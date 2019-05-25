Спутники Илона Маска над Россией попали на видеоLenta.ru 06:12

В небе над Свердловской областью пролетели спутники компании SpaceX американского изобретателя Илона Маска. Их снял на видео астроном-любитель Илья Янковский и выложил на своей странице во «ВКонтакте».

Спутники Илона Маска над Россией попали на видео

Происшествия На директора якутской школы напали с ножом На директора якутской школы напали с ножом, мужчина госпитализирован, сообщает «РИА Новости» в воскресенье, 26 мая.

Происшествия В Перу произошло сильное землетрясение Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.

Армия и оружие Корвет «Гремящий» вышел в Финский залив для испытаний «Новейший корвет проекта 20385 «Гремящий» вышел в Финский залив для прохождения очередного этапа заводских ходовых испытаний», — заявили в пресс-службе.

Политика Иран предложил странам Персидского залива договор о ненападении Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф предложил странам Персидского залива подписать пакт о ненападении.

Общество Жара до 32 градусов придет в Москву на следующей неделе В середине предстоящей рабочей недели в Москве ожидается аномальная жара до 32 градусов и без осадков.

Происшествия СК начал проверку после возвращения самолета в аэропорт Сургута Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета начало проверку в связи с возвращением и экстренной посадкой самолета Boeing, вылетевшего из Сургута.

Экономика Минтруд уточнил порядок доплаты к пенсиям С 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, которым корректируются правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.

Происшествия Жительница Барнаула погибла под фурой, спасая своих детей Дым от горящей травы стал причиной массовой аварии в Алтайском крае, в результате которой погибла 33-летняя жительница Барнаула, а трое ее детей попали в больницу, сообщили в региональном управлении МВД.

Политика Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

Кино Вручены награды Каннского кинофестиваля «Золотая пальмовая ветвь» досталась режиссеру Пон Джун-хо за фильм «Паразиты».

Космос Астероид приближается к Земле в эти минуты Через пару часов потенциально опасный астероид приблизится к Земле, сообщает otvprim.ru.

Политика В Госдуме оценили решение Морского трибунала по украинским морякам Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT требование Международного трибунала по морскому праву к России освободить моряков Военно-морских сил Украины, задержанных за нарушение российской границы.

Общество Выпускница заступилась за директора школы после БДСМ-флешмоба Выпускница школы № 74 Владивостока, где выпускники устроили БДСМ-флешмоб, заявила, что директору учреждения Галине Пугиной нельзя увольняться после скандала.

Происшествия СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.

Политика Французский депутат призвал отменить антироссийские санкции Французский депутат от партии «Национальное объединение» Жозе Эврар призвал прекратить «антироссийскую истерию».

Общество Смерч над ростовским водохранилищем попал на видео В Сети появилось видео смерча, который образовался над водохранилищем Ростовское море в Ростове-на-Дону.

Шоу-бизнес У Сергея Лазарева родилась дочь Сергей Лазарев стал отцом во второй раз, у 36-летнего певца родилась дочь, сообщают СМИ.