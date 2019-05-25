Космос

Спутники Илона Маска над Россией попали на видеоLenta.ru 06:12

В небе над Свердловской областью пролетели спутники компании SpaceX американского изобретателя Илона Маска. Их снял на видео астроном-любитель Илья Янковский и выложил на своей странице во «ВКонтакте».
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Воронежцы увидят в ночном небе полет 60 спутников системы Starlink

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Полёт спутников Илона Маска над Москвой попал на видео

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URA.Ruвчера в 23:32

Пролет спутников Илона Маска можно будет наблюдать над Москвой

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Сегодня ночью омичи увидят «парад спутников»

Om1.ruвчера в 07:30
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«Краснодар» нанес на газон стадиона номера Перейры и Каборе

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Происшествия

В Приморье горит рыболовный траулер

Обновлено в 06:15
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Сборная России проиграла финнам в полуфинале ЧМ по хоккею

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Происшествия

На директора якутской школы напали с ножом

На директора якутской школы напали с ножом, мужчина госпитализирован, сообщает «РИА Новости» в воскресенье, 26 мая.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В Перу произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
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Армия и оружие

Корвет «Гремящий» вышел в Финский залив для испытаний

«Новейший корвет проекта 20385 «Гремящий» вышел в Финский залив для прохождения очередного этапа заводских ходовых испытаний», — заявили в пресс-службе.
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Политика

В Раде осудили задержание активистов за призыв к импичменту Зеленского

Обновлено в 05:03
Политика

Иран предложил странам Персидского залива договор о ненападении

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф предложил странам Персидского залива подписать пакт о ненападении.
Обновлено в 06:17
Общество

В Петербурге стартовал «Большой велопарад» в честь Дня города

В Петербурге стартовал "Большой велопарад-2019" в честь Дня города.
Обновлено в 04:16
Общество

Жара до 32 градусов придет в Москву на следующей неделе

В середине предстоящей рабочей недели в Москве ожидается аномальная жара до 32 градусов и без осадков.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие

Опубликованы имена и фото задержанных в ДНР украинских боевиков

Обновлено в 00:57
Происшествия

СК начал проверку после возвращения самолета в аэропорт Сургута

Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета начало проверку в связи с возвращением и экстренной посадкой самолета Boeing, вылетевшего из Сургута.
Обновлено вчера в 15:05
Экономика

Минтруд уточнил порядок доплаты к пенсиям

С 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, которым корректируются правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия

Жительница Барнаула погибла под фурой, спасая своих детей

Дым от горящей травы стал причиной массовой аварии в Алтайском крае, в результате которой погибла 33-летняя жительница Барнаула, а трое ее детей попали в больницу, сообщили в региональном управлении МВД.
Обновлено в 06:13
Политика

Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге

Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 08:28
Армия и оружие

«Друг узнал меня в прицел». Как солдат ВСУ выбивали из аэропорта Донецка

Обновлено в 01:00
Общество

Во Франции за сутки на одной сковороде испекли рекордные 2217 блинов

Обновлено вчера в 13:03
Происшествия

В Пекине град повредил лобовое стекло самолета при посадке

Обновлено в 03:32
Происшествия

Небольшой самолет застрял в деревьях в Германии

Обновлено вчера в 21:58
Кино

Вручены награды Каннского кинофестиваля

«Золотая пальмовая ветвь» досталась режиссеру Пон Джун-хо за фильм «Паразиты».
Обновлено вчера в 14:55
Космос

Астероид приближается к Земле в эти минуты

Через пару часов потенциально опасный астероид приблизится к Земле, сообщает otvprim.ru.
Обновлено вчера в 17:30
Политика

В Госдуме оценили решение Морского трибунала по украинским морякам

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT требование Международного трибунала по морскому праву к России освободить моряков Военно-морских сил Украины, задержанных за нарушение российской границы.
Обновлено вчера в 08:53
Хоккей

Новиков — о поражении в полуфинале: это финское болото, в котором мы увязли

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал поражение сборной России в полуфинале ЧМ-2019 со сборной Финляндии (0:1).
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Общество

Выпускница заступилась за директора школы после БДСМ-флешмоба

Выпускница школы № 74 Владивостока, где выпускники устроили БДСМ-флешмоб, заявила, что директору учреждения Галине Пугиной нельзя увольняться после скандала.
Обновлено в 02:52
Происшествия

СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы

Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Политика

Французский депутат призвал отменить антироссийские санкции

Французский депутат от партии «Национальное объединение» Жозе Эврар призвал прекратить «антироссийскую истерию».
Обновлено в 06:00
Общество

Смерч над ростовским водохранилищем попал на видео

В Сети появилось видео смерча, который образовался над водохранилищем Ростовское море в Ростове-на-Дону.
Обновлено вчера в 16:25
Шоу-бизнес

У Сергея Лазарева родилась дочь

Сергей Лазарев стал отцом во второй раз, у 36-летнего певца родилась дочь, сообщают СМИ.
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Баскетбол

«Торонто» сыграет с «Голден Стэйт» в финале плей-офф НБА

В финале канадский клуб сыграет с "Голден Стэйт", который выиграл два последних чемпионства, а до решающей серии дошел пятый раз подряд.
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Общество

В Москве 26 мая открылся фестиваль «Китайский квартал»

В Москве в воскресенье, 26 мая, открылся культурный фестиваль «Китайский квартал».
Обновлено в 04:39
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