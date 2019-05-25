Космос
Спутники Илона Маска над Россией попали на видеоLenta.ru 06:12
В небе над Свердловской областью пролетели спутники компании SpaceX американского изобретателя Илона Маска. Их снял на видео астроном-любитель Илья Янковский и выложил на своей странице во «ВКонтакте».
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В Перу произошло сильное землетрясение
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Посол Украины в Германии Мельник заявил, что в случае невыполнения Россией данного решения, Киев будет требовать от Германии ввести против Москвы «гамбургские» санкции (Заседания трибунала проходили в Гамбурге).
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Иран предлагает странам Персидского залива договор о ненападении
Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран собирается предложить странами Персидского залива договор о взаимном ненападении на фоне ситуации в Ближневосточном регионе, передает РИА "Новости".
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Сборная России проиграла финнам в полуфинале ЧМ по хоккею
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Меган Маркл отказалась обедать с Трампом
Герцогиня Сассекская Меган Маркл отказалась принимать участие в приемах и обедах в честь гостя.
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Жара до 32 градусов придет в Москву на следующей неделе
В середине предстоящей рабочей недели в Москве ожидается аномальная жара до 32 градусов и без осадков.
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Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт
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Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о ссоре с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым из-за его слов о его жене Валерии.
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Российский заключенный умер в реанимации после пыток
Как утверждает Осечкин, медикам запретили разглашать эту информацию. 24 мая Сидякин умер в реанимации второй клинической больницы Ярославля.
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Соловьев рассказал о встрече с активистом из Екатеринбурга
Телеведущий Владимир Соловьев рассказал, как прошла его встреча с уральским активистом Антоном Дербеневым, который пообещал дать журналисту «леща».
Обновлено вчера в 12:44
Хоккей
Кто мог бы стать новым главным тренером сборной России после ЧМ-2019
Сборная России под руководством Ильи Воробьёва проиграла финнам в полуфинале ЧМ-2019, и теперь достаточно остро встал вопрос о новом тренере для национальной команды.
Обновлено в 05:45
Транспорт
В Екатеринбурге прошел митинг против повышения цен за проезд в транспорте
После подорожания проезда в метро в Екатеринбурге озвучены планы по поднятию цен и на поездки в наземном транспорте.
Обновлено в 07:30
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«Машина времени» сняла клип про преодоление
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Недавно презентованный Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь
Недавно стало известно, что гаджет Samsung Galaxy A50, который недавно был презентован общественности, продолжает дешеветь.
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Илон Маск стал самым высокооплачиваемым из руководителей компаний США
Газета The New York Times опубликовала рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей компаний 2018 года.
Обновлено в 02:27
Кино
Вручены награды Каннского кинофестиваля
«Золотая пальмовая ветвь» досталась режиссеру Пон Джун-хо за фильм «Паразиты».
Обновлено вчера в 14:55
Политика
Кандидат в президенты Литвы выступил за прагматичный подход к России
Кандидат в президенты Литвы Гитанас Науседа выступил против "жесткой риторики" в отношениях с Россией, сообщает Associated Press.
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Рак мочевого пузыря научились выявлять на самой ранней стадии
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Шоу-бизнес
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Певица Настя Каменских опровергла слухи о собственной беременности после свадьбы с исполнителем Потапом.
Обновлено в 03:19
Хоккей
Павел Буре: «Финны навязали сборной России свой хоккей, а нашей команде так играть нельзя»
Накануне сборная России по хоккею потеряла шансы вернуть себе звание чемпионов мира — в полуфинале первенства планеты в Словакии «Красная машина» со счетом 0:1 уступила команде Финляндии.
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Происшествия
Арестован экс-менеджер пионера комиксов Стэна Ли
В США арестовали экс-менеджера автора комиксов Стэна Ли Кейю Моргана за злоупотребления в отношении пожилых людей.
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В ночном небе над Астраханью заметили загадочную колонну
Жители Астрахани наблюдали в небе серию звезд, которые летели друг за другом.
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Армия и оружие
Корвет «Гремящий» вышел в Финский залив для испытаний
«Новейший корвет проекта 20385 «Гремящий» вышел в Финский залив для прохождения очередного этапа заводских ходовых испытаний», — заявили в пресс-службе.
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Общество
Смерч над ростовским водохранилищем попал на видео
В Сети появилось видео смерча, который образовался над водохранилищем Ростовское море в Ростове-на-Дону.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
В жилом доме в Германии произошел взрыв
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Футбол
Вадим Евсеев: «Было тяжело готовить схему к матчу с „Локомотивом“»
"Локо" часто варьирует состав, да, в какой-то степени в плане подготовки вносило нервотрепку, было тяжело готовить схему.
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Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Спартака»
Оренбург сегодня отыграет в следующем составе: в воротах команды играет Довбня, в защите Малых, Сиваков, Терехов и Шахов, средняя линия представлены Козловым, Поповичем, Мишкины и Алвешем, в то время как в нападении выдвинутые Деспотович и Сутормин.
Обновлено в 06:28