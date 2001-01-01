Футбол
Сражение за финал: сегодня ФК «Ростов» сыграет против «Локомотива» в Кубке РоссииRostof.ru вчера в 05:14
Соломон Кверквелия
|29′
|50′
Роман Еременко
Дмитрий Баринов
|54′
Мануэл Фернандеш
Хвича Кварацхелия
|57′
Антон Миранчук
|68′
|72′
Бактиер Зайнутдинов
Данил Глебов
|73′
Алексей Ионов
Элдор Шомуродов
Федор Смолов
Эдер
|74′
|83′
Ивелин Попов
Ведран Чорлука
|83′
Эдер
|85′
|86′
Роман Еременко
Антонсен Норманн
|90′+6′
Арсений Логашов
Локомотив
|Вратарь
1
|Защитник
14
33
|Полузащитник
6
11
20
27
31
59
|Нападающий
Ростов
|Вратарь
30
|Защитник
6
24
25
28
80
|Полузащитник
8
84
|Нападающий
Футбольный клуб «Ростов» сегодня в Москве на стадионе «РЖД Арена» в первом полуфинальном матче Кубка России сыграет против «Локомотива».
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Букмекеры: «Локомотив» обыграет «Ростов» в первом полуфинальном матче Кубка России
Vprognoze.ruвчера в 10:25
Локомотив - Ростов 3 апреля 2019: прямая онлайн-трансляция матча полуфинала Кубка России по футболу
Комсомольская правда02 апреля в 17:00
Сражение за финал: сегодня ФК «Ростов» сыграет против «Локомотива» в Кубке России
Rostof.ruвчера в 05:14
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:25, Ашберн
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