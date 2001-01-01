Футбол

Сражение за финал: сегодня ФК «Ростов» сыграет против «Локомотива» в Кубке РоссииRostof.ru вчера в 05:14

Локомотив — Ростов
2 – 2
Матч завершён
Кубок России, Полуфинал, вчера
Стадион «Локомотив»
Соломон Кверквелия
29′
50′
Роман Еременко
Дмитрий Баринов
54′
Мануэл Фернандеш
Хвича Кварацхелия
57′
Антон Миранчук
68′
72′
Бактиер Зайнутдинов
Данил Глебов
73′
Алексей Ионов
Элдор Шомуродов
Федор Смолов
Эдер
74′
83′
Ивелин Попов
Ведран Чорлука
83′
Эдер
85′
86′
Роман Еременко
Антонсен Норманн
90′+6′
Арсений Логашов
Футбольный клуб «Ростов» сегодня в Москве на стадионе «РЖД Арена» в первом полуфинальном матче Кубка России сыграет против «Локомотива».
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