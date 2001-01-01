Сражение за финал: сегодня ФК «Ростов» сыграет против «Локомотива» в Кубке РоссииRostof.ru вчера в 05:14

Футбольный клуб «Ростов» сегодня в Москве на стадионе «РЖД Арена» в первом полуфинальном матче Кубка России сыграет против «Локомотива».

Сражение за финал: сегодня ФК «Ростов» сыграет против «Локомотива» в Кубке России

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