил 51 жителя Черни

Специалисты проводят профилактические осмотры жителей области с целью своевременного выявления новообразований и диагностики онкологических заболеваний.
Обновлено в 02:57
Происшествия

В Подмосковье экс-спецназовец ГРУ убит в драке

Обновлено вчера в 01:37
Происшествия

Противник храма в Екатеринбурге стал фигурантом уголовного дела

Обновлено в 04:00
Футбол

«Зенит» попал в топ-20 лучших клубов в обновленном рейтинге УЕФА

Представители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовали обновленный рейтинг клубов, в котором лучшей из российских команд стал петербургский «Зенит».
Обновлено в 00:46
Здоровье

В Екатеринбурге открывается школа для желающих бросить курить

В Городском центре медицинской профилактики (ул. 8 Марта, 78а литер В) во вторник, 4 июня, в 18.00 для жителей города пройдет занятие в рамках проекта «Школа помощи желающим бросить курить».
Обновлено в 03:12
Происшествия

Бывший замглавы столичного СК Никандров вышел из колонии

Обновлено в 03:36
Культура

Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании

Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 16:23
Общество

Роскачество обнаружило кишечную палочку в чайных пакетиках

Роскачество проверило самые популярные листовые и пакетированные чаи, в некоторых из них нашли бактерии кишечной палочки, плесень и следы пестицидов.
Обновлено в 02:19
Общество

Кейт Миддлтон на встрече с Трампом блистала в тиаре принцессы Дианы

37-летняя герцогиня выбрала для приема длинное белое платье с открытыми руками от Alexander McQueen, серьги королевы Елизаветы с сапфирами и бриллиантами, но главным ее украшением стала тиара.
Обновлено в 01:39
Политика

Медведев утвердил план по реализации «регуляторной гильотины»

Дмитрий Медведев утвердил план по реализации "регуляторной гильотины", сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 04:25
Экономика

Строительство самой дорогой дороги России решили отложить

Обновлено в 04:27
Кино

Дэвид Линч получит почётный «Оскар»

Американская академия киноискусств приняла решение вручить кинорежиссёру Дэвиду Линчу почётную премию «Оскар» за выдающийся вклад в кинематограф.
Обновлено в 04:01
Гаджеты

В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»

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