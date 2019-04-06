Армия и оружие
Спутники-шпионы США приближались к космическим аппаратам РФПолитическая Экспертиза 04:37
Военные спутники-шпионы США GSSAP неоднократно приближались к российским и китайским военным и гражданским космическим аппаратам. Данные о деятельности американских шпионских спутников были опубликованы в отчете представителей фонда «За безопасный мир».
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Спутники-шпионы США неоднократно сближались с космическими аппаратами РФ и Китая
Известиявчера в 20:50
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 05:01, Ашберн
Общество
Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице
Обновлено в 04:39
Хоккей
ЦСКА вышел вперед в серии Кубка Гагарина против СКА
Обновлено вчера в 15:27
Политика
В Венесуэле ожидаются протестные акции
Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом страны, призвал своих сторонников выйти на улицы в знак протеста против неспособности властей обеспечить базовые нужды населения.
Обновлено вчера в 22:06
Хоккей
Стали известны все участники плей-офф НХЛ
В ночь на субботу определились все участники плей-офф НХЛ.
Обновлено вчера в 22:16
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено 04 апреля в 12:20
Баскетбол
Рассел Уэстбрук гарантировал себе сезонный трипл-дабл
Обновлено в 02:47
Политика
Пока вы не уснули: что не так с анализами Порошенко и Зеленского
Русскоязычные покидают Казахстан Исход россиян из Казахстана стал массовым через две недели после отставки первого президента страны Нурсултана Назарбаева.
Обновлено вчера в 12:24
Армия и оружие
Япония подняла истребители на перехват российского Ил-38
Обновлено вчера в 14:54
Армия и оружие
Корабли НАТО и Грузии провели учения в Чёрном море
В акватории Чёрного моря совместные учения провели четыре корабля второго постоянного морского соединения НАТО и два корабля береговой охраны МВД Грузии.
Обновлено в 04:37
Политика
Орешкин прокомментировал оправдания Климкиным поражения Украины в ВТО
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин прокомментировал оправдания главы МИД Украины Павла Климкина после поражения во Всемирной торговой организации.
Обновлено вчера в 22:13
Политика
Лавров заявил о неизменности позиции России по статусу Голанских высот
25 марта президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 00:59
Общество
За призывы отказаться от прививок россиян могут наказать
За призывы отказаться от прививок россиян могут наказать. В Минздраве готовят соответствующий законопроект.
Обновлено вчера в 05:05
Политика
Дочь Збигнева Бжезинского обвинила Трампа в неподобающем поведении
Бжезински рассказала о поведении Трампа во время дискуссии о бывшем вице-президенте и возможном кандидате в президенты США от демократической партии Джо Байдене, которого обвинили в неподобающем поведении семь женщин, сообщает издание.
Обновлено в 02:35
Шоу-бизнес
Ксения Собчак ответила на обвинения Анастасии Волочковой
Небывалый ажиотаж вызвал в Сети очередной выпуск шоу «Осторожно, Собчак!», героиней которого стала Анастасия Волочкова.
Обновлено вчера в 11:57
Армия и оружие
Хафтар отказался от переговоров с Сараджем в Женеве
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар отклонил предложение генсека ООН Антониу Гутерриша о встрече в Женеве с главой столичного правительства Фаизом Сараджем.
Обновлено в 00:06
Музыка
«Альянс» представил клип на культовую песню с 32-летним опозданием
В Сети появился клип на культовую песню "На заре" из репертуара советской рок-группы "Альянс".
Обновлено вчера в 14:08
Технологии
Xiaomi исполнилось 9 лет
В свою очередь накануне дня рождения, 4 апреля, Лей Цзунь выступил с докладом «9 лет Xiaomi: инновации, перемены и будущее» в университете Цинхуа (Tsinghua University) – ведущем учебном заведении Китая.
Обновлено в 03:13
Политика
На Украине собираются отменить поезда из Киева и Львова в Москву
Через несколько лет перестанут ходить поезда в Москву из Киева и Львова, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено вчера в 18:56
Кино
Звезда «Симпсонов» предупредила о возможном закрытии мультсериала
Звезда мультсериала «Симпсоны» Ярдли Смит, которая занимается озвучкой персонажа Лизы Симпсон с самого начала проекта, сообщила о возможном закрытии шоу после 30 лет в эфире.
Обновлено в 03:07
Происшествия
Во Владивостоке горит склад стройматериалов
Обновлено вчера в 10:53
Политика
Володин предложил разрешить Госдуме формировать правительство
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в российскую Конституцию необходимо внести поправки, которые бы разрешали Госдуме принимать участие в формировании правительства страны, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Обновлено в 04:52
Политика
Климкин назвал Крым украинским и пожаловался на «столетия оккупации»
Предъявить России счет за ущерб, причиненный за все столетия оккупации страны Россией, пригрозил глава МИД Украины Павел Климкин.
Обновлено вчера в 07:40
Экономика
Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев
Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.
Обновлено вчера в 03:30
Армия и оружие
Украинская крылатая ракета «Нептун» не смогла полететь
Ранее специалисты выразили серьёзную озабоченность тем, что Украина осуществляет пуски своих крылатых ракет на сравнительно небольшом расстоянии от Крыма, особенно с учётом того, что сама ракета пока что не была принята на вооружение украинской армией, и, фактически, сейчас только проходит свои испытания.
Обновлено 03 апреля в 23:17
Общество
Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры
Министерство культуры предложило разрешить учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки.
Обновлено в 04:30
Политика
Зеленский объяснил неправильную дату анализов на наркотики
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил, почему в опубликованных сначала результатах на наркотики была указана неправильная дата - 2 апреля вместо 5-го.
Обновлено вчера в 11:54
Политика
Президент Эстонии назвала темы переговоров с Путиным
Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что на встрече с главой России Владимиром Путиным в Москве она намерена обсудить все "сложные темы", которые поднимают европейские политики на встречах с российской стороной.
Обновлено вчера в 08:32