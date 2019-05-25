Космос
Спутники Илона Маска над Россией попали на видеоLenta.ru 06:12
В небе над Свердловской областью пролетели спутники компании SpaceX американского изобретателя Илона Маска. Их снял на видео астроном-любитель Илья Янковский и выложил на своей странице во «ВКонтакте».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 06:23, Ашберн
Футбол
«Краснодар» нанес на газон стадиона номера Перейры и Каборе
Обновлено в 05:17
Происшествия
В Приморье горит рыболовный траулер
Обновлено в 06:15
Хоккей
Сборная России проиграла финнам в полуфинале ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 11:32
Происшествия
На директора якутской школы напали с ножом
На директора якутской школы напали с ножом, мужчина госпитализирован, сообщает «РИА Новости» в воскресенье, 26 мая.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Перу произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 04:55
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» вышел в Финский залив для испытаний
«Новейший корвет проекта 20385 «Гремящий» вышел в Финский залив для прохождения очередного этапа заводских ходовых испытаний», — заявили в пресс-службе.
Обновлено в 04:49
Политика
Иран предложил странам Персидского залива договор о ненападении
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф предложил странам Персидского залива подписать пакт о ненападении.
Обновлено в 06:17
Общество
В Петербурге стартовал «Большой велопарад» в честь Дня города
В Петербурге стартовал "Большой велопарад-2019" в честь Дня города.
Обновлено в 04:16
Общество
Жара до 32 градусов придет в Москву на следующей неделе
В середине предстоящей рабочей недели в Москве ожидается аномальная жара до 32 градусов и без осадков.
Обновлено в 05:57
Происшествия
СК начал проверку после возвращения самолета в аэропорт Сургута
Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета начало проверку в связи с возвращением и экстренной посадкой самолета Boeing, вылетевшего из Сургута.
Обновлено вчера в 15:05
Экономика
Минтруд уточнил порядок доплаты к пенсиям
С 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, которым корректируются правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
Жительница Барнаула погибла под фурой, спасая своих детей
Дым от горящей травы стал причиной массовой аварии в Алтайском крае, в результате которой погибла 33-летняя жительница Барнаула, а трое ее детей попали в больницу, сообщили в региональном управлении МВД.
Обновлено в 06:13
Политика
Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге
Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 08:28
Армия и оружие
«Друг узнал меня в прицел». Как солдат ВСУ выбивали из аэропорта Донецка
Обновлено в 01:00
Общество
Во Франции за сутки на одной сковороде испекли рекордные 2217 блинов
Обновлено вчера в 13:03
Происшествия
Небольшой самолет застрял в деревьях в Германии
Обновлено вчера в 21:58
Кино
Вручены награды Каннского кинофестиваля
«Золотая пальмовая ветвь» досталась режиссеру Пон Джун-хо за фильм «Паразиты».
Обновлено вчера в 14:55
Космос
Астероид приближается к Земле в эти минуты
Через пару часов потенциально опасный астероид приблизится к Земле, сообщает otvprim.ru.
Обновлено вчера в 17:30
Политика
В Госдуме оценили решение Морского трибунала по украинским морякам
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT требование Международного трибунала по морскому праву к России освободить моряков Военно-морских сил Украины, задержанных за нарушение российской границы.
Обновлено вчера в 08:53
Хоккей
Новиков — о поражении в полуфинале: это финское болото, в котором мы увязли
Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал поражение сборной России в полуфинале ЧМ-2019 со сборной Финляндии (0:1).
Обновлено в 05:15
Общество
Выпускница заступилась за директора школы после БДСМ-флешмоба
Выпускница школы № 74 Владивостока, где выпускники устроили БДСМ-флешмоб, заявила, что директору учреждения Галине Пугиной нельзя увольняться после скандала.
Обновлено в 02:52
Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы
Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Политика
Французский депутат призвал отменить антироссийские санкции
Французский депутат от партии «Национальное объединение» Жозе Эврар призвал прекратить «антироссийскую истерию».
Обновлено в 06:00
Общество
Смерч над ростовским водохранилищем попал на видео
В Сети появилось видео смерча, который образовался над водохранилищем Ростовское море в Ростове-на-Дону.
Обновлено вчера в 16:25
Шоу-бизнес
У Сергея Лазарева родилась дочь
Сергей Лазарев стал отцом во второй раз, у 36-летнего певца родилась дочь, сообщают СМИ.
Обновлено в 05:58
Баскетбол
«Торонто» сыграет с «Голден Стэйт» в финале плей-офф НБА
В финале канадский клуб сыграет с "Голден Стэйт", который выиграл два последних чемпионства, а до решающей серии дошел пятый раз подряд.
Обновлено вчера в 23:20
Общество
В Москве 26 мая открылся фестиваль «Китайский квартал»
В Москве в воскресенье, 26 мая, открылся культурный фестиваль «Китайский квартал».
Обновлено в 04:39