Космос

Спутники Илона Маска над Россией попали на видеоLenta.ru 06:12

В небе над Свердловской областью пролетели спутники компании SpaceX американского изобретателя Илона Маска. Их снял на видео астроном-любитель Илья Янковский и выложил на своей странице во «ВКонтакте».
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Полёт спутников Илона Маска над Москвой попал на видео

News.ru05:46

Жители Омской области не смогли увидеть спутники Илона Маска из-за густых облаков

Город55.ру03:29

Сегодня ночью над Омском пролетит поезд из 60 спутников Илона Маска

НГС.Омсквчера в 08:06

Пролет спутников Илона Маска можно будет наблюдать над Москвой

Российская газетавчера в 11:22

Воронежцы увидят в ночном небе полет 60 спутников системы Starlink

РИА Воронежвчера в 09:28

Спутники Илона Маска пролетели над Уралом

URA.Ruвчера в 23:32

Сегодня ночью омичи увидят «парад спутников»

Om1.ruвчера в 07:30
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Происшествия

В Перу произошло сильное землетрясение

Обновлено в 04:55
Политика

МИД РФ ответил на угрозы Киева о введении «гамгургских» санкций

Посол Украины в Германии Мельник заявил, что в случае невыполнения Россией данного решения, Киев будет требовать от Германии ввести против Москвы «гамбургские» санкции (Заседания трибунала проходили в Гамбурге).
Обновлено в 07:36
Политика

Иран предлагает странам Персидского залива договор о ненападении

Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран собирается предложить странами Персидского залива договор о взаимном ненападении на фоне ситуации в Ближневосточном регионе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:13
Хоккей

Сборная России проиграла финнам в полуфинале ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 11:32
Политика

Меган Маркл отказалась обедать с Трампом

Герцогиня Сассекская Меган Маркл отказалась принимать участие в приемах и обедах в честь гостя.
Обновлено в 06:21
Общество

Жара до 32 градусов придет в Москву на следующей неделе

В середине предстоящей рабочей недели в Москве ожидается аномальная жара до 32 градусов и без осадков.
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова показала ребенка

Поклонники Тимати подозревают, что его невеста уже родила. Анастасия Решетова спровоцировала слухи о том, что уже стала мамой.
Обновлено вчера в 12:26
Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт

Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о ссоре с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым из-за его слов о его жене Валерии.
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия

Российский заключенный умер в реанимации после пыток

Как утверждает Осечкин, медикам запретили разглашать эту информацию. 24 мая Сидякин умер в реанимации второй клинической больницы Ярославля.
Обновлено в 07:12
Общество

Соловьев рассказал о встрече с активистом из Екатеринбурга

Телеведущий Владимир Соловьев рассказал, как прошла его встреча с уральским активистом Антоном Дербеневым, который пообещал дать журналисту «леща».
Обновлено вчера в 12:44
Хоккей

Кто мог бы стать новым главным тренером сборной России после ЧМ-2019

Сборная России под руководством Ильи Воробьёва проиграла финнам в полуфинале ЧМ-2019, и теперь достаточно остро встал вопрос о новом тренере для национальной команды.
Обновлено в 05:45
Транспорт

В Екатеринбурге прошел митинг против повышения цен за проезд в транспорте

После подорожания проезда в метро в Екатеринбурге озвучены планы по поднятию цен и на поездки в наземном транспорте.
Обновлено в 07:30
Музыка

«Машина времени» сняла клип про преодоление

Обновлено в 03:00
Гаджеты

Недавно презентованный Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь

Недавно стало известно, что гаджет Samsung Galaxy A50, который недавно был презентован общественности, продолжает дешеветь.
Обновлено в 04:44
Экономика

Илон Маск стал самым высокооплачиваемым из руководителей компаний США

Газета The New York Times опубликовала рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей компаний 2018 года.
Обновлено в 02:27
Кино

Вручены награды Каннского кинофестиваля

«Золотая пальмовая ветвь» досталась режиссеру Пон Джун-хо за фильм «Паразиты».
Обновлено вчера в 14:55
Политика

Кандидат в президенты Литвы выступил за прагматичный подход к России

Кандидат в президенты Литвы Гитанас Науседа выступил против "жесткой риторики" в отношениях с Россией, сообщает Associated Press.
Обновлено в 00:36
Происшествия

Конфликт со стрельбой в подмосковном Одинцово попал на видео

Обновлено в 07:21
Наука

Рак мочевого пузыря научились выявлять на самой ранней стадии

Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес

Настя Каменских бокалом шампанского опровергла слухи о беременности

Певица Настя Каменских опровергла слухи о собственной беременности после свадьбы с исполнителем Потапом.
Обновлено в 03:19
Хоккей

Павел Буре: «Финны навязали сборной России свой хоккей, а нашей команде так играть нельзя»

Накануне сборная России по хоккею потеряла шансы вернуть себе звание чемпионов мира — в полуфинале первенства планеты в Словакии «Красная машина» со счетом 0:1 уступила команде Финляндии.
Обновлено в 05:30
Происшествия

Арестован экс-менеджер пионера комиксов Стэна Ли

В США арестовали экс-менеджера автора комиксов Стэна Ли Кейю Моргана за злоупотребления в отношении пожилых людей.
Обновлено в 06:49
Космос

В ночном небе над Астраханью заметили загадочную колонну

Жители Астрахани наблюдали в небе серию звезд, которые летели друг за другом.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» вышел в Финский залив для испытаний

«Новейший корвет проекта 20385 «Гремящий» вышел в Финский залив для прохождения очередного этапа заводских ходовых испытаний», — заявили в пресс-службе.
Обновлено в 04:49
Гаджеты

Открытая архитектура RISC-V пополнилась интерфейсами USB 2.0 и USB 3.x

Обновлено в 03:08
Общество

Смерч над ростовским водохранилищем попал на видео

В Сети появилось видео смерча, который образовался над водохранилищем Ростовское море в Ростове-на-Дону.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия

В жилом доме в Германии произошел взрыв

Обновлено в 07:16
Футбол

Вадим Евсеев: «Было тяжело готовить схему к матчу с „Локомотивом“»

"Локо" часто варьирует состав, да, в какой-то степени в плане подготовки вносило нервотрепку, было тяжело готовить схему.
Обновлено в 06:28
Футбол

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Спартака»

Оренбург сегодня отыграет в следующем составе: в воротах команды играет Довбня, в защите Малых, Сиваков, Терехов и Шахов, средняя линия представлены Козловым, Поповичем, Мишкины и Алвешем, в то время как в нападении выдвинутые Деспотович и Сутормин.
Обновлено в 06:28
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