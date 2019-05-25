Космос
Спутники Илона Маска сняли в небе над Свердловской областьюГоворит Москва 06:24
Накануне жители Нидерландов окрестили эти 60 аппаратов SpaceX «первым спутниковым поездом в истории». Спутники были выведены на орбиту 24 мая ракетой-носителем Falcon 9 в рамках миссии Starlink.
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Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы
Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Политика
Суд Ирака приговорил французов к смертной казни за терроризм
Трое граждан Франции приговорены к смертной казни за участие в боевых действиях в Сирии на стороне террористов.
Обновлено в 08:30
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский призвал президента Украины Владимира Зеленского объявить дефолт по внешним долгам.
Обновлено в 08:13
Политика
Новый Европарламент выберут сегодня страны Евросоюза
Общеевропейские выборы в Европарламент, стартовавшие 23 мая в Нидерландах и Великобритании, завершаются сегодня голосованием в 21 стране Евросоюза.
Обновлено в 06:46
Хоккей
Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов
Наши спортсмены проиграли финнам со счетом 1:0. Жена хоккеиста Александра Овечкина заявила, что заметила разницу между болельщиками российской сборной и фанатами клубов НХЛ.
Обновлено вчера в 14:08
Политика
Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ
Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес
Лазарев отреагировал на сообщения о рождении дочери
Российский певец Сергей Лазарев прокомментировал слухи о рождении дочери.
Обновлено в 08:46
Армия и оружие
Замаскированный под Су-57 истребитель США показали на видео
Появилось видео первого полета истребителя ВВС США F-16 в "пиксельной" голубой окраске, характерной для российского самолета пятого поколения Су-57.
Обновлено в 06:14
Экономика
В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям
26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 07:34
Политика
Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него в Ровно
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя задержание двух протестующих в городе Ровно, призвал Министерство внутренних дел Украины не принимать мер против политических активистов, которые не нарушают правопорядок.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Более 600 человек эвакуировали из-за взрыва в доме в Германии
На месте ЧП экстренные службы обнаружили потенциально опасные химикаты, из-за чего пришлось эвакуировать не менее 650 человек, проживающих в округе, пишет Bild.
Обновлено в 08:15
Футбол
Определился соперник «Томи» в матчах за выход в РПЛ
Напомним, томская команда за тур до конца первенства ФНЛ обеспечила себе итоговое третье место, которое дает право сыграть в стыковых матчах за место в Российской Премьер-Лиге.
Обновлено в 09:08
Кино
Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Паразиты»
«Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля получил фильм южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты», сообщается на странице фестиваля в Twitter.
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия
На Украине община православной церкви сообщила о захвате храма
Черновицко-Буковинская епархия канонической православной церкви на Украине сообщила о том, что неизвестные сорвали ворота в одном из храмов, после чего ворвались в помещение и стали притеснять религиозную общину.
Обновлено в 07:42
Политика
СМИ: британская королевская семья устроит прием Трампу без участия Меган Маркл
Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл не примет участия в программе государственного визита в Великобританию президента США Дональда Трампа, который состоится 3-5 июня по приглашению королевы Елизаветы II.
Обновлено в 02:17
Политика
Захарова ответила на угрозы Украины «гамбургскими» санкциями
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала возможные «гамбургские» санкции Украины против РФ за отказ отпустить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 09:07
Общество
На Москву надвигается аномальная жара
Майская жара более 30 градусов приходит в Москву раз в 12 лет.
Обновлено в 08:16
Общество
Фонд святой Екатерины провел субботник в сквере у театра драмы
В субботу, 25 мая, активисты фонда святой Екатерины вместе с волонтерами и другими жителями Екатеринбурга провели субботник, на котором восстановили газон в сквере у театра драмы.
Обновлено в 01:16
Армия и оружие
Курдистан: женщины в армии несуществующей страны
Обновлено в 03:26
Футбол
Зенит — Енисей 4:1
На петербургской "Газпром Арене" продолжается матч 30-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Енисеем".
Обновлено в 08:29
Футбол
«Спартак» проиграл «Оренбургу» и занял пятое место в чемпионате России
Оренбург на своем поле принимал Спартак. Матч закончился победой хозяев со счетом 2:0.
Обновлено в 08:55
Общество
В столичных отделениях Сбербанка появились объявления, призывающие быть бдительными при использовании терминалов
В некоторых столичных отделениях Сбербанка появились объявления, призывающие клиентов быть бдительными при использовании терминалов.
Обновлено в 07:30
Спорт
Загитова назвала Плющенко и Ханю королями фигурного катания
Обновлено в 07:17
Религия
Патриарх Кирилл рассказал, что РПЦ строит три храма в сутки
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о ссоре с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым из-за его слов о его жене Валерии.
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия
Два человека погибли при крушении легкого самолета в Болгарии
В Болгарии при крушении легкого самолета погибло два человека.
Обновлено в 06:04
Политика
Правозащитники обвинили НТВ в преследовании оппозиции
Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что телеканал НТВ очерняет деятельность оппозиционных активистов и вторгается в их частную жизнь.
Обновлено в 09:16
Авто
Новая Toyota Avanza продолжает вызывать ажиотажный спрос
Обновленный компактвэн Toyota Avanza (Veloz), вышедший на индонезийский рынок осенью прошлого года, сразу «спровоцировал» всплеск продаж.
Обновлено в 01:29
Футбол
«Ахмат» в Грозном обыграл «Ростов»
Обновлено в 09:10
Гаджеты
Шестиядерный Ryzen 3000 начального уровня оказался быстрее Ryzen 7 2700X в Geekbench
Иными словами, микроархитектура Zen 2 способна поднять производительность семейства процессоров Ryzen на заметно более высокий уровень даже без увеличения числа вычислительных ядер, а лишь за счёт роста показателя IPC (числа исполняемых за такт инструкций).
Обновлено в 02:39