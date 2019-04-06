Армия и оружие

Спутники-шпионы США приближались к космическим аппаратам РФПолитическая Экспертиза 04:37

Военные спутники-шпионы США GSSAP неоднократно приближались к российским и китайским военным и гражданским космическим аппаратам. Данные о деятельности американских шпионских спутников были опубликованы в отчете представителей фонда «За безопасный мир».
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